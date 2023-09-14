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«Интер» намерен продлить контракт с Димарко

вчера, 10:19

«Интер» намерен подписать новый договор с защитником Федерико Димарко. Это подтвердил генеральный директор миланцев Джузеппе Маротта:

Димарко заслуживает получить новый контракт, он любит клуб, переговоры начнутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе коллектива к защитнику «Аталанты».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:49
Очень правильное решение, и дейстаовать нужно мпксимпльно быстро, пока более богатые клубы не вышли на игрока.
Димарко сейчас один из лучших игроков на своей позиции в мире на данный момент и Интеру нужно прописать в его контракте высокую сумму отступных, для того, что бы не упустить его.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:52
Генеральный директор причиной заключения нового контракта называет: "он любит клуб". Это очень веская причина, перекрывающая все игровые качества.
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