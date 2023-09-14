«Интер» намерен продлить контракт с Димарко

«Интер» намерен подписать новый договор с защитником Федерико Димарко. Это подтвердил генеральный директор миланцев Джузеппе Маротта:
Димарко заслуживает получить новый контракт, он любит клуб, переговоры начнутся в ближайшее время.
Ранее сообщалось об интересе коллектива к защитнику «Аталанты».
Димарко сейчас один из лучших игроков на своей позиции в мире на данный момент и Интеру нужно прописать в его контракте высокую сумму отступных, для того, что бы не упустить его.
Димарко сейчас один из лучших игроков на своей позиции в мире на данный момент и Интеру нужно прописать в его контракте высокую сумму отступных, для того, что бы не упустить его.