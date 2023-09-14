«Локомотив» возьмёт в аренду Сулейманова

Нападающий Тимур Сулейманов перейдёт из «Пари НН» в «Локомотив».
Стоимость аренды составит 10 млн рублей, опция выкупа может быть активирована за 60 млн, если футболист сделает 7 результативных действий в оставшейся части сезона.
Сегодня игрок подпишет контракт с «красно-зелеными», он будет выступать под номером 99.
В 7 матчах текущего сезона РПЛ Сулейманов забил 1 гол.
Пусть парень играет, характер есть у него свои 8 голов я думаю он забьет.
Но для чего брали Сарвели игроки одного уровня.
Пусть парень играет, характер есть у него свои 8 голов я думаю он забьет.
Но для чего брали Сарвели игроки одного уровня.