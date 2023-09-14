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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Локомотив» возьмёт в аренду Сулейманова

вчера, 13:58

Нападающий Тимур Сулейманов перейдёт из «Пари НН» в «Локомотив».

Стоимость аренды составит 10 млн рублей, опция выкупа может быть активирована за 60 млн, если футболист сделает 7 результативных действий в оставшейся части сезона.

Сегодня игрок подпишет контракт с «красно-зелеными», он будет выступать под номером 99.

В 7 матчах текущего сезона РПЛ Сулейманов забил 1 гол.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 15:57
Похоже 7 результативных действий - это несбыточная мечта.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:11
Про голы и передачи ничего же не написано... 7 результативных действий... бросок через бедро, подсечка, подножка...
протон
протон
вчера в 14:37
Норм вариант для подмены дырявого гея -нарцисса дзюбы, еще и свой.
Пусть парень играет, характер есть у него свои 8 голов я думаю он забьет.
Но для чего брали Сарвели игроки одного уровня.
Ванечка
Ванечка
вчера в 14:35
Ну на 60 лямов он точно не наиграет...:)))
Гость
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