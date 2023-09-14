«Локомотив» возьмёт в аренду Сулейманова

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вчера, 13:58

Нападающий перейдёт из «Пари НН» в «Локомотив».

Стоимость аренды составит 10 млн рублей, опция выкупа может быть активирована за 60 млн, если футболист сделает 7 результативных действий в оставшейся части сезона.

Сегодня игрок подпишет контракт с «красно-зелеными», он будет выступать под номером 99.