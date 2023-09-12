Два дня до закрытия трансферного окна в РПЛ. «Динамо» готовит сделку на 10 млн евро

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сегодня, 21:56

Остальные закончили с усилением.

В Европе трансферное окно закрылось с наступлением осени – а в РПЛ клубы могут искать усиление вплоть до 14 сентября. Остается 2 дня – рассказываем кто как собирается их провести.

«Спартак» — в ожидании зимы

Работу селекционеров можно оценить на «отлично». Они нашли левого защитника (Рябчук), привезли левоногого вингера (Бонгонда), перехватили Хесуса Медину у ЦСКА (может играть и в атаке, и в центре поля), после неудач с Санчесом и Эраковичем подписали Срджана Бабича – теперь Литвинова можно поднять в опорную зону. В то же время удалось избавиться от балласта – форварды Шамар Николсон и Кейта Бальде уже не входят в планы Гильермо Абаскаля, поэтому их со спокойной душой отдали «Клермону» и «Эспаньолу» на правах аренды. Кстати, вместе с Николсоном в Лигу 1 отправился и Максимилиано Кофрие.

Но после ухода двух исполнителей, выступающих на острие, встал вопрос – а не стоит ли подписать еще одного форварда, чтобы у Соболева был сменщик? Сообщалось, что голландский АЗ предлагал москвичам услуги Эвангелоса Павлидиса – грек в Эредивизи вышел на высокий уровень и стал бы неплохим усилением. Но затраты «Спартака» на трансферы и без того оцениваются в 24 млн евро. Плюс был инсайд, что сделку пришлось бы проворачивать по сложной схеме – как «Динамо» договаривалось о трансфере Чавеса.

Другие варианты, вероятно, посчитали ненадежными – и решили не рисковать. По последним данным, боссы «Спартака» считают трансферную кампанию завершенной.

В шорт-листе «Динамо» — два легионера

С ключевой проблемой «бело-голубые» разобрались, подписав Луиса Чавеса – пусть ради мексиканца и пришлось потрудиться, теперь у Лички больше вариантов в опорной зоне. Вместе с тем группу атаки усилили Хорхе Карраскалем. Хавбек с поставленным дриблингом, к тому же имеющий опыт в рамках РПЛ – отличная сделка.

Теперь москвичи переключились на другие позиции. Так, в клубе хотят увеличить глубину скамейки на левом фланге обороны – сейчас там только Дмитрий Скопинцев (Лаксальт нужнее в опорной зоне, к тому же подвержен травмам). Потенциальное усиление – бразилец Марлон из «Крузейро». За латераля «бело-голубые» готовы заплатить 5 миллионов евро, слухи подтверждает агент футболиста.

Еще один кандидат – полузащитник Битело, выступающий за «Гремио». За хавбека «Динамо» предлагает 13,5 млн евро. Бразильский коллектив получит 10 миллионов, 2,5 млн предусмотрены в качестве агентских выплат, еще 1 миллион – игроку подъемными. Футболисту российский гранд готов платить 1,6 млн евро в год. По последним данным, «Гремио» принял предложение, остается договориться с игроком.

ЦСКА и Краснодар отмалчиваются

«Быки» и «армейцы» сделали все в рамках своих возможностей. Южане усилили линию обороны – в центре появился Тормена, на левый фланг взяли Лукаса Оласу. На остальных позициях Владимир Ивич успел сформировать несколько сочетаний, пространства для ротации ему достаточно.

А вот в центре защиты были проблемы – пока Кайо выходил в старте, приходилось постоянно волноваться за надежность в своей штрафной. Хуниор Алонсо взял на себя роль распасовщика, а пришедший Тормена быстро влился в коллектив и вытеснил недисциплинированного соотечественника.

Что касается «красно-синих», любая сделка им дается со скрипом – как и год назад, привезти новичков удалось лишь перед закрытием трансферного окна. Учитывая особенности Федотова, требовались универсалы. На острие пришел чилиец Виктор Давила – теперь можно оставить Чалова на позиции инсайда и не беспокоиться, что Заболотный продолжит бить мимо ворот с трех метров.

Кельвен пришел на правый фланг к Милану Гайичу – при этом «армейцам» нужен был левый латераль. Зайнутдинов ушел в «Бешикташ», Мойсес играет в тройке центбеков (был продуктивен в связке с Рошей и Дивеевым, в отсутствие Игоря это необходимость). Против «Зенита» Федотов опробовал новую формацию – Гайч слева, справа Келвен, Давила может сменить Чалова под нападающим.

Остались не самые громкие сделки

Работа грандов на рынке, вероятно завершена. «Зенит» долго пытался найти нового лидера своего проекта – кто-то должен был стать вторым Малкомом. Но европейские гранды отказались, поэтому петербуржцы переключились на внутренний рынок. Заметив напряженность в отношениях «Локо» и Изидора, «сине-бело-голубые» быстро перехватили француза. Вильсон будет конкурировать с Сергеевым и Кассьеррой, сделка – на правах аренды.

Больше слухов о топ-сделках нет. Завершают трансферную кампанию аутсайдеры и середняки. «Рубин» ведет переговоры с центральным защитником «Краснодара» Егором Сорокиным. Южане не смогли договориться с футболистом об условиях контракта – в клубе считают его зарплату (900 тысяч евро в год) слишком высокой. Действующее соглашение истекает следующим летом – казанцы бесплатно заберут Егора.

«Балтика» вышла на хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича – хорвата хотят взять на правах аренды с правом выкупа за 750 тысяч евро. Зарплату полузащитника калининградцы возьмут на себя, ради этого Кристиян пойдет на понижение оклада.

«Крылья Советов» выкупили у «Локомотива» 20-летнего хавбека Сергея Бабкина. Футболист «красно-зеленых» выступает за самарцев с прошлого года на правах аренды – она истекала следующим летом. За это время Сергей успел отвоевать место в стартовой обойме и в четырех последних матчах за «Крылья» выходил с первых минут. По слухам, сумма отступных составила 40 млн евро, а контракт будет рассчитан на 4 года.

Еще один лот – форвард Алехандро Кабеса, который играет за эквадорский «Эмелек». Кто ведет с ним переговоры, неизвестно – но нападающий уже 3 дня находится в России и проходит медицинское обследование.