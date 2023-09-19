Игроки МЮ устроили конфликт в раздевалке после поражения от «Брайтона» )))

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» произошла стычка между игроками после субботнего поражения от «Брайтона» (1:3).
По информации The Sun, капитан команды Бруну Фернандеш вступил в конфликт с полузащитником Скоттом МакТоминэем.
Центральные защитники Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф также набросились друг на друга.
Разнимать футболистов пришлось лично тренеру Эрику тен Хагу.
P.S. А вообще валить пора уже, ноль идей, второй профуканный сезон идёт, кучу игроков непонятно почему от команды отстранили, похоже, что чемпионат одной команды с одной командой выигрывать - это не то же, что в АПЛ бороться, как ни удивительно.
P.S. А вообще валить пора уже, ноль идей, второй профуканный сезон идёт, кучу игроков непонятно почему от команды отстранили, похоже, что чемпионат одной команды с одной командой выигрывать - это не то же, что в АПЛ бороться, как ни удивительно.