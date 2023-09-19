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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2023/2024

Игроки МЮ устроили конфликт в раздевалке после поражения от «Брайтона»

вчера, 23:02

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» произошла стычка между игроками после субботнего поражения от «Брайтона» (1:3).

По информации The Sun, капитан команды Бруну Фернандеш вступил в конфликт с полузащитником Скоттом МакТоминэем.

Центральные защитники Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф также набросились друг на друга.

Разнимать футболистов пришлось лично тренеру Эрику тен Хагу.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:41
Бардак в команде. Неужто кому-то на руку угробить Великий клуб? Надо было не между игроками ругань устраивать, а устроить"тёмную" гл.тренеришке.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:39
Культура из игроков так и прёт.
112910415
112910415
сегодня в 06:03
разруха в головах, да и везде
adekvat
adekvat
сегодня в 05:57
Пора менять тренера, пока команда не развалилась, развел бардак.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 01:57
По каким причинам Вы считаете что у некоторых их футболистов нет чести?
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:13, ред.
Игроки МЮ устроили конфликт в раздевалке после поражения от «Брайтона» )))

balalay
balalay
сегодня в 00:18
во, у некоторых футболистов в МЮ чувство чести есть, не только 30т на газон
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:19
Тен Хагу нужно взять это на карандаш, перед следующим матчем на трене выставить два состава, устроить стенку на стенку и какая команда выиграет, тех из них, кто останется целыми, выпустить.

P.S. А вообще валить пора уже, ноль идей, второй профуканный сезон идёт, кучу игроков непонятно почему от команды отстранили, похоже, что чемпионат одной команды с одной командой выигрывать - это не то же, что в АПЛ бороться, как ни удивительно.
uu25fhr65dgk
uu25fhr65dgk
вчера в 23:06
Нездоровая обстановка в раздевалке МЮ,от сюда результатов положительных ждать не стоит
Гость
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