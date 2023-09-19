Игроки МЮ устроили конфликт в раздевалке после поражения от «Брайтона» )))

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вчера, 23:02

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» произошла стычка между игроками после субботнего поражения от «Брайтона» (1:3).

По информации The Sun, капитан команды вступил в конфликт с полузащитником .

Центральные защитники и также набросились друг на друга.

Разнимать футболистов пришлось лично тренеру Эрику тен Хагу.