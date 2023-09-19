Испанские футболистки отказались от вызова в сборную

Футболистки сборной Испании отказываются от вызова в национальную команду. Они опубликовали заявление с требованиями изменений в Королевской федерации футбола Испании.

То, что было выражено в нашем заявлении 15 сентября 2023 года, ясно и не допускает никакой иной трактовки — это наше твёрдое желание не быть вызванными по обоснованным причинам.

Мы как профессиональные игроки после всего, что произошло, изучим возможные юридические последствия, которым подвергает нас RFEF, включив в состав. Мы примем наилучшее решение для нашего будущего и здоровья.

В этой связи мы считаем необходимым отметить, что вызов не был сделан своевременно, в соответствии со статьёй 3.2 приложения I регламента ФИФА о статусе и трансферах футболистов, поэтому мы понимаем, что RFEF не в состоянии обязать нас приехать в сборную.

Жаль, что наша федерация ставит нас в ситуацию, в которой мы не хотели оказаться.