Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Испанские футболистки отказались от вызова в сборную

вчера, 10:28

Футболистки сборной Испании отказываются от вызова в национальную команду. Они опубликовали заявление с требованиями изменений в Королевской федерации футбола Испании.

То, что было выражено в нашем заявлении 15 сентября 2023 года, ясно и не допускает никакой иной трактовки — это наше твёрдое желание не быть вызванными по обоснованным причинам.

Мы как профессиональные игроки после всего, что произошло, изучим возможные юридические последствия, которым подвергает нас RFEF, включив в состав. Мы примем наилучшее решение для нашего будущего и здоровья.

В этой связи мы считаем необходимым отметить, что вызов не был сделан своевременно, в соответствии со статьёй 3.2 приложения I регламента ФИФА о статусе и трансферах футболистов, поэтому мы понимаем, что RFEF не в состоянии обязать нас приехать в сборную.

Жаль, что наша федерация ставит нас в ситуацию, в которой мы не хотели оказаться.

Ранее Королевская федерация футбола Испании опубликовала обращение к женской сборной.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с as.com
Игроки МЮ устроили конфликт в раздевалке после поражения от «Брайтона»
Вчера, 23:02
Неймар толкнул соперника и пнул в него мяч в матче Азиатской Лиги чемпионов
Вчера, 10:27 Фото
Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове»
18 сентября
СлухиОдна из женщин, обвинивших Антони в насилии, отозвала своё заявление
18 сентября
СлухиРуководство Федерации футбола Испании подаст в суд на футболисток сборной
18 сентября
Рубиалес не захотел произносить речь с извинениями
17 сентября
Сортировать
Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:03
Рубиалеса - в тренеры сборной!!.. Они его все обнимут.. Хе..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:36
Кали Юга, женщины бунт
Sadjon
Sadjon
вчера в 13:34
Ну анархия никогда не будет фактором развития.....
112910415
112910415
вчера в 12:46
девам нашептали, что они теперь круче всех ...
но анархия до добра не доведёт
adekvat
adekvat
вчера в 11:20
Карпина назначить тренером новой сборной Испании он человек 50 новых игруний найдет, а эти пусть отдыхают.
протон
протон
вчера в 11:05
Девочки из Вовочкиного класса договорились, что если Вовочка скажет какую-нибудь пошлость, то они встанут и выйдут из класса. Начался урок, и учитель спрашивает: Дети, а что нового строится в нашем городе? — Школа. — Библиотека! — Музей! Вовочка: — Публичный дом. Девочки встают и выходят из класса, а Вовочка им кричит: — Куда же вы? Там же только фундамент залили!
протон
протон
вчера в 11:00
- Кто вы такие?
- Феминистки!
- Чего вы добиваетесь?
- Равенства!
- Песчаный карьер - два человека!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:38
По барабану и это ещё мягко сказано.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:36
Решили дамы устроить бунт !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 