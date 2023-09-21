Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиЛига Чемпионов 2023/2024

«Бавария» снесла МЮ в Мюнхене. Не нашли противоядие от Кейна и Сане, от позора спас Каземиро

вчера, 10:15
Победа «Баварии»

Но счёт не отражает содержания.

У новичков начавшегося розыгрыша Лиги чемпионов особый календарь. «Ньюкасл» начал свой путь с поединка против «Милана» — «россонери» прошлой весной боролись с «Интером» за выход в финал турнира.

А «Юнайтед» достался другой европейский гранд. С «Баварией» у манкунианцев долгая история взаимодействий. После ярчайшей победы в финале ЛЧ-98/99 «красные дьяволы» не добивались значительного успеха в противостоянии с мюнхенцами. И теперь возвращение в главный еврокубок ознаменовалось очередным поражением. Отставание в счёте минимально – 3:4 – но на деле преимущество немцев было очевидным.

Проблемы с вингерами, возвращение к двум центральным защитникам

В преддверии матча было особенно интересно, какую расстановку выберет Эрик тен Хаг. У «Юнайтед» череда травм на старте сезона – нельзя было рассчитывать на латералей Шоу, Маласию и Ван-Биссаку (на ленточке трансферного окна арендовали Регилона), а также хавбека Маунта. Вдобавок к этому Антони отстранили на время разбирательств с нефутбольным скандалом, а Санчо попал под санкции из-за «проблем с командной дисциплиной».

В пятом туре АПЛ против «Брайтона» наставник МЮ уже предложил альтернативу – «4-4-2» с ромбом в центре поля. И вышло ужасно – коллектив уступил 1:3. И перед выездом в Мюнхен встал вопрос – тен Хаг продолжит гнуть линию и оставит расстановку с «ромбом» или вернется к схеме с вингерами.

Голландский менеджер выбрал второй путь. «Юнайтед» вышли против «Баварии» в формации «4-1-4-1» с Каземиро в роли единственного опорника (иногда опускался Эриксен – об этом ниже), слева в атаке вышел Маркус Рэшфорд, правого вингера сыграл Пеллистри. Такая расстановка идеально ложилась на «4-2-3-1» хозяев.

Прессинг никак не помог

Игра ложилась идеально потому, что Эриксен с Фернандешем играли по опорникам Киммиху и Горецке, Рэшфорд и Пеллистри попадали в персональные дуэли с Лаймером и Дэвисом, Хёйлунд выдвигался на центральных защитников. По десятке Мусиале играл Каземиро, Лисандро Мартинес следил за перемещениями Кейна, а крайние защитники должны были накрывать вингеров.

У плана оказалось несколько изъянов, из-за чего мюнхенцы легко разбивали давление. Прежде всего – форварду манкунианцев приходилось прессинговать не только центрдэфов, но и вратаря – Ульрайх тоже участвовал в розыгрыше мяча. В этой части у «Баварии» образовалось преимущество, нивелировать которое по ситуации старались Фернандеш, либо Рэшфорд. Но тогда оголялись другие зоны.

Во-вторых, МЮ так ничего и не смогли сделать с диагоналями от вратаря на Лаймера – номинальный правый защитник вообще редко оказывался под опекой, поэтому за диагональю следовал переход на чужую половину. В-третьих, сказывалась установка для Серхио Регилона – об этом тоже ниже.

За «Баварию» сыграли активные перемещения

В итоге прессинг «Юнайтед» стал чисто номинальным – на деле мюнхенцы спокойно проходили давление. Также преимущество баварцы зарабатывали за счёт своего главного качества – универсальности в атаке. Лерой Сане регулярно смещался к центру (под конец матча вообще поменял правый фланг на левый), Харри Кейн руководил командой в оттяжке, Мусиала выдвигался на острие и находил моменты за счёт рывков.

Первые два фактора привели к первому голу немцев – Лерой сместился к штрафной, отдал на Кейна, а тот в касание вернул под удар. Последний – к последующему голу Гнабри (Джамал на скорости прошел Каземиро и с Далотом на плечах в штрафной отдал на свободного Сержа).

В атаку шли с Регилоном в финальной трети, на Эриксена лег огромный объем

«Юнайтед» тоже старались предложить что-то внятное в атаке. Больше всего в глаза бросалась активность Кристиана Эриксена. На полузащитника лёг огромный объем работы без мяча. В прессинге он оставался в связке с Фернандешем – они должны были накрывать опорников мюнхенцев. При этом в начальной стадии атак МЮ датчанин нередко опускался к центральным защитникам для первого паса.

Поскольку на правом фланге «красным дьяволам» не хватало классного исполнителя (Пеллистри редко играет, а с «Баварией» должен был перекрыть Дэвиса), крен сместился к левой бровке. Серхио Регилон регулярно выдвигался на чужую половину и действовал в связке с Рэшфордом – Маркус смещался к полуфлангу, освобождая пространство для латераля. А испанец врывался в финальную треть. Это привело к нескольким опасным передачам в штрафную – но не более.

Уже во втором тайме гости перестроились на 3 центральных защитника – к Ленделефу и Мартинесу опускался Далот, Серхио оставался выше.

Но что важнее всего – никакой из трёх голов «Юнайтед» не стал следствием установок тен Хага. Хёйлунд решил момент на классе, получив мяч от Рэшфорда – и забил в окружении 4 игроков «Баварии». Каземиро свой первый мяч забил, уже поскользнувшись на мяче. А второй – замкнув подачу Фернандеша со штрафного.

Нужна работа над ошибками – дома и в оптимальном составе

На данном этапе немецкий гранд был очевидно сильнее. Кейн быстро разворачивал атаки, отдавая на фланг – а МЮ не смог ничего противопоставить в этих зонах. Теперь особенно интересно посмотреть, чем удастся ответить подопечным Эрика тен Хага.

Следующая игра с мюнхенцами пройдет уже в декабре и будет закрывать групповую стадию для этих команд. К тому моменту в обойму «Юнайтед» уже могут вернуться травмированные и отстранённые, да и поединок пройдет в домашних стенах. Если к этому моменту тен Хага не отправят в отставку – а пугающие звоночки в виде слабого старта есть – то нас ждёт яркий матч. Другой вопрос – смогут ли манкунианцы поправить положение и не допустить провала с «Копенгагеном» и «Галатасараем». «Бавария» освежила их воспоминания об уровне ЛЧ.

В тени топ-матчей ЛЧ. «Зальцбург» — гроза грандов, спасение «Наполи», первый разгром «Арсенала»
Вчера, 16:35Максим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Дебют не сложился. Захарян остался на скамейке – но «Сосьедад» закрыл «Интер» и был готов побеждать
Вчера, 13:33Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Самый серый матч минувшего дня в ЛЧ. Удар пяткой Леау, первые очки «Ньюкасла»
20 сентябряМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
В «группе смерти» — единоличный лидер. ПСЖ начал новый поход за ЛЧ
20 сентябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
Эти гранды наблюдают за ЛЧ со стороны. В списке много англичан, голландские и португальские топы
19 сентябряМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Директор «Монако» назвал Головина лидером команды
18 сентября
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:25
Так-то игра "Баварии" тоже позор относительно её нормальной формы
DXTK
DXTK
вчера в 16:19
А что кто то думал что будет по другому? Понятно же было что Бавария одержит победу, возможно счет 4-3 не по игре был, немцы были лучше но допустили слишком много ошибок. МЮ давно не соперник большим европейским клубам их уровень это ЛЕ, где они и там не особо играют.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:07
Бавария не впечатлила
Ну, а с мю все понятно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:21, ред.
Второй тайм МЮ выиграл со счётом 3-1.
Сане и Кейн ничего не показали, Мусиала больше сделал
vova505
vova505
вчера в 11:01
Спас Каземиро и вратарь Баварии ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 