«Бавария» снесла МЮ в Мюнхене. Не нашли противоядие от Кейна и Сане, от позора спас Каземиро

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вчера, 10:15

Но счёт не отражает содержания.

У новичков начавшегося розыгрыша Лиги чемпионов особый календарь. «Ньюкасл» начал свой путь с поединка против «Милана» — «россонери» прошлой весной боролись с «Интером» за выход в финал турнира.

А «Юнайтед» достался другой европейский гранд. С «Баварией» у манкунианцев долгая история взаимодействий. После ярчайшей победы в финале ЛЧ -98/99 «красные дьяволы» не добивались значительного успеха в противостоянии с мюнхенцами. И теперь возвращение в главный еврокубок ознаменовалось очередным поражением. Отставание в счёте минимально – 3:4 – но на деле преимущество немцев было очевидным.

Проблемы с вингерами, возвращение к двум центральным защитникам

В преддверии матча было особенно интересно, какую расстановку выберет Эрик тен Хаг. У «Юнайтед» череда травм на старте сезона – нельзя было рассчитывать на латералей Шоу, Маласию и Ван-Биссаку (на ленточке трансферного окна арендовали Регилона), а также хавбека Маунта. Вдобавок к этому Антони отстранили на время разбирательств с нефутбольным скандалом, а Санчо попал под санкции из-за «проблем с командной дисциплиной».

В пятом туре АПЛ против «Брайтона» наставник МЮ уже предложил альтернативу – «4-4-2» с ромбом в центре поля. И вышло ужасно – коллектив уступил 1:3. И перед выездом в Мюнхен встал вопрос – тен Хаг продолжит гнуть линию и оставит расстановку с «ромбом» или вернется к схеме с вингерами.

Голландский менеджер выбрал второй путь. «Юнайтед» вышли против «Баварии» в формации «4-1-4-1» с Каземиро в роли единственного опорника (иногда опускался Эриксен – об этом ниже), слева в атаке вышел Маркус Рэшфорд, правого вингера сыграл Пеллистри. Такая расстановка идеально ложилась на «4-2-3-1» хозяев.

Прессинг никак не помог

Игра ложилась идеально потому, что Эриксен с Фернандешем играли по опорникам Киммиху и Горецке, Рэшфорд и Пеллистри попадали в персональные дуэли с Лаймером и Дэвисом, Хёйлунд выдвигался на центральных защитников. По десятке Мусиале играл Каземиро, Лисандро Мартинес следил за перемещениями Кейна, а крайние защитники должны были накрывать вингеров.

У плана оказалось несколько изъянов, из-за чего мюнхенцы легко разбивали давление. Прежде всего – форварду манкунианцев приходилось прессинговать не только центрдэфов, но и вратаря – Ульрайх тоже участвовал в розыгрыше мяча. В этой части у «Баварии» образовалось преимущество, нивелировать которое по ситуации старались Фернандеш, либо Рэшфорд. Но тогда оголялись другие зоны.

Во-вторых, МЮ так ничего и не смогли сделать с диагоналями от вратаря на Лаймера – номинальный правый защитник вообще редко оказывался под опекой, поэтому за диагональю следовал переход на чужую половину. В-третьих, сказывалась установка для Серхио Регилона – об этом тоже ниже.

За «Баварию» сыграли активные перемещения

В итоге прессинг «Юнайтед» стал чисто номинальным – на деле мюнхенцы спокойно проходили давление. Также преимущество баварцы зарабатывали за счёт своего главного качества – универсальности в атаке. Лерой Сане регулярно смещался к центру (под конец матча вообще поменял правый фланг на левый), Харри Кейн руководил командой в оттяжке, Мусиала выдвигался на острие и находил моменты за счёт рывков.

Первые два фактора привели к первому голу немцев – Лерой сместился к штрафной, отдал на Кейна, а тот в касание вернул под удар. Последний – к последующему голу Гнабри (Джамал на скорости прошел Каземиро и с Далотом на плечах в штрафной отдал на свободного Сержа).

В атаку шли с Регилоном в финальной трети, на Эриксена лег огромный объем

«Юнайтед» тоже старались предложить что-то внятное в атаке. Больше всего в глаза бросалась активность Кристиана Эриксена. На полузащитника лёг огромный объем работы без мяча. В прессинге он оставался в связке с Фернандешем – они должны были накрывать опорников мюнхенцев. При этом в начальной стадии атак МЮ датчанин нередко опускался к центральным защитникам для первого паса.

Поскольку на правом фланге «красным дьяволам» не хватало классного исполнителя (Пеллистри редко играет, а с «Баварией» должен был перекрыть Дэвиса), крен сместился к левой бровке. Серхио Регилон регулярно выдвигался на чужую половину и действовал в связке с Рэшфордом – Маркус смещался к полуфлангу, освобождая пространство для латераля. А испанец врывался в финальную треть. Это привело к нескольким опасным передачам в штрафную – но не более.

Уже во втором тайме гости перестроились на 3 центральных защитника – к Ленделефу и Мартинесу опускался Далот, Серхио оставался выше.

Но что важнее всего – никакой из трёх голов «Юнайтед» не стал следствием установок тен Хага. Хёйлунд решил момент на классе, получив мяч от Рэшфорда – и забил в окружении 4 игроков «Баварии». Каземиро свой первый мяч забил, уже поскользнувшись на мяче. А второй – замкнув подачу Фернандеша со штрафного.

Нужна работа над ошибками – дома и в оптимальном составе

На данном этапе немецкий гранд был очевидно сильнее. Кейн быстро разворачивал атаки, отдавая на фланг – а МЮ не смог ничего противопоставить в этих зонах. Теперь особенно интересно посмотреть, чем удастся ответить подопечным Эрика тен Хага.