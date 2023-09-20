Самый серый матч минувшего дня в ЛЧ. Удар пяткой Леау, первые очки «Ньюкасла»

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вчера, 13:56

Стоило выбрать «Янг Бойз» — «Лейпциг».

«Ньюкасл» впервые за долгое время вновь сыграл в еврокубках – причем в ЛЧ . Ещё круче, что в первом туре английский коллектив отправился в солнечную Италию на поединок с «Миланом». И даже смог набрать первые очки – но удалось это сделать с трудом.

Не стали экспериментировать со стартовым составом

И Пиоли, и Хау к этому моменту уже сформировали сочетания в стартовом составе, внедрив туда новобранцев. Изменений в составах «Милана» и «Ньюкасла» было минимум.

У «сорок» на правом фланге атаки вновь вышел Энтони Гордон, позицию на острие занял Александер Исак. А вот справа место Мигеля Альмирона занял Джейкоб Мерфи. В центре поля – всё те же Гимараес, Лонгстаф и Тонали, в линии обороны – без изменений.

Что касается «Милана» — Чуквуэзе вышел вместо Пулишича справа в атаке, Побега заменил не проявившего себя голландца Рейндерса, оборона также осталась без изменений.

Такими составами «россонери» и «сороки» играли в большинстве предыдущих матчей, разве что прибегая к незначительной ротации. Для английского гранда логика понятна – они впервые играют в главном еврокубке, поэтому от любых неподконтрольных факторов следовало избавиться.

«Милан» заставил гостей атаковать позиционно

В этом компоненте у «Ньюкасла» регулярно возникают проблемы – и Эдди Хау не удаётся их решить. Итальянцы попросту воспользовались этим, играя в прессинге настолько плотно, чтобы у «сорок» не было пространства для резкого выпада.

Этому способствовал подбор игроков «россонери». Всё-таки Рубен Лофтус-Чик и Томмазо Побега регулярно выдают огромный объём работы без мяча и хороши в навязывании единоборств. Спасением мог стать универсал Исак, который постоянно опускался из острия для помощи полузащитникам (это наблюдалось как при начальной стадии атак, так и на подходах к чужой штрафной). Но в таких случаях персонально по нему выдвигался центральный защитник Малик Тиав. Центр поля был полностью за «Миланом» (неплохая разгрузка после разгромного поражения в миланском дерби).

«Ньюкасл» же остался без возможности для рывков – им оставалось замедлять темп атак, а в таком сценарии «сороки» действуют слабо.

Прессинг легко разбивался

Стефано Пиоли подготовил решение и под другой козырь англичан – их активный прессинг. Исак часто выдвигался на Меньяна, который активен при игре ногами. Центральных защитников накрывали вингеры, а инсайды выдвигались на латералей. Опорник Гимараес в такой структуре оставался между Круничем и Лофтусом-Чиком.

Итальянский гранд ответил максимальным упрощением начальной стадии атаки – часто всё сводилось к дальним передачам и борьбе за мяч. Кроме того «россонери» решили не заходить в центр, что тоже легко объяснить. Лофтус-Чик и Крунич отлично ведут борьбу – но не так хороши в созидательной части, когда дело касается креатива на мяче.

На фланге же блистала пара Леау-Эрнандес. Тео мог подняться в финальную треть, поскольку Рафаэл в роли свободного художника делал вообще всё, что хотел (об этом ниже).

По итогам матча Эдди Хау не стал критиковать своих подопечных – лишь отметил, что не всегда удавалось выполнять план в обороне:

Мы не планировали обороняться глубоко. Игра в защите не всегда получалась, но штрафную мы держали безупречно. Понимаем, что способны расти и прибавлять. К следующей игре сможем подойти с позитивным настроем. Тонали проделал хорошую работу, для него это был очень эмоциональный матч. Он здорово сыграл в первом тайме и очень нам помог.

Не стеснялись бить из-за штрафной

Наставник «Милана» решил, что под такого соперника незачем готовить сложную конструкцию – и максимально упростил игру команды. Хозяева поля почти в 5 раз чаще били по воротам – 25 ударов против 6. Причём чаще всего их наносили не Жиру, не Леау и не Чуквуэзе – а профильный хавбек Лофтус-Чик и латераль Тео Эрнандес.

Рубен ещё в «Челси» показал, насколько хорош в поддержании темпа игры, а в «Милане» добавил к этому эффективные дальние. Часто полузащитник оказывался в штрафной, а на 19-й минуте пробил из-за её пределов.

Тео приносил ощутимую пользу, когда требовалось разбить давление – для этого он шёл в обводку. Плюс к этому – связка защитника с Леау на левом фланге. Португальцу Пиоли развязал руки – тот мог опускаться к полузащитникам, смещаться в центр поля и разгонять атаки из глубины. Эрнандес занимал его позицию и выдавал объём у бровки, доходил вплоть до финальной трети. За счёт таких перемещений «россонери» были на порядок предпочтительнее в атакующей части.

Преимущество «Милана» отметил и главный тренер Стефано Пиоли:

Игру оценить очень легко, потому что мы доминировали по всем статьям, но не использовали некоторые, скажем прямо, легкие голевые возможности. Я очень доволен игрой, мы выполнили то, что заготовили, создали много моментов. Но мы их не реализовали и, следовательно, не открыли счет, а жаль. Мы превзошли сильного соперника. К сожалению, когда не хватает решимости, даже при хорошем качестве игры рискуешь получить отрицательный результат. Я думал, что Леау попытается порвать сетку [вместо того, чтобы пробить пяткой]. Также я думал, что Жиру попробует не через себя ударить, а просто головой пробить.

Дальше проще не будет

В пользу «Милана» хотя бы говорит опыт – команда годом назад прошла тяжелейший по накалу путь до полуфинала ЛЧ . Так что теперь может считаться фаворитом группы F. А вот «Ньюкаслу» придётся непросто. В одном квартете собрались «россонери», ПСЖ и дортмундская «Боруссия». Все в прошлом сезоне выходили в плей-офф ЛЧ .