Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ман Сити» подпишет игрока, который к 13 годам забил более 450 голов

Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:09
Интересно, против кого он играл, что забивал такое количество голов за такой короткий промежуток времени?
stanichnik
stanichnik ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 23:35
Доброго Здоровья Joseph!
Это фото я не видел. Если оно свежайшее, а не трёхлетней давности, то всё в порядке.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:19
Никаких оснований подозревать что это так нет, как я считаю.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 23:18
А в следующем году подпишет вратаря которы1й к 9 лет не пропустил ниразу!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:13
Судя по фото-он уже пару лет как ПТУ закончил, слесарь 3 разряда
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 23:06
А какие финансовые аппетиты нынче у вундеркиндов?
Мамы, папы озвучили цифры?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:04
И Вам не хворать) по фотке как раз таки ничего не понятно, но выражение фейса такое, что он либо первый раз в жизни голую женщину увидел, либо офигел от той статистики, которую ему приписывают
stanichnik
stanichnik ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:01
Доброго Здоровья Ilya!
На фото он выглядит гораздо старше своих 15. Сдаётся мне, что он переписанный
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:19
Фотка в профиле у чувака топовая)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:18
Надеюсь, Милан не отдаст. Какой смысл дешево продавать вундеркинда, если через два года его можно продать в разы дороже?
Ron09
Ron09
вчера в 22:07
В 16 лет Мбаппе дебютировал за Монако и выиграл Лигу1
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 22:02
Скорее всего очень хорошая инвестиция в молодого таланта.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 