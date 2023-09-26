«Ман Сити» подпишет игрока, который к 13 годам забил более 450 голов

«Манчестер Сити» намерен подписать вундеркинда «Милана» Франческо Камарду.
Футболист к 13 годам забил более 450 голов. Сейчас игроку 15 лет. Он выступает на позиции центрального нападающего.
«Манчестер Сити» намерен подписать вундеркинда «Милана» Франческо Камарду.
Футболист к 13 годам забил более 450 голов. Сейчас игроку 15 лет. Он выступает на позиции центрального нападающего.
Это фото я не видел. Если оно свежайшее, а не трёхлетней давности, то всё в порядке.
Это фото я не видел. Если оно свежайшее, а не трёхлетней давности, то всё в порядке.
Мамы, папы озвучили цифры?
Мамы, папы озвучили цифры?
На фото он выглядит гораздо старше своих 15. Сдаётся мне, что он переписанный
На фото он выглядит гораздо старше своих 15. Сдаётся мне, что он переписанный