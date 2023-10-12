Личка рассказал о ходе восстановления Шунина после травмы

Главный тренер «Динамо» дал комментарий касательно хода восстановления вратаря после травмы.

У него и раньше были проблемы с плечом, а с «Ахматом» он получил осложнение. Сейчас Антон работает вместе с физиотерапевтом и доктором. Мы будем наблюдать за ним и смотреть, если за две недели паузы все будет нормально — он сможет выступить. Но с другой стороны, Игорь Лещук сыграл хорошо с «Факелом» и «Спартаком». Я доволен тем, что команда провела две игры на ноль — это маленькая победа для нас.