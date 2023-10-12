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Личка рассказал о ходе восстановления Шунина после травмы

вчера, 17:58

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий касательно хода восстановления вратаря Антона Шунина после травмы.

У него и раньше были проблемы с плечом, а с «Ахматом» он получил осложнение. Сейчас Антон работает вместе с физиотерапевтом и доктором. Мы будем наблюдать за ним и смотреть, если за две недели паузы все будет нормально — он сможет выступить. Но с другой стороны, Игорь Лещук сыграл хорошо с «Факелом» и «Спартаком». Я доволен тем, что команда провела две игры на ноль — это маленькая победа для нас.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 19:11
...команда провела две игры на ноль — это маленькая победа для нас.

То, что команда стала меньше пропускать это не может не радовать, но с другой стороны в РПЛ Динамо уже четыре тура без побед при двух голах в ворота соперников, хотя это уже вопросы к нападению, а не к обороне.

Предоставившейся возможностью проявить себя в воротах Динамо Лещук пока воспользовался сполна. Думаю и на игру с Локомотивом Личка оставит Игоря в основном составе, а там как сказать, если добьётся хорошего результата может усадить нашего ветерана на некоторое время на лавку.

Кого в итоге предпочтёт Личка увидим в следующую субботу в дерби с Локомотивом, набравшим неплохой ход, а обойти его в таблице поможет уверенная игра в том числе и наших вратарей. Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 18:40
Растяжение плечевых связок, очень неприятная травма.
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