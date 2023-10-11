Головин не сможет сыграть со сборной Камеруна

Полузащитник не сможет сыграть в контрольных матчах с командами Камеруна и Кении. Комментарий по теме дал главный тренер россиян .

Головин не сыграет в этих матчах. Он сделал медобследование, почувствовал неприятные ощущения в том же месте, где у него была травма.