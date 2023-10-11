Головин не сможет сыграть со сборной Камеруна

Полузащитник Александр Головин не сможет сыграть в контрольных матчах с командами Камеруна и Кении. Комментарий по теме дал главный тренер россиян Валерий Карпин.
Головин не сыграет в этих матчах. Он сделал медобследование, почувствовал неприятные ощущения в том же месте, где у него была травма.
Россия сыграет с Камеруном 12 октября, матч с Кенией состоится 16 октября.
Кто-то спросит или возопит по поводу патриотизма. Кончайте бросаться громкими фразами. Патриотизм нечто другое, и отказ выступать за сборную не имеет к этому понятию никакого отношения. Даже отдалённого.
Кто-то спросит или возопит по поводу патриотизма. Кончайте бросаться громкими фразами. Патриотизм нечто другое, и отказ выступать за сборную не имеет к этому понятию никакого отношения. Даже отдалённого.