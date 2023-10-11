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Головин не сможет сыграть со сборной Камеруна

вчера, 19:58

Полузащитник Александр Головин не сможет сыграть в контрольных матчах с командами Камеруна и Кении. Комментарий по теме дал главный тренер россиян Валерий Карпин.

Головин не сыграет в этих матчах. Он сделал медобследование, почувствовал неприятные ощущения в том же месте, где у него была травма.

Россия сыграет с Камеруном 12 октября, матч с Кенией состоится 16 октября.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:54
Завертелся уж на сковородке. В чемпионате после товарняков будет, как огурчик). "Истина превыше всего".
Успеха сборной! Матч в свете последних событий будет иметь большое значение. Без травм.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:33
Чего приезжал???
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:30
Доброго Здоровья Анатолий!
Нет, я нигде не читал, что медицинский персонал нашей Сборной освободил Головина от сборов и предстоящих игр.
протон
протон
вчера в 22:25
Помню как Мостовой приезжал на ЧМ 2002 и занимал место другого игрока, как турист. Хочу пожелать Головину не повторять этот путь и приезжать только полностью готовым для игры за сборную. Давненько его не видно в составе, только в Монако. Здоровья!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:20
Головин перерос тех, кто выступает в настоящее время за сборную. Перерос не в смысле роста, а в смысле мастерства. Что и кому ему доказывать и с кем прикажете играть в настоящей сборной солянке ? Посмотрел он на её состав, вздохнул, понял, что играть не с кем, и сослался на травму. Даже если она у него мнимая, а я уверен в этом, в сборной ему делать нечего. Пусть спокойно играет за свой клуб и не заморачивается такими пустяками.
Кто-то спросит или возопит по поводу патриотизма. Кончайте бросаться громкими фразами. Патриотизм нечто другое, и отказ выступать за сборную не имеет к этому понятию никакого отношения. Даже отдалённого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Ваня, а разве он не прибыл в Москву. ? Карпин же четко сказал, что Головин не тренировался из-за проблем с икроножной мышцей. Ты не читал? Он прибыл в распоряжение сборной и уже здесь выяснилось, что он играть не может.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:08
Я рад , что я ошибся. А другие КБ , к сожалению видят в нем не российского футболиста , а бывшего коня
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:23
Значимость матча незначительная, вот и обостряются старые травмы. А по большому счету, было бы правильнее с его стороны прибыть в расположение сборной и уже там приниматься решение о его участии в предстоящих матчах. Но в любом случае выздоровления нашему игроку. Болейте за своих, а не против чужих!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:19
Анатолий!
Приветствую!
Послушай, ты в каждой реплике КБ видишь летящий камень в армейца, ошибаешься, зуб даю))
В этой ситуации мой ответ последовал бы в адрес любого кто оказался бы на месте Головина.
Вот как то обостряются "старые" травмы у некоторых сборников, при вызове под знамёна оной.
Твои представления о моей неприязни к любимому твоему клубу, чрезвычайно завышены и ошибочны.
Вот по чесноку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:49
Основания ? Не разумнее ли было еще в Париже находясь сообщить о травме ? Сейчас логистика такая, что добираться в Москву из Парижа и обратно сомнительное удовольствие. А с другой стороны я как то забываю , что у всех КБ огромное и неодолимое желание хоть как то уколоть даже бывших игроков ЦСКА. Так что твоя реплика объяснима.
adekvat
adekvat
вчера в 20:45
Просто не хочет позориться. Каждый раз как приезжает в сборную приходится знакомиться минимум с 10 новыми игроками, и каждый раз задумывается, а где же команда?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:31
Мда...
Будем надеяться , что так и есть, но сомнения большие...)
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