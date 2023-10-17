Головин начал тренировки в общей группе

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вчера, 12:01

Полузащитник «Монако» и сборной России перешёл к тренировкам в общей группе. Об этом рассказал агент футболиста Александр Клюев.

Александр после приезда из сборной тренировался по индивидуальной программе, а сейчас уже должен перейти на занятия в общей группе. Будем надеяться, что Головин примет участие в игре против «Меца».

Напомним, 27-летний хавбек получил небольшое повреждение, из-за которого не смог принять участия в товарищеских матчах сборной России и досрочно вернулся в Монако. В текущем сезоне на счету россиянина 7 матчей в Лиге 1, в которых он забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки.

«Монако» возглавляет таблицу чемпионата Франции. 22 октября в матче 9-го тура «монегаски» примут «Мец».