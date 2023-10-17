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Мусиала может покинуть «Баварию»

вчера, 14:58

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала прекратил переговоры о продлении контракта с мюнхенским клубом. Сообщается, что футболист хочет получить гарантию того, что он будет ключевым игроком команды. За развитием ситуации следят топ-клубы АПЛ (в первую очередь «Ливерпуль») и «Реал».

Мусиала находится в системе «Баварии» с лета 2019 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провёл 8 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевых передачи, а также получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermatkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:26
Он уже был в Челси, воспитанник клуба. Наврятли его станут возвращать
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:52
Если бы не финансовые проблемы, то можно было в Барсу попробовать.. А так - можно и в Ливерпуль наведаться.. Неплохой вариант был бы.. А вообще чего ему в Баварии не сидится?.. Играть надо дома, а не бегать по клубом как цыган..
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 16:43
Клуб какой лиги ему стоит выбрать?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:36, ред.
В Челси,там сейчас как раз дрим Тим недооценённой молодежи собрали
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:22
Креативный парень. Пойдёт нарасхват..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:52
Не вижу в нем топ-игрока будущего в принципе, физы нет, а, когда он физу нарастит, и лёгкость уйдёт, кроме как немецких банкротов обыгрывать пока что ни на что не способен, с МС не то что просто растворился, а минус один был, т.к. лез и терял мячи только.

Пока что это только хайп.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:24, ред.
Не больно то и блещет результативностью.
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