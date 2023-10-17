Мусиала может покинуть «Баварию»

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вчера, 14:58

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии прекратил переговоры о продлении контракта с мюнхенским клубом. Сообщается, что футболист хочет получить гарантию того, что он будет ключевым игроком команды. За развитием ситуации следят топ-клубы АПЛ (в первую очередь «Ливерпуль») и «Реал».

Мусиала находится в системе «Баварии» с лета 2019 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провёл 8 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевых передачи, а также получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermatkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.