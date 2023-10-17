«Манчестер Юнайтед» хочет подписать таланта «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Жоао Невеш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, МЮ уже давно следит за 19-летним португальцем. «Красные дьяволы» хотят оформить трансфер игрока летом 2024 года.
Полузащитник «Бенфики» Жоао Невеш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, МЮ уже давно следит за 19-летним португальцем. «Красные дьяволы» хотят оформить трансфер игрока летом 2024 года.
А молодому парню лучше поискать другие варианты
А молодому парню лучше поискать другие варианты