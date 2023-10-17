Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать таланта «Бенфики»

вчера, 20:11

Полузащитник «Бенфики» Жоао Невеш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, МЮ уже давно следит за 19-летним португальцем. «Красные дьяволы» хотят оформить трансфер игрока летом 2024 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» может продать Родриго
Сегодня, 00:00
Слухи«Манчестер Сити» хочет приобрести защитника «Челси»
Вчера, 22:16
Слухи«Манчестер Юнайтед» может подписать Модрича в январе
Вчера, 22:00
Слухи«Реал» выкупит права на Хоселу
Вчера, 17:55
СлухиЦыганков интересен «Баварии»
Вчера, 15:19
СлухиМусиала может покинуть «Баварию»
Вчера, 14:58
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:39
Ещё бы Гонсалвеша или Кубо подписать в основу на место Антони
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:47
Щас ещё Челси должен появится в списке))
А молодому парню лучше поискать другие варианты
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:30, ред.
МЮ в нынешнем виде кладбище Талантов, лучше Аякс, Боруссия Дортмунд, затем в Реал, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити
izrafel
izrafel
вчера в 20:16
Ну МЮ много хочет, но многое не получит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 