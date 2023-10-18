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Месси сравнил сборную Аргентины с «Барселоной»

вчера, 11:08

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси сравнил свою национальную команду с пиковой «Барселоной».

Сравнивать сборную Аргентины с «Барселоной», лучшей командой в истории, это многовато для нас, но я думаю, что благодаря тому, что мы продемонстрировали, нашим победам на Кубке Америки и чемпионате мира, мы очень близки к этому уровню.

У нас отличные футболисты. Кто бы ни играл на поле в конкретный момент, различия незаметны, потому что у нас ярко выраженный стиль, который чётко показывает, что такое сборная Аргентины, и который очень нам нравится.

Месси выступал за «Барселону» на протяжении 16 лет. За это время он выиграл все турниры, в которых участвовали «сине-гранатовые».

Напомним, сегодня сборная Аргентины благодаря 36-летнему капитану обыграла сборную Перу.

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Все комментарии
Sddffggghj
Sddffggghj
вчера в 22:17
"Я ее тоже уничтожу".
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:25
Месси ещё не раз будет тащить сборную, леТ 5 точно,
Гость
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