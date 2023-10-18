Месси сравнил сборную Аргентины с «Барселоной»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси сравнил свою национальную команду с пиковой «Барселоной».
Сравнивать сборную Аргентины с «Барселоной», лучшей командой в истории, это многовато для нас, но я думаю, что благодаря тому, что мы продемонстрировали, нашим победам на Кубке Америки и чемпионате мира, мы очень близки к этому уровню.
У нас отличные футболисты. Кто бы ни играл на поле в конкретный момент, различия незаметны, потому что у нас ярко выраженный стиль, который чётко показывает, что такое сборная Аргентины, и который очень нам нравится.
Месси выступал за «Барселону» на протяжении 16 лет. За это время он выиграл все турниры, в которых участвовали «сине-гранатовые».
Напомним, сегодня сборная Аргентины благодаря 36-летнему капитану обыграла сборную Перу.