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«Динамо» объявило о продлении контракта с Лаксальтом

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ОПС
ОПС
сегодня в 03:18
Однозначно, что это неплохо. Стоит пожелать ему удачи , успехов и что б без травм.
протон
протон
вчера в 23:54
Динамо молодцы! Лаксальт один из лучших игроков в Динамо .
yehszsk594g9
yehszsk594g9
вчера в 22:53
Хорошо хоть уругваец остаётся, хотелось бы, что б Динамо поборолось за высокие места.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:44
В Динамо он один из сильнейших легионеров. Это хорошо!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:44
Думаю, что все болельщики фк Динамо порадовала эта новость. В этом сезоне Лаксальт раскрылся в новой для себя ипостаси, Личка в последних матчах использует его на позиции опорного полузащитника и причём весьма успешно.
А что касается нового соглашения, то продление его ещё как минимум на два сезона связано прежде всего с возрастом игрока, которому в феврале следующего года стукнет тридцать один и высокая предрасположенность к травмам и повреждениям из-за которых Диего пропускает порядка четверти матчей в каждом сезоне с момента появления в московском клубе. Но зато, когда он на поле его игра хоть слева в защите, хоть в середине на позиции опорника всегда заслуживает самых высоких оценок. Удачи ему с Динамо и поменьше травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 22:43, ред.
Сенатов, если бы он был европейского уровня- он не играл бы в ДИНАМО.
На фоне российского футбола, да, можно сказать, что его уровень достаточно высокий. Но есть проблема- его физика. А если учесть тот объем работы на поле, который он выполняет, то неизбежность травм- вполне реальна...
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