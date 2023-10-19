«Динамо» объявило о продлении контракта с Лаксальтом

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Диего Лаксальтом.
Новое соглашение уругвайца рассчитано до лета 2026 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Диего Лаксальтом.
Новое соглашение уругвайца рассчитано до лета 2026 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
А что касается нового соглашения, то продление его ещё как минимум на два сезона связано прежде всего с возрастом игрока, которому в феврале следующего года стукнет тридцать один и высокая предрасположенность к травмам и повреждениям из-за которых Диего пропускает порядка четверти матчей в каждом сезоне с момента появления в московском клубе. Но зато, когда он на поле его игра хоть слева в защите, хоть в середине на позиции опорника всегда заслуживает самых высоких оценок. Удачи ему с Динамо и поменьше травм. Болейте за своих, а не против чужих!
А что касается нового соглашения, то продление его ещё как минимум на два сезона связано прежде всего с возрастом игрока, которому в феврале следующего года стукнет тридцать один и высокая предрасположенность к травмам и повреждениям из-за которых Диего пропускает порядка четверти матчей в каждом сезоне с момента появления в московском клубе. Но зато, когда он на поле его игра хоть слева в защите, хоть в середине на позиции опорника всегда заслуживает самых высоких оценок. Удачи ему с Динамо и поменьше травм. Болейте за своих, а не против чужих!