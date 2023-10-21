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Арбитр Федотов оценил решение Карасёва не удалять Маркова

вчера, 15:44
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Судья Игорь Федотов оценил эпизод матча РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (1:2), в котором главный арбитр встречи Сергей Карасёв не показал красную карточку нападающему команды гостей Евгению Маркову.

Эпизод в матче «Оренбург» — «Факел» — показ прямой красной карточки игроку «Факела» Маркову. Это ошибка Карасёва и VAR, который обязан был вмешаться в эпизод. VAR должен был указать, что это очевидная ошибка. Всех деталей Карасёв мог и не рассмотреть, хотя находился в идеальной позиции. Он должен был видеть место попадания. Игрок не успевал и не мог сыграть в мяч. Прямая нога, открытые шипы, место попадания. Можно было нанести травму, начиная от голеностопа и заканчивая коленом. Просто игрок «Оренбурга» полежал и решил дальше побежать — не тому игроку попали.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:48
Просто игрок «Оренбурга» полежал и решил дальше побежать — не тому игроку попали.
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Вот железнодорожник Дэюба - тот игрок. Уж как валялся, как корчился, но тоже ничего не добился.
Capral
Capral
вчера в 17:40
С Карасем давно всё понятно. А вот, каждый раз, глядя на Маркова, задаюсь вопросом: как, такие футболисты получают дипломы и играют в командах мастеров, в ПЛ?! Как, ДЮСШ выдают свидетельства об окончании академии, и каким непостежимым образом, эти люди появляются на поле?! За Марковым давно наблюдаю, не растет он, ну совсем. Ни в Тосно, ни в ДИНАМО, а в Факеле- вообще инородное тело... Я не буду давать оценку действиям Карасева, я не видел эпизод, но по Маркову- я всё сказал.

Да, и в советском футболе были бездарные футболисты, но в том футболе, было очень много талантов, и они- перекрывали количество бездарей!!!
протон
протон
вчера в 17:08
Карасев не умеет судить без ошибок! Все видели, что там красная, кроме Карасева.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 16:52
В Саудовскую Аравию он с высоко поднятой головой уйдет. Зачем ФНЛ им марать?). Там ВАРа нет).
izrafel
izrafel
вчера в 16:42
Ну а что теперь говорить. Очки никто не вернет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:34
Бородюк вообще заявил, типа Карась не сломал игру не удалив Маркова🤣. По логике он должен был сломать его). Просто песец черно-буро-малиновый))).
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:27
Карасев постоянно косячит,ему пора в фнл
Гость
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