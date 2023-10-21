Арбитр Федотов оценил решение Карасёва не удалять Маркова

Судья оценил эпизод матча РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (1:2), в котором главный арбитр встречи не показал красную карточку нападающему команды гостей .

Эпизод в матче «Оренбург» — «Факел» — показ прямой красной карточки игроку «Факела» Маркову. Это ошибка Карасёва и VAR , который обязан был вмешаться в эпизод. VAR должен был указать, что это очевидная ошибка. Всех деталей Карасёв мог и не рассмотреть, хотя находился в идеальной позиции. Он должен был видеть место попадания. Игрок не успевал и не мог сыграть в мяч. Прямая нога, открытые шипы, место попадания. Можно было нанести травму, начиная от голеностопа и заканчивая коленом. Просто игрок «Оренбурга» полежал и решил дальше побежать — не тому игроку попали.