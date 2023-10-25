Президенты «Барселоны» договорились о единой стратегии защиты клуба

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25 октября 2023, 15:03

Пять последних президентов «Барселоны» — , , Сандро Розель, Энрик Рейна и Жоан Гаспар вместе поужинали во вторник вечером. Неформальная встреча была проведена с целью консолидации и выработки единой позиции против нападок и клеветы, которые пытаются нарушить жизнь в клубе и которые усилились в последнее время. Сообщается, что Гаспар предложил Лапорте данную идею.

За ужином функционеры проанализировали текущую ситуацию в «Барселоне» и пришли к соглашению по некоторым вопросам. А также определили главную цель — поддержка интересов клуба, особенно в вопросах, связанных с непрекращающимися нападками на протяжении всей его истории и, в первую очередь, в последнее время.