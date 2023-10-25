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Президенты «Барселоны» договорились о единой стратегии защиты клуба

25 октября 2023, 15:03

Пять последних президентов «Барселоны» — Жоан Лапорта, Хосеп Мария Бартомеу, Сандро Розель, Энрик Рейна и Жоан Гаспар вместе поужинали во вторник вечером. Неформальная встреча была проведена с целью консолидации и выработки единой позиции против нападок и клеветы, которые пытаются нарушить жизнь в клубе и которые усилились в последнее время. Сообщается, что Гаспар предложил Лапорте данную идею.

За ужином функционеры проанализировали текущую ситуацию в «Барселоне» и пришли к соглашению по некоторым вопросам. А также определили главную цель — поддержка интересов клуба, особенно в вопросах, связанных с непрекращающимися нападками на протяжении всей его истории и, в первую очередь, в последнее время.

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Все комментарии
de1-pier0
de1-pier0
25 октября в 20:55
В Барселоне есть демократия,нет результата,или в отставку,только в одном реале есть один человек который умеет договариваться с судьями,это старый Перец..уже больше 20 лет занимается грязными делами. 3 купленных лиги чемпионов,два мяча Нарциссу...ещё много всего внутри страны.
Incredulous
Incredulous
25 октября в 17:20
Заучивали все одну легенду, чтобы на суде не спалиться на разных показаниях.
Мessi 10
Мessi 10
25 октября в 16:34
Политика - воистину грязное дело. Как Лапорта поливал Бартомеу за оставленное «наследство», а сейчас ужинают за одним столом.
Я вообще думал, что Бармалей за решёткой.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
25 октября в 16:25
Покушать вместе и договориться дудеть в одну дуду - это, конечно, хорошо.. Но расходитесь по одному. Каждый в свою камеру - добавил прокурор.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭
jxhuauy2kqzz
jxhuauy2kqzz
25 октября в 16:04
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    25 октября в 16:04
    Один за всех и все за одного!
    Gulomjon Najimov
    Gulomjon Najimov
    25 октября в 15:52
    Надо Бартомеу спросить что сделать в тихаря и что сказать прессе.
    ev2nr6ds7hhu
    ev2nr6ds7hhu ответ Agamaga........... (раскрыть)
    25 октября в 15:50
    И Папу Гомеса(
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    25 октября в 15:31
    Какие доказательства есть коррупции и подкупа чиновников? Обвинять можно во всём и папу римского.
    Agamaga...........
    Agamaga...........
    25 октября в 15:29
    На протяжении всей своей истории Барса борется с этим мадридизмом. Неудивительно, что это продолжается и прекращаться не будет никогда.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    25 октября в 15:21
    Но, нужно добавить, что, учитывая обвинения в коррупции, подкупе чиновников и т.п., сесть они могут успеть ещё и по отдельности, хаха.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    25 октября в 15:19, ред.
    Правильно, что наконец-то сели и поужинали. За счёт клуба неплохо пропустить пару бутылок токайского 1954 года и закусить чёрной икрой, президенты "Барселоны" как никто это понимают. И нечего Лапорте одному дёргать рычаги, вот, если каждый из президентов дёрнет по рычагу, тогда точно социальному мадридизму придёт полный и окончательный конец!
    kazakoff
    kazakoff
    25 октября в 15:09
    Раньше нужно было так делать и было бы меньше проблем, а сейчас будут разгребать
    Гость
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