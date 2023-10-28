«Реал» хочет подписать воспитанника «Барселоны»

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вчера, 08:58

Защитник «Байера» может вернуться в Испанию.

По данным источника, в подписании 28-летнего игрока заинтересован «Реал».

Гримальдо выступает за «Байер» с лета этого года. Защитник является воспитанником «Барселоны».