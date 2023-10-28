«Реал» хочет подписать воспитанника «Барселоны»

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо может вернуться в Испанию.
По данным источника, в подписании 28-летнего игрока заинтересован «Реал».
Гримальдо выступает за «Байер» с лета этого года. Защитник является воспитанником «Барселоны».
Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо может вернуться в Испанию.
По данным источника, в подписании 28-летнего игрока заинтересован «Реал».
Гримальдо выступает за «Байер» с лета этого года. Защитник является воспитанником «Барселоны».
Сейчас и сам игрок и клуб отлично выступают
Сейчас и сам игрок и клуб отлично выступают