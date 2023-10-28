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«Реал» хочет подписать воспитанника «Барселоны»

вчера, 08:58

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо может вернуться в Испанию.

По данным источника, в подписании 28-летнего игрока заинтересован «Реал».

Гримальдо выступает за «Байер» с лета этого года. Защитник является воспитанником «Барселоны».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 09:55
Вполне уже стало обычным явлением
shur
shur
вчера в 09:51
...сегодня всех попишем...!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:18
Вот зачем писать про воспитанника, из их школ море игроков вышло
Сейчас и сам игрок и клуб отлично выступают
Гость
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