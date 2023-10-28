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Беллингем — 1-й игрок «Реала» в XXI веке с 2 голами в дебютном Эль Класико

вчера, 22:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сделал дубль в матче с «Барселоной» (2:1).

Англичанин стал первым футболистом мадридского клуба в XXI веке, забившим не менее 2 голов в своём первом Эль Класико.

На счету хавбека 10 забитых мячей в 10 поединках в составе «сливочных» в Ла Лиге. Что примечательно, экс-полузащитник «Реала» Зинедин Зидан никогда не забивал столько в команде за сезон.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:13
Хорошо играет,когда в команде хороший порядок.Поздравляем!
ОПС
ОПС
сегодня в 06:01
Разыгрался парень. Лет то еще мало, так что впереди еще все хорошее.
ABir
ABir
сегодня в 00:21
Классное приобретение Реала к Эль Кассико!
Foxes
Foxes
вчера в 23:26
Да, чётко вписался в Реал Мадрид! Не прогадал, с переходом к сливочным.
протон
протон
вчера в 22:26
Главное то, что в моей группе идет заруба, в группе Дасаева. Посмотрим что из этого выйдет. Хотя бы сжигают очки что есть.
протон
протон
вчера в 22:22
Это просто космос. Кстати, Папа Карло скромничает, но именно он схему с ромбом в центре поля придумал для Беллингема. И тот получил возможность, как Кака в Милане, делать всё, что захочет.
Парень конечно серьезно настроен, полностью осознает в какой клуб попал.
Гость
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