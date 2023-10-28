Беллингем — 1-й игрок «Реала» в XXI веке с 2 голами в дебютном Эль Класико

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вчера, 22:09

Полузащитник «Реала» сделал дубль в матче с «Барселоной» (2:1).

Англичанин стал первым футболистом мадридского клуба в XXI веке, забившим не менее 2 голов в своём первом Эль Класико.

На счету хавбека 10 забитых мячей в 10 поединках в составе «сливочных» в Ла Лиге. Что примечательно, экс-полузащитник «Реала» Зинедин Зидан никогда не забивал столько в команде за сезон.