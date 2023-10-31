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Президент «Урала» прокомментировал слухи об интересе «Краснодара» к Ишкову

вчера, 09:55

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи об интересе «Краснодара» к форварду Илье Ишкову.

Первый раз слышу такое, откуда они берут такую информацию? Мы сейчас никуда не продаём и не хотим продавать Ишкова. Он молодой парень, мы знаем, когда и куда его нужно будет отпустить. Так что про «Краснодар» ложная информация, не слушайте то, что пишут в российских газетах и интернете.

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TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:23
"не слушайте то, что пишут в российских газетах и интернете"

Кажется, кто-то наговорит сейчас на звание иноагента. Вообще уже быдло базар не фильтрует
Сп62
Сп62
вчера в 12:07
Какой Краснодар, если есть Зенит?
ОПС
ОПС
вчера в 12:00
И все равно, если слухи уже появились, то что то да есть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:21
Это называется вброс, чьи-то больные фантазии.
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