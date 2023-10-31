Президент «Урала» прокомментировал слухи об интересе «Краснодара» к Ишкову

Президент «Урала» отреагировал на слухи об интересе «Краснодара» к форварду .

Первый раз слышу такое, откуда они берут такую информацию? Мы сейчас никуда не продаём и не хотим продавать Ишкова. Он молодой парень, мы знаем, когда и куда его нужно будет отпустить. Так что про «Краснодар» ложная информация, не слушайте то, что пишут в российских газетах и интернете.