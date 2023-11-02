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Стали известны имена претендентов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ

вчера, 14:57

АПЛ опубликовала имена претендентов на приз лучшему игроку по итогам октября. Список выглядит следующим образом:

Дуглас Луис («Астон Вилла») – 2 победы за месяц, 1 ничья, 2 гола, 1 голевая передача;

Брайан Мбеумо («Брентфорд») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 голевые передачи;

Педру Нету («Вулверхэмптон») – 1 победа, 2 ничьих, 3 голевые передачи;

Деклан Райс («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 голевая передача;

Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») – 3 победы, 2 матча «на ноль»;

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья, 5 голов.

Голосование болельщиков продлится до 6 ноября.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:07, ред.
Лионель Месси («Интер Майами») - 0 побед, 0 ничьих...8 золотых мячей ;

Дуглас Луис («Астон Вилла») – 2 победы за месяц, 1 ничья, 2 гола, 1 голевая передача;

Брайан Мбеумо («Брентфорд») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 голевые передачи;

Педру Нету («Вулверхэмптон») – 1 победа, 2 ничьих, 3 голевые передачи;

Деклан Райс («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 голевая передача;

Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») – 3 победы, 2 матча «на ноль»;

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья, 5 голов.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:23
Пробежался по статистике, так вот, голевые действия Луиса принесли его команде 6 очков, три голевые Нету принесли Волкам 5 очков, Салах помог набрать Ливерпулю 7 очков, голевые действия Райса принесли в копилку Арсенала 4 очка и был супер важный матч с Сити, где Райс получил награду игрока матча!!!! Мбуемо добыл для Брентфорда 6 очков! Тоттенхэм провел 3 матча ща месяц, одержал 3 победы две из которых на ноль, но там и соперники были не сильные, Фулхэм, Лутон и Кристал Пэллас....так что Ромеро не герой. Герои у каждого свои, я выбираю между Райсом и Нету!
Райс забил переломный гол в ворота Челси, получил по итогу награду лучшему игррку матча, так же провел шикарный матч против Сити, снова став лучшим игроком матча!
Нету же отдал 3 голевые в каждом из трех матчей месяца, его волки провели матчи против крепких Ньюкасла и Виллы оба матча завершили вничью и голевые действия Нету были очень важны для более слабых Волков....
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:46
Педру Нету
Его Гвардиола хвалил во время их матча, да и играет он далеко не в гранде
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:57
Блин, были бы тут нарезки голов и полезные действия этих игроков. Так сложно выбрать)) Я далеко не все игры смотрел))
Проголосовал за Луиса, просто он первый в списке)) И мне знаком этот игрок)
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:57
Отдаю своё предпочтение игроку Тоттенхэма Ромеро .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:45
капец тяжелый выбор
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 15:22
Как по мне, Салах!
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