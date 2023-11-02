Стали известны имена претендентов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ

АПЛ опубликовала имена претендентов на приз лучшему игроку по итогам октября. Список выглядит следующим образом:
Дуглас Луис («Астон Вилла») – 2 победы за месяц, 1 ничья, 2 гола, 1 голевая передача;
Брайан Мбеумо («Брентфорд») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 голевые передачи;
Педру Нету («Вулверхэмптон») – 1 победа, 2 ничьих, 3 голевые передачи;
Деклан Райс («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 голевая передача;
Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») – 3 победы, 2 матча «на ноль»;
Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья, 5 голов.
Голосование болельщиков продлится до 6 ноября.
Райс забил переломный гол в ворота Челси, получил по итогу награду лучшему игррку матча, так же провел шикарный матч против Сити, снова став лучшим игроком матча!
Нету же отдал 3 голевые в каждом из трех матчей месяца, его волки провели матчи против крепких Ньюкасла и Виллы оба матча завершили вничью и голевые действия Нету были очень важны для более слабых Волков....
Райс забил переломный гол в ворота Челси, получил по итогу награду лучшему игррку матча, так же провел шикарный матч против Сити, снова став лучшим игроком матча!
Нету же отдал 3 голевые в каждом из трех матчей месяца, его волки провели матчи против крепких Ньюкасла и Виллы оба матча завершили вничью и голевые действия Нету были очень важны для более слабых Волков....