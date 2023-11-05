Определились все участники Клубного чемпионата мира-2023

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вчера, 08:42

Стали известны все участники клубного чемпионата мира-2023, который пройдёт с 11 по 22 декабря.

Последней командой, которая получила право сыграть на турнире, стал бразильский «Флуминенсе», выигравший Кубок Либертадорес.

Также в соревновании выступят английский «Манчестер Сити», японский «Урава Рэд Даймондс», мексиканский «Леон», египетский «Аль-Ахли», новозеландский «Окленд Сити» и саудовский «Аль-Иттихад».