Определились все участники Клубного чемпионата мира-2023

Стали известны все участники клубного чемпионата мира-2023, который пройдёт с 11 по 22 декабря.
Последней командой, которая получила право сыграть на турнире, стал бразильский «Флуминенсе», выигравший Кубок Либертадорес.
Также в соревновании выступят английский «Манчестер Сити», японский «Урава Рэд Даймондс», мексиканский «Леон», египетский «Аль-Ахли», новозеландский «Окленд Сити» и саудовский «Аль-Иттихад».
Неужели Роналду всех обманывает?
Ну как так то?
Неужели Роналду всех обманывает?
Ну как так то?