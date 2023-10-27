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Впервые Эль Класико пройдёт без 10-го номера у «Барсы» или 9-го у «Реала»

вчера, 23:12
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17:15 Не начался

28 октября «Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом в матче 11-го тура Ла Лиги.

Впервые очный поединок этих команд пройдёт без участия игроков с 10-м номером у каталонцев и 9-м у мадридцев.

Последним «десятку» в составе «сине-гранатовых» носил вингер Ансу Фати, который 1 сентября перешёл на правах аренды в «Брайтон». Игроку она досталась в 2021 году от Лионеля Месси, ушедшего в ПСЖ.

У «сливочных» под номером 9 до недавнего времени выступал форвард Карим Бензема, летом перебравшийся в «Аль-Иттихад».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 03:10
А всем не на94? Хоть кто-то не будет смотреть этот матч, узнав этот факт, как ранее было запланировано?
ABir
ABir
сегодня в 01:31
Просто статистика и игра цифр никак не влияющая на результат матча
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:38
плевать
это главный матч Мира
и должен тому соответствовать
а не то что последнее время видим от игры обеих команд
stanichnik
stanichnik ответ Горожане (раскрыть)
сегодня в 00:37, ред.
Доброго Здоровья Горожане!
Спасибо просветили, признаться не знал.
Горожане
Горожане ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:46
Почему как в хоккеи, в футболе в некоторых клубов уже давно есть закреплённые номера.
Мальдини, Дзанетти, Дзола 25 Челси.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:36
Возможно, как в хоккее захотят оставить навечно эти номера за футболистами, оставившими "глубокий след" в этих клубах.
Barcelona
Barcelona
вчера в 23:19
Главное чтобы прошло-зашло!
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