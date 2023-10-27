Впервые Эль Класико пройдёт без 10-го номера у «Барсы» или 9-го у «Реала»

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вчера, 23:12

28 октября «Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом в матче 11-го тура Ла Лиги.

Впервые очный поединок этих команд пройдёт без участия игроков с 10-м номером у каталонцев и 9-м у мадридцев.

Последним «десятку» в составе «сине-гранатовых» носил вингер Ансу Фати, который 1 сентября перешёл на правах аренды в «Брайтон». Игроку она досталась в 2021 году от Лионеля Месси, ушедшего в ПСЖ .

У «сливочных» под номером 9 до недавнего времени выступал форвард Карим Бензема, летом перебравшийся в «Аль-Иттихад».