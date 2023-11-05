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«Ювентус» рассматривает возможность перехода хавбека «Манчестер Сити»

вчера, 14:55

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Кэлвином Филлипсом.

Сообщается, что туринский клуб недавно связался с окружением игрока по поводу возможного перехода в январе, теперь этот вопрос рассматривается более серьёзно. «Горожане» могут отправить футболиста в аренду на полгода без возможности выкупа и не хотят отдавать Филлипса сопернику по АПЛ или Лиге чемпионов.

«Бьянконери» потеряли двух хавбеков — Поля Погба, которого могут дисквалифицировать в связи с положительной допинг-пробой, и Николо Фаджоли, отстранённого на 7 месяцев за ставки.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:13
Думаю Кэлвин останется в АПЛ, т.к интерес на него имеют Астон Вилла и Ньюкасл. Да, усиливать клубы из АПЛ Сити не хочет, но именно клубы из Англии смогут заплатить Сити более высокую сумму, т.к даже условная Вилла, которая считается крепким середняком,может легко дать 40-50 млн а Юве скорее всего не станет столько платить. Плюс внутренний трансферы игроков с паспортом в Англии ценятся выше
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:17
У Юве в полузащите, если можно так выразится, сплошные "не игровые" потери.)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:31
Да пусть сразу покупают
shlomo
shlomo
вчера в 15:06
Что мне подсказывает, что интерес просто останется интересом.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:01
Взяли бы хоть кого-нибудь...
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