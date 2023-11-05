«Ювентус» рассматривает возможность перехода хавбека «Манчестер Сити»

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вчера, 14:55

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» .

Сообщается, что туринский клуб недавно связался с окружением игрока по поводу возможного перехода в январе, теперь этот вопрос рассматривается более серьёзно. «Горожане» могут отправить футболиста в аренду на полгода без возможности выкупа и не хотят отдавать Филлипса сопернику по АПЛ или Лиге чемпионов.

«Бьянконери» потеряли двух хавбеков — Поля Погба, которого могут дисквалифицировать в связи с положительной допинг-пробой, и Николо Фаджоли, отстранённого на 7 месяцев за ставки.