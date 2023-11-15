В Португалии выразили недовольство работами по строительству дома Роналду

Жители района, в котором ведётся строительство дома нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, недовольны тем, что работы наносят ущерб их территории.
Строительная площадка находится в Кашкайше, это примерно в 20 минутах езды от Лиссабона. Будущий особняк оценивается в 22 млн долларов. Со временем бюджет увеличился, а срок работ был продлён.
Как сообщает источник со ссылкой на Ok Diario, один из соседей высказался:
У нас стройка длилась три года. Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица уже несколько месяцев отрезана, мой сад полон пыли. И всё из-за «пирамиды» фараона Роналду.
Ожидается, что строительство завершится в середине июня 2024 года.