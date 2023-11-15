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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

В Португалии выразили недовольство работами по строительству дома Роналду

вчера, 23:39

Жители района, в котором ведётся строительство дома нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, недовольны тем, что работы наносят ущерб их территории.

Строительная площадка находится в Кашкайше, это примерно в 20 минутах езды от Лиссабона. Будущий особняк оценивается в 22 млн долларов. Со временем бюджет увеличился, а срок работ был продлён.

Как сообщает источник со ссылкой на Ok Diario, один из соседей высказался:

У нас стройка длилась три года. Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица уже несколько месяцев отрезана, мой сад полон пыли. И всё из-за «пирамиды» фараона Роналду.

Ожидается, что строительство завершится в середине июня 2024 года.

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14 ноября
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:01
определённая компенсация за неудобства будет уместна
ДСА
ДСА
сегодня в 05:18
Уже бы дал всем денег и все успокоились.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:55
Пусть гей-нарцисс с верблюдами в пустыне живёт.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:27
Недовольство было, есть и будет всегда. Но и любое недовольство тоже надо как то учитывать. Компромисс должен быть.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:42
Недовольные просто денег хотят.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:44
Еще чуть больше полугода и тем более ниверняка уже все основные грязные работы завершены, так что терпеть осталось недолго.
Гость
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