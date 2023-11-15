В Португалии выразили недовольство работами по строительству дома Роналду

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вчера, 23:39

Жители района, в котором ведётся строительство дома нападающего «Аль-Насра» , недовольны тем, что работы наносят ущерб их территории.

Строительная площадка находится в Кашкайше, это примерно в 20 минутах езды от Лиссабона. Будущий особняк оценивается в 22 млн долларов. Со временем бюджет увеличился, а срок работ был продлён.

Как сообщает источник со ссылкой на Ok Diario, один из соседей высказался:

У нас стройка длилась три года. Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица уже несколько месяцев отрезана, мой сад полон пыли. И всё из-за «пирамиды» фараона Роналду.

Ожидается, что строительство завершится в середине июня 2024 года.