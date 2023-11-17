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CAS на 3 года отстранил Рубиалеса от футбола

вчера, 20:20

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отстранен от футбола на 3 года по решению CAS.

Причиной стал эпизод с поцелуем с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо, а также неприличный жест, который он продемонстрировал в ложе: Рубиалес схватился за пах.

Судья Альфонсо Рамос решил, что каждое из этих действий Рубиалеса ведет к отстранению экс-главы RFEF на 1,5 года, поскольку Луис позволил себе подобное поведение на событии мирового масштаба. По мнению судьи, эти действия негативно повлияли на имидж женского футбола и его восприятие в Испании. Помимо этого, поведение Рубиалеса посчитали сексистским.

Решение CAS не связано с решением ФИФА, срок этих наказаний будет идти параллельно.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:47
В общем ( если символично) 3 года публично не подходить к футбольному мячу и ... к помидорам.)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:43
Испанию ждут плохие времена.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 23:02
Ну да. А если бы Рубиалес был геем и все эти телодвижения сделал по отношению к другому члену пидрильного клуба любителей пощекотать очко, то никто бы и слова плохого не сказал.
Интерес
Интерес
вчера в 22:10
Уверен.что этот срок достаточен для того,чтобы Рубиалес сделал правильные выводы,"причесал" свою репутацию и триумфально вернулся в испанский футбол.Возможно,за это время найдёт своё счастье и выйдет замуж.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 20:54
Схватился за пах?.. Хе.. Вот почему Геша теперь не любит Европу.. В СА и верблюдам почесать не возбраняется.. Не только себе.. В Европе надо терпеть.. А-ха-ха-ха.. 🤭
Гость
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