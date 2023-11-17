CAS на 3 года отстранил Рубиалеса от футбола

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вчера, 20:20

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранен от футбола на 3 года по решению CAS .

Причиной стал эпизод с поцелуем с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо, а также неприличный жест, который он продемонстрировал в ложе: Рубиалес схватился за пах.

Судья Альфонсо Рамос решил, что каждое из этих действий Рубиалеса ведет к отстранению экс-главы RFEF на 1,5 года, поскольку Луис позволил себе подобное поведение на событии мирового масштаба. По мнению судьи, эти действия негативно повлияли на имидж женского футбола и его восприятие в Испании. Помимо этого, поведение Рубиалеса посчитали сексистским.