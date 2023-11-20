Гави из-за травмы выбыл на срок от 7 до 9 месяцев. Он пропустит Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави пропустит из-за травмы 7-9 месяцев.
У футболиста разрыв передней крестообразной связки и повреждение бокового мениска.
Вероятно, хавбек пропустит Евро-2024.
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави пропустит из-за травмы 7-9 месяцев.
У футболиста разрыв передней крестообразной связки и повреждение бокового мениска.
Вероятно, хавбек пропустит Евро-2024.
P.S. Тем более из испанцев, по большому счёту, только он и Педри нам, зрителям, способны показать футбольное небо в алмазах. Остальные из Фурии так, - на подхвате.
P.S. Тем более из испанцев, по большому счёту, только он и Педри нам, зрителям, способны показать футбольное небо в алмазах. Остальные из Фурии так, - на подхвате.
Гави боец, надеюсь сможет выйти на топ-уровень после такой тяжелой травмы.
Грустно за парня, оставлял приятное впечатление своим желанием играть. Травма крестов самая коварная и случается внезапно.
Гави боец, надеюсь сможет выйти на топ-уровень после такой тяжелой травмы.
Грустно за парня, оставлял приятное впечатление своим желанием играть. Травма крестов самая коварная и случается внезапно.