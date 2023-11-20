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Гави из-за травмы выбыл на срок от 7 до 9 месяцев. Он пропустит Евро-2024

вчера, 14:57

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави пропустит из-за травмы 7-9 месяцев.

У футболиста разрыв передней крестообразной связки и повреждение бокового мениска.

Вероятно, хавбек пропустит Евро-2024.

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19 ноября
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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 22:09
Дурдом и идиотизм тренерского штаба Испании.
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:00
Это тупость тренера сборной Испании. В таких матчах можно пустить вторую команду или не пустить ключевые игроков
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:55
Хоть я и ненавижу этого типа. Но это травма очень не хорошая штука, особенно для футболиста.
Вот про что я писал в недавнем комментарии. Вот к чему приводят эти чрезмерные нагрузки на игроков. А УЕФА и ФИФА всё меняют и меняют эти регламенты (добавляются матчи). Вот что этому пацану теперь делать? ФИФА и УЕФА наплевать на него и на остальных. Им лишь бы заработать деньги.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:28
Да, блин, на ровном месте в ничего не значащем для Испании матче! А учитывая страсть и желание парня постоянно играть, можно представить в каком подавленном состоянии он находится! Да там сразу было всё понятно, что всё серьёзно - пацан покидал поле, рыдая. Очень обидно за парня. Здоровья и скорейшего восстановления и возвращения на поле!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 18:27
Травмы, конечно, могут быть и на пустом месте.. От этого человек не зависит.. Но, если ты любишь совать везде свои ноги, головы и "уши" в ничего не значащих матчах - это показывает незрелость и непрофессионализм в футболе.. В футболе, как в жизни нужно научиться расставлять приоритеты и жертвовать чем-то ради достижения более важных целей.. Самоуверенность подводит иногда не только молодых, но и людей постарше.. Эгоизм - обратная сторона самоуверенности.. В этом случае человек, захотевший получить всё - не получает ничего.. Это относится не только к травмам, но и к предсезонкам.. Жизнь это доказала .. Футбол любит умных, молчаливых и не надеющихся только на удачу и свою исключительность..
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:13
Как же так получилось? Чего же не поберегли его? Загоняли парня. А Эллиада говорил что Испания всегда выпускает резерв на не чего не решающие матчи. Гави здоровья!
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 17:31
Вообще-то гави сам молодой. И ему важно играть сейчас даже в таких матчах. Такие травмы даже на тренировках случаются
just futball
just futball
вчера в 17:27
Жаль парня. Сразу вспонил Марко Ройса который в 2014 г. получил трамву играя против Казахстан товаришский матч (6:0 если не ошибаюсь) и не попал на ЧМ, где немцы были сильнее всех
протон
протон
вчера в 16:49
В этой ситуации бессмысленно искать виноватых. Не случилось бы вчера - случилось бы в матчах Барселоны. Тем более Гави сам хочет играть в каждом матче.
Гави боец, надеюсь сможет выйти на топ-уровень после такой тяжелой травмы.
Грустно за парня, оставлял приятное впечатление своим желанием играть. Травма крестов самая коварная и случается внезапно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:45
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:44
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
drug01
drug01
вчера в 16:43
Печальная новость здоровья и возвращения
112910415
112910415
вчера в 16:09
сыграл в ничего не значащем матче... (
7jyynf8u5ymd
7jyynf8u5ymd
вчера в 15:50
Гавённая штука произошла с Гави, что и говорить
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:48
Обидно....что тут сказать. Я не понимаю тренеров сборных, которые убивают своих игроков....вот Испанцы решили задачу еще в прошлом матче, так зачем в ничего не значащем матче ввпускать основу??? Дай шанс поиграть новым игрокам, ближайшему резерву!!! Норвегия вон тоже, на товарняк против Фарер выпускает Холланда, который травмировался, хорощо что не серьезная травма..... сегодня поглядим какой состав выпустит Саутгейт
shlomo
shlomo
вчера в 15:48
Блин, серьезная травма у паренька. Наверняка мог блеснуть на Евро. Здоровья ему!
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 15:48
Ужасная травма. Тут только можно пожелать скорейшего выздоровления. Ошутимая потеря для сборной и в первую очередь для Барселоны.
Тренера выгнать за бездарность! Испания располагает прекрасными молодыми игроками, можно было их выпустить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:22
Большая потеря для команды и сборной. Можно пожелать ему только скорейшего выздоровления .
Жека Николаев
Жека Николаев
вчера в 15:15
По стопам Фати и Педри
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:06, ред.
Гиперактивный, талантливый паренёк сломался перед вторым по значимости турниром планеты. От этого , канеш., никто не застрахован (он и в любом матче Барселоны мог травмироваться), но когда на Евро не попадают лучшие из лучших это..., ну вы поняли.

P.S. Тем более из испанцев, по большому счёту, только он и Педри нам, зрителям, способны показать футбольное небо в алмазах. Остальные из Фурии так, - на подхвате.
дурман
дурман
вчера в 15:00
М-да, очень жаль . Здоровья
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:59
Жесть. Здоровья парню. Надеюсь это не сломает ему карьеру
Гость
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