Матч Лиги конференций «Риека» — «Спарта» отменили из-за дождя

вчера, 22:54
РиекаЛоготип футбольный клуб Риека-:-Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)СпартаВчера в 19:45 Матч отменен

Матч второго тура общего этапа футбольной Лиги конференций между хорватской «Риекой» и чешской «Спартой» не будет доигран в четверг из-за погодных условий. Об этом сообщили пресс-службы клубов.

Игру в Хорватии остановили на 12-й минуте при счете 0:0 из-за дождя, но возобновили спустя полтора часа. Команды доиграли первый тайм, так и не забив мячей. Позднее главный арбитр встречи принял решение об отмене игры. О судьбе матча сообщат дополнительно.

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

bvs9qs2s9k44
bvs9qs2s9k44
сегодня в 03:19
Пусть в Якутске сыграют - там точно уже не мокро!
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:42
...да уж точно не до футбола!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:41
Интересно чтож там за катаклизм такой случился что невозможно стало в футбол играть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:07
Остальных новостей из ЛЕ и ЛК нету?
Гость
