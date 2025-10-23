 
 
 
Судья отменил три гола «Балтики» в матче Кубка России с «Локомотивом»

вчера, 22:31
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Три гола калининградской «Балтики» были отменены по ходу матча шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу против московского «Локомотива».

На 10-й минуте игры Иван Беликов поразил ворота соперника после передачи Сергея Пряхина, но главный судья Павел Шадыханов отменил забитый мяч, поскольку автор голевого паса получал мяч, находясь в офсайде. На 12-й минуте гол забил Пряхин, но его отменили из-за фола в атаке, который был совершен до взятия ворот. Мяч, забитый Кевином Андраде на 52-й минуте, был отменен из-за офсайда.

Все голы «Балтики» отменили после вмешательства видеоассистентов рефери. Счет после третьего отмененного мяча остался 2:0 в пользу «Локомотива».

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:16
С оффсайдом всё чисто... Фол в атаке был, но если бы гол засчитали,, Локомотив пережил бы.
32gszhu82gh9
32gszhu82gh9
сегодня в 02:25
Так отменил то видимо по делу, зачем шум подымать
ka49yuqhnvpw
ka49yuqhnvpw
сегодня в 01:23
Отменил по делу, а не по прихоти.
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:28
В данном случаи может "нулёвка" и получше будет - Всё же на трезвую голову лучше ошибки разбирать...)
Vilar
Vilar
сегодня в 00:20
Некорректный заголовок и сразу начались инсинуации: а кто им даст и т.д.
Правильно будет: Балтика забила три гола, после нарушения правил и судья обязан был их отменить. Никто не спорит, что в настоящее время, Балтика добротная, целеустремлённая команда, знает, чего хочет и идёт к достижению своей цели.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:19, ред.
Тут намедни была́ речь о чемпионстве Балтики...сможет...не сможет...а вдруг...))

Вот и ответ на все споры :"А кто ж ей даст то?"
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:18
а что вы хотели услышать от него? одна из лучших команд чемпионата, уж точно уважения заслуживает
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:16
Очень жаль, повторение чемпионата.
Балтика - украшение сезона, просто не мешайте
ABir
ABir
вчера в 23:06
Три гола отменены - обидно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:05, ред.
Могла быть Балтика 3, а в итоге Балтика 0
altin
altin
вчера в 23:03
к чему такие заголовки? если нападающий Команды1 возьмет мяч в руки и забросит его в ворота соперников, вы тоже напишете что "Команда1 проиграла в матче, где был отменен ее гол"?
Если гол забит не по правилам - это не значит, что гол отменен, это значит, что восстановлена справедливость. Если судья засчитывает 3 гола, забитых не по правилам, а ВАР их справедливо отменяет - у меня вопросы точно не к ВАР, а к судье.
Или голы отменили несправедливо?

Это испанообозреватели очень любят: "реал(подставь любой клуб) победил после 2х отмененных голов в их ворота". смотришь обзор, там первый забит с трехметрового офсайда, потому что болезный на линии ссыт флажок поднять, второй рукой закинули.
Но заголовок уже сделан, образ Реала (Барселоны, Атлетико, Гинера и.т.д) который всекупил создан
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:54
Надеюсь, что отменили все голы, имея на это неоспоримые причины. Матч не смотрел, пойду посмотрю все три несостоявшихся гола. Настораживает фол в атаке.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:46
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 22:46
    Интересно что теперь от Талалаева услышим)))
    x5xkja3fmvs9
    x5xkja3fmvs9
    вчера в 22:43
    Только так можно победить Балтику.
