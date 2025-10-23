Судья отменил три гола «Балтики» в матче Кубка России с «Локомотивом»

1761247877

вчера, 22:31

Три гола калининградской «Балтики» были отменены по ходу матча шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу против московского «Локомотива».

На 10-й минуте игры поразил ворота соперника после передачи , но главный судья отменил забитый мяч, поскольку автор голевого паса получал мяч, находясь в офсайде. На 12-й минуте гол забил Пряхин, но его отменили из-за фола в атаке, который был совершен до взятия ворот. Мяч, забитый на 52-й минуте, был отменен из-за офсайда.

Все голы «Балтики» отменили после вмешательства видеоассистентов рефери. Счет после третьего отмененного мяча остался 2:0 в пользу «Локомотива».