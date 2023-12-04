«Ювентус» приобретёт двух игроков «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо и полузащитник «манкунианцев» Донни ван де Бек могут продолжить карьеру в «Ювентусе». Английский клуб готов расстаться с игроками. «Ювентус» сделает предложения по ним в зимнее трансферное окно.
Сумма потенциального перехода Санчо оценивается в 26 миллионов фунтов. Напомним, летом 2021 года «Манчестер Юнайтед» купил его у «Боруссии» Дортмунд за 73 миллиона фунтов. Ван де Бека «Ювентус» хочет арендовать с возможностью выкупа.
В текущем сезоне Санчо провёл три матча в АПЛ. На счету ван де Бека по одной игре в чемпионате и кубке.
От А и Б до Ю рукой подать обоим...
От А и Б до Ю рукой подать обоим...