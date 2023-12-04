«Ювентус» приобретёт двух игроков «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 15:02

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и полузащитник «манкунианцев» могут продолжить карьеру в «Ювентусе». Английский клуб готов расстаться с игроками. «Ювентус» сделает предложения по ним в зимнее трансферное окно.

Сумма потенциального перехода Санчо оценивается в 26 миллионов фунтов. Напомним, летом 2021 года «Манчестер Юнайтед» купил его у «Боруссии» Дортмунд за 73 миллиона фунтов. Ван де Бека «Ювентус» хочет арендовать с возможностью выкупа.