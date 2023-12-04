Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

«Ювентус» приобретёт двух игроков «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 15:02

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо и полузащитник «манкунианцев» Донни ван де Бек могут продолжить карьеру в «Ювентусе». Английский клуб готов расстаться с игроками. «Ювентус» сделает предложения по ним в зимнее трансферное окно.

Сумма потенциального перехода Санчо оценивается в 26 миллионов фунтов. Напомним, летом 2021 года «Манчестер Юнайтед» купил его у «Боруссии» Дортмунд за 73 миллиона фунтов. Ван де Бека «Ювентус» хочет арендовать с возможностью выкупа.

В текущем сезоне Санчо провёл три матча в АПЛ. На счету ван де Бека по одной игре в чемпионате и кубке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ньюкасл» рассматривает возможность приобретения Де Хеа
Сегодня, 15:51
Слухи«Болонья» и «Лацио» интересуются Тикнизяном
Сегодня, 09:30
«Торино» хочет арендовать Миранчука
Сегодня, 09:17
СлухиЛетом у хавбека «Реала» Вальверде было предложение из Саудовской Аравии
Вчера, 23:59
СлухиРубен Невеш не хочет возвращаться в АПЛ из «Аль-Хиляля»
Вчера, 16:29
Слухи«Ливерпуль» отказался от возможности подписания Мбаппе
Вчера, 15:45
Сортировать
Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 17:08
Да пусть забирают. Марса и Магу тоже пусть берут
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:51
Весь шлак
f5y6pxqxg397
f5y6pxqxg397
сегодня в 16:22
Как грустно быть для тренера изгоем,
От А и Б до Ю рукой подать обоим...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:53
Это было бы прекрасно. Оба игрока еще могут показать себя. Желаю удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:51
Посмотрим на сколько серьезно Юве в них заинтересован и состоится ли вообще этот переход.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 15:35
не выиграет от этого никто вообще
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:20
При заключении этой сделки (если она конечно состоится), Юве надо тщательно всё юридически продумать и оформить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 