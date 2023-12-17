В РФС подвели итоги Матча звёзд Кубка России

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вчера, 15:33

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин оценил прошедший Матч звёзд Кубка России.

Кубковый Матч звёзд был гораздо больше, чем просто предновогодним футбольным событием. Именно такой развлекательный ироничный формат, объединяющий профессиональный, любительский и детско-юношеский футбол, болельщиков, мир шоу-бизнеса и спорта, журналистов, индустрию спортменеджмента, уверен, постепенно меняет сознание и мышление сообщества. Глядя на то, как парни куражились в челленджах, танцевали с маскотами, раздавали интервью и автографы, поймал себя на мысли, что через несколько лет футбольный Матч звёзд может составить продуктовую конкуренцию Суперкубку страны.

Также в РФС прокомментировали артистические способности участников матча.

Просто великолепно свои роли отыграли Мостовой, Карасёв, Евсеев, Быстров, Пиняев, Кривцов, Фролов, Подшибякина, Думич и многие другие участники и члены жюри. А у многих футболистов просто огромный недораскрытый потенциал настоящих артистов, который так необходим сейчас молодому поколению зрителей. И который, видимо, мы когда-то сами и ограничили.