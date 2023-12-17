В РФС подвели итоги Матча звёзд Кубка России

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин оценил прошедший Матч звёзд Кубка России.
Кубковый Матч звёзд был гораздо больше, чем просто предновогодним футбольным событием. Именно такой развлекательный ироничный формат, объединяющий профессиональный, любительский и детско-юношеский футбол, болельщиков, мир шоу-бизнеса и спорта, журналистов, индустрию спортменеджмента, уверен, постепенно меняет сознание и мышление сообщества. Глядя на то, как парни куражились в челленджах, танцевали с маскотами, раздавали интервью и автографы, поймал себя на мысли, что через несколько лет футбольный Матч звёзд может составить продуктовую конкуренцию Суперкубку страны.
Также в РФС прокомментировали артистические способности участников матча.
Просто великолепно свои роли отыграли Мостовой, Карасёв, Евсеев, Быстров, Пиняев, Кривцов, Фролов, Подшибякина, Думич и многие другие участники и члены жюри. А у многих футболистов просто огромный недораскрытый потенциал настоящих артистов, который так необходим сейчас молодому поколению зрителей. И который, видимо, мы когда-то сами и ограничили.
Команда Пути РПЛ выиграла у сборной Пути регионов в Матче звёзд со счётом 9:7, но уступила в испытаниях.
Вот все у нас сразу серьёзными и благородными стали, а футболисты с РФС вот такие вот...
Если взять мировую арену спорта, то подобные шоу проводятся давно, в НХЛ, у нас в КХЛ, других игровых видах спорта как гандбол и волейбол, баскетбол и прочих, как в России, так и по всему миру.
Да форматы разные, но смысл везде один, это развлечение, посмотрите в каких костюмах порой появляются на таких матчах в НБА.
А кто то ещё на таком развлечении зарабатывает огромные деньги.
Похоже в нашем футболе это первые шаги, но в будущем думаю дойдёт до серьёзного шоу с главным матчем Сборная России - Сборная легионеров.
Для популизации футбола это точно хорошее начинание.
Вот все у нас сразу серьёзными и благородными стали, а футболисты с РФС вот такие вот...
Если взять мировую арену спорта, то подобные шоу проводятся давно, в НХЛ, у нас в КХЛ, других игровых видах спорта как гандбол и волейбол, баскетбол и прочих, как в России, так и по всему миру.
Да форматы разные, но смысл везде один, это развлечение, посмотрите в каких костюмах порой появляются на таких матчах в НБА.
А кто то ещё на таком развлечении зарабатывает огромные деньги.
Похоже в нашем футболе это первые шаги, но в будущем думаю дойдёт до серьёзного шоу с главным матчем Сборная России - Сборная легионеров.
Для популизации футбола это точно хорошее начинание.