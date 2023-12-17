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В РФС подвели итоги Матча звёзд Кубка России

вчера, 15:33

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин оценил прошедший Матч звёзд Кубка России.

Кубковый Матч звёзд был гораздо больше, чем просто предновогодним футбольным событием. Именно такой развлекательный ироничный формат, объединяющий профессиональный, любительский и детско-юношеский футбол, болельщиков, мир шоу-бизнеса и спорта, журналистов, индустрию спортменеджмента, уверен, постепенно меняет сознание и мышление сообщества. Глядя на то, как парни куражились в челленджах, танцевали с маскотами, раздавали интервью и автографы, поймал себя на мысли, что через несколько лет футбольный Матч звёзд может составить продуктовую конкуренцию Суперкубку страны.

Также в РФС прокомментировали артистические способности участников матча.

Просто великолепно свои роли отыграли Мостовой, Карасёв, Евсеев, Быстров, Пиняев, Кривцов, Фролов, Подшибякина, Думич и многие другие участники и члены жюри. А у многих футболистов просто огромный недораскрытый потенциал настоящих артистов, который так необходим сейчас молодому поколению зрителей. И который, видимо, мы когда-то сами и ограничили.

Команда Пути РПЛ выиграла у сборной Пути регионов в Матче звёзд со счётом 9:7, но уступила в испытаниях.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 23:21
Хрень несусветная
ДСА
ДСА
вчера в 20:26
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:40
Если бы нас не отстранили от международных официальных турниров, до этого балагана никто бы не додумался. Ну а раз возникли вынужденные паузы, их надо заполнять всяким дер - мом (простите, но другого слова подобрать не смог), далёким от футбола. Вот и заполняют. Если кому - то ОНО нравится, смотрите. На вкус и цвет товарища нет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:36
Я вот если честно не понимаю тех критиков кто сразу называет это цирком, а некоторые доходят до того, что называют это позором.
Вот все у нас сразу серьёзными и благородными стали, а футболисты с РФС вот такие вот...

Если взять мировую арену спорта, то подобные шоу проводятся давно, в НХЛ, у нас в КХЛ, других игровых видах спорта как гандбол и волейбол, баскетбол и прочих, как в России, так и по всему миру.
Да форматы разные, но смысл везде один, это развлечение, посмотрите в каких костюмах порой появляются на таких матчах в НБА.
А кто то ещё на таком развлечении зарабатывает огромные деньги.
Похоже в нашем футболе это первые шаги, но в будущем думаю дойдёт до серьёзного шоу с главным матчем Сборная России - Сборная легионеров.
Для популизации футбола это точно хорошее начинание.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:46
Кубковый Матч звёзд был гораздо больше, чем просто предновогодним футбольным событием. Именно такой развлекательный ироничный формат, объединяющий профессиональный, любительский и детско-юношеский футбол, болельщиков, мир шоу-бизнеса и спорта, журналистов, индустрию спортменеджмента, уверен, постепенно меняет сознание и мышление сообщества.
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