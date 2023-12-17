Пять причин не верить в рекордный титул «Зенита». Аршавин говорит о потерях, а не о покупках

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вчера, 20:29

При этом Семак нуждается в зимних трансферах.

Не нашли Малкома 2.0

Чтобы повторить рекорд «Спартака» – шесть чемпионств подряд, «Зениту» нужно защитить титул, а для этого нужны покупки. Клуб предложил 12 млн евро за атакующего хавбека «Палмейраса», но у Артура длительный контракт с «зелеными». Также у 25-летнего игрока скромная результативность, пять голов в 32 матчах Серии А. Не аналог Малкома, который играл за «Барселону» до встречи в аэропорту Санкт-Петербурга. Артура знают скауты многих клубов РПЛ , за ним давно следили, но вряд ли этот левша считает «Зенит» приоритетным вариантом, особенно после неудачи защитника Ренана.

Если крошка Артур – он ниже Аршавина на четыре сантиметра, согласится спасать весну для «Зенита», то рискует оказаться в списке с Ду Кейросом, который не выступает под руководством Семака так успешно, как Клаудиньо и Вендел. Петербуржцам недоступны игроки уровня Халка и Малкома. А нет замены лидерам, которые в разные годы тащили к чемпионствам – нет первого места. «Зенит» никогда не считали командой, где идеи выше индивидуального мастерства, есть зависимость от уровня кадров. И в лице Изидора точно не получили анонсированного таланта мирового уровня.

Боятся новых потерь

Аршавин осторожно сказал, что «Зенит» постарается сохранить лидеров в ответ на вопрос о будущем Вендела. Никакой бравады, что бразилец останется вместе с Барриосом, Кассьеррой и Клаудиньо, поскольку Андрей Сергеевич, как один из руководителей «Зенита», знает о настроениях внутри команды среди легионеров. Одна из причин, почему сложно будет сохранить чемпионское звание – в Санкт-Петербурге допускают чемоданное настроение.

Открытых заявлений не будет, все помнят опыт Вендела, его оштрафовали и вернули после срыва сделки. Но понимание, что Азмун, Малком и Кузяев не последние игроки основы, которых потеряют, влияет на обстановку вокруг «Зенита». Боязнь новых потерь полностью обоснована. Не стоит верить агентам на слово, и только нежелание покупателей из Европы связываться с РПЛ замедлило отток ценных кадров. Хотя того же Ренана могут продать через Бразилию.

Нет правого латераля

Нет человека уровня Дугласа Сантоса. И с перспективами, которых не найти у Караваева и Фернандеса. Марио зря пошел в «Зенит». Не добился нужного эффекта и может не попасть в игру команды. До Сутормина в роли правого защитника ещё раз вряд ли дойдут, хотя позиция эта для петербуржцев особенная. Справа в защите играл сам Семак, а в конце года видели там левшу Кругового. Фернандес теоретически может набрать форму?

Но когда человеку, который едва не бросил футбол, 33 года, то только безрассудный скаут не ищет замену. Но как зовут спортивного директора «Зенита»? Никак, нет такого человека. А если непонятно, кто отвечает за трансферы, то тормозят сделки. Семака всё устраивает, он не из тех, кто высказывает личное мнение. Но ругать будут именно тренера, особенно если Рибалта – бывший спортивный директор «Зенита», усилит московский «Спартак».

Не хватает голкипера

Поверят в Адамова? Но это как ставить на Гойло, или надеяться, что найдут правильного вратаря основы в Сысуеве из «Оренбурга». Семак не может поставить в ворота крутого иностранца, ведь есть лимит. Сафонов не согласился, никого лучше Кержакова не нашли, а от Лантратова сами отказались. Ветеран Михаил постарел, а его конкуренты Васютин и Адамов не показали ничего, чтобы верить во вратарское благое знамение в новом году. Пока голкипер «Краснодара» и сборной взял 83 % чужих ударов, Кержаков отразил 63 % ударов. У Адамова дела лучше, но всего четыре сыгранных матча.

Дисбаланс в игре не только из-за вратаря, но также из-за стагнации Барриоса. Несколько лет подряд Вильмар выжигал центр поля, но теперь выступает хуже. Без Кузяева тоже не стали работать без мяча намного лучше. Голкиперов просят играть ногами, а у них не очень получается, и молодые защитники Алип и Эракович не помогают. При этом очевидно, что зимой никто не будет искать Семаку вратаря. И по причине отсутствия достойных готовых кандидатов в РПЛ , и из-за отсутствия спортивного директора, который может объяснить боссам клуба необходимость подписания вратаря, когда их несколько.

Нет лидера обороны

Родригао герой РПЛ лишь из-за явного падения уровня обороны в лиге. Это как Осипенко, который выдавал неплохие матчи и умеет понравиться фанатам «Ростова» благодаря голам с пенальти, но в 29 лет сыграл всего шесть матчей за сборную. Его напарник Джикия, напомним, вообще в запасе «Спартака». С защитниками беда, поэтому оборона «Рубина», где нет шикарных трансферов, смогла выступить достойно на отрезке в конце года, сделав ставку на голкипера и тактику Рахимова. У «Зенита» так не получается, соперники смелее нападают на ворота чемпионов, чем раньше.