«Автобус» МЮ пережил выезд в Ливерпуль. В АПЛ снова сменился лидер

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вчера, 22:46

Команда тен Хага едва не создала сенсацию.

«Ливерпуль» сыграл слишком медленно

- До старта поединка удивило количество циничных издевок в адрес гостей. Можно понять обычные шутки нейтральных болельщиков АПЛ , которые знают, что Клопп на «Энфилд Роуд» проиграл лишь один поединок «красным дьяволам» после переезда в Ливерпуль. Но недооценка любой команды в АПЛ чревата односторонним и скучным футболом как в первом тайме. МЮ встретил фаворита стойко, как окно клубного автобуса встретило бутылку хулигана из Ливерпуля.

- Хозяева недооценили соперника. В первом тайме у «красных» было 15 ударов в сторону чужих ворот, но попали в створ лишь трижды. Причем до неточного выстрела Трента после перерыва у «Ливерпуля» не было по-настоящему опасных моментов. В первом тайме команда Клоппа завладела мячом, территориальным преимуществом и контролировала соперника. Но это не значит, что частые моменты «Ливерпуля» были опасными для МЮ .

- Чего фавориту матча не хватило для уверенной и лёгкой победы против соперника, который поставил «автобус»? Не было зрелых последних пасов в середине поля. Венгерский хавбек Собослаи не может найти идеальную позицию. Голландец Гравенберх прячется между линиями, попросил замену из-за травмы. Аргентинец МакАллистер не смог сыграть из-за повреждения. А японцу Эндо не хватает навыков, чтобы стать глубинным диспетчером команды уровня «Ливерпуля».

- Клоппу для освежения игры, если Нуньеса и Диаса не видно на поле, хотя их особо не держали, остаётся лишь переход Александера-Арнольда в опорную зону. Но подобный фокус не помог превратить атаки хозяев поля в скоростные рейды к чужим воротам. Не хватило пространства и скоростей. Салах старался, но не нашел напарников для достойной короткой комбинации. Количество не перешло в качество, в статистике у «Ливерпуля» 1 явный момент.

«Манчестер Юнайтед» приехал за ничьей

- Гарначо мог не сбиться с шага, а Хёйлунд пробить мимо Алиссона. В таком случае МЮ выиграл бы на «Энфилд Роуд» после длительной серии из 8 гостевых неудач. Не всякий раз уступали на протяжении последних лет, но ничьи не победы, как раньше. Со статистикой МЮ сложно надеяться на результативную игру в атаке, пусть даже «Ливерпуль» допустил несколько подходов МЮ к своим воротам и момент форварда Хёйлунда был неплохим.

- Опасно приезжать к неудобному сопернику за мировой. Напомним, что недавно Клопп обыграл тен Хага 7:0. Но если у МЮ в атаке Антони и Рэшфорд, то ничья оставалась единственной приличной опцией. Пришлось сражаться за каждый мяч, отказываться от высокого прессинга с шансами удачно выйти в атаку большими силами. У МЮ всего 6 ударов против 34 у «Ливерпуля», но разница по ударам в створ 8:1 не значит, что Онана стал героем поединка.

- «Красные дьяволы» перечеркнули наработки ноября. И поскольку Магуайр и Фернандеш не сыграли, то увидели матч имени терпения после болезненного удара по амбициям МЮ и вылета из еврокубков. Англичане заняли последнее место в группе с «Копенгагеном» и «Галатасараем». Остается одна серьезная задача на сезон – зацепиться за путёвку в ЛЧ . И для этого не нужно играть красиво, достаточно стабильно набирать очки без прогресса в игре.

- Сегодня оборона МЮ обыграла атаку соперника. Хотя Далот получил вторую желтую подряд за эмоции на 93-й минуте матча, до этого португалец сыграл здорово. Диас провел слабый поединок, а перестроения не помогли Клоппу. Отдельно можно похвалить 18-летнего опорного хавбека Кобби Майну. Не только старательно работал без мяча, но едва не создал победный мяч передачей на Гарначо. Глаза боялись, а ноги делали – примерно так выступила оборона МЮ на «Энфилд Роуд».

Клопп потерял первое место в АПЛ

- И это глупая потеря. Впервые с января «Ливерпуль» не забил дома в АПЛ . Предыдущая нулевая ничья случилась против «Челси». Также в новом сезоне у команды Клоппа есть голы во всех матчах чемпионата до встречи против тен Хага. Вот тебе и удобный соперник, которому отгружали порядочное количество мячей. Нулевые ничьи встречались в матчах между этими соперниками на заре работы Клоппа, но 0:0 не было два с половиной года.

- «Арсенал» в домашней игре против опасного «Брайтона» не допустил ошибки МЮ . Счет по ударам тоже внушительный – 26:6, и по ударам в створ результат похожий – 9:1, но «канониры» были конкретнее у чужих ворот. Если у «Ливерпуля» один явный момент, то у «Арсенала» пять, два из которых команда Артеты реализовала. У «красных» сегодня не было стройности, достойной первого места для Клоппа по итогам непростого тура.

- «Ливерпуль» лидировал в АПЛ вопреки обстоятельствам, а не благодаря классному футболу в каждой фазе игры. Говорили об этом задолго до нового матча против МЮ . Поединок против удобного соперника подтвердил наблюдения по сумме всего сезона. Учитывая кадровую ситуацию, нехватку выдающихся трансферов и ошибки при реализации моментов, первое место было авансом для Клоппа. Но теперь на вершине снова крепко сбитый «Арсенал», Артета воспользовался осечками Гвардиолы и Клоппа.