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Transfermarkt снизил стоимость Кварацхелии и Миранчука

сегодня, 17:59

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённую информацию о стоимости игроков итальянской Серии А.

Самыми подорожавшими футболистами стали нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее и форвард «Ювентуса» Матиас Суле, который сейчас выступает на правах аренды за «Фрозиноне» (у обоих +17 млн евро).

Сильнее всего в цене упал полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли (-20 млн).

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия подешевел на 5 млн (сейчас он оценивается в 80 млн). Стоимость российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука снизилась на 1,5 млн (теперь стала 7,5 млн).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 22:44
Видно будет. Роббен? Он провел блистательный сезон, а на ЧМ-2014 был лучшим, но в том году ЗМ не получил. Сравнивать Хвичу с Роббеном- думаю некорректно, разный уровень, разные стили игры...
Capral
Capral
сегодня в 22:41, ред.
Я к тебе в друзья не набивался, тщеславным никогда не был и за лайки не сражаюсь. Много знаю о футболе, много видел, поэтому и делаю выводы про грузина. Тебе что-то не нравится- значит общение прекращаем. Мне 67лет и взгляды свои не меняю. А заставить всех, любить Хвичку или Курбана- ты не можешь, все люди разные. Будь здоров.
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:22
Думаю Хвича в следующем сезоне наберет былую форму, и Игра пойдет. Роббен тоже был однобоким, даже однобокее Хвичи, но за всю карьеру он так и рвал всех, двумя движениями, под левую, и на удар, если накрывают, ложный замах, и на фланг, чтобы простоелить, или навесить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:40
    Capral
    Capral
    сегодня в 20:52
    Сергеич, никто твоего Хвичку не унижает и не обижает. И уж точно, никто не пиарит Мудрика. Я просто привел основные преимущества и недостатки того, и другого игрока. Хвича ярко начал, потом сдулся, что было понятно с самого начала. Если футболист зациклен только на одном определенном элементе, если он не разноплановый игрок- это значит, что его возможности ограничены... Итальянский футбол, в настоящее время- на очень низком уровне, что особенно подтвердила игра со сб.Украины, где соперник итальянцев переигрывал лапшистов по всем статьям. А все эти цифры, что ты привел- это как правило с середняками и аутсайдерами, и особой ценности они не имеют. Ты вспомнил прошлый сезон- игры с Юве и Лацио. Сергеич, и те, и другие, в прошлом сезоне выглядели очень печально. Хотя и в этом сезоне, не сказать что они особо блещут. Единственная итальянская команда, которая на нынешний момент вызывает уважение- это Интер.
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    сегодня в 20:01
    Скоро поднимет цены, ничего страшного.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 19:58, ред.
      vgasvjx22pb8
      vgasvjx22pb8
      сегодня в 19:50
      Оба сдали и топчутся на месте
      Митя Митин
      Митя Митин
      сегодня в 19:19
      По сравнению с Хвичей,Лёха ваще бесплатный !
      Capral
      Capral
      сегодня в 19:13
      Сенатов, дело конечно не в цене и не в скочках. Это нормально, когда ценник повышается, потом падает и тд. Дело в другом- в самом игроке, в его возможностях игровых, физических и тп. Чем, Хвичка плох? Он легкочитаемый футболист, со слабой физикой и не каждому чемпионату подходит, и не под каждый стиль игры. Вот его изучили, раскусили и он уже не так заметен, не так энергичен, а про полгода простоя, я вообще уже не говорю... Ну техника, ну дриблинг, ну и? Он сам собой любуется, когда идет в обводку, но эта же обводка, часто ему же и мешает.

      Другое дело Мудрик. Физически сильный и практически универсал. Может играть и на фланге и в центре, может разогнать атаку, да и с обводкой дружит. Достаточно вспомнить, как он накручивал макаронников, в той памятной игре, как он их терроризировал!!! Такой игрок как Мудрик- всегда будет в цене. Да, у него нет такой техники как у Хвички, но есть многое из того, чего нет и никогда не будет у грузина. Мудрика можно использовать на любой позиции, как его часто использовали в Шахтере.

      Хвичка очень спицифичный игрок, очень однобокий, кроме дриблинга ничего нет. Вот его пытаются передвинуть в центр, и он уже имеет проблемы, надо перестраиваться, меняться, а он не того плана игрок, чтобы быстро переквалифицироваться... У Мудрика проще- его физика позволяет ему, практически, играть в разный футбол, исполнять разную работу. На него и обратили внимание еще в Шахтере, потому что он универсал. Я помню ,как украинская пресса, весьма толковая, писала про Мудрика. Я помню, как он играл в Шахте, как менял фланги, отходил в защиту. Всего этого- Хвичка не умеет...
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      сегодня в 19:04
      Хвича всё ещё переоценен, не нужно забывать, что сейчас эра хайпа, потому что лайки и просмотры идут только за ключевых фигур, поэтому попавших в свет софитов расхайпливают до предела. Так получилось и с Кварой.
      Karkaz
      Karkaz
      сегодня в 18:54
      Еще не вечер. К концу сезона еще лямов 10 потеряет. Не хейтер Хвичи, но вижу реальную картину, а тут, в комментах, персональные фанаты приукрашивают. Так же как и с Месси, фанаты кричат что аргентинец каждый год заслуживает ЗМ.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 18:50, ред.
      Обращать внимание на мнение какого - то портала - себя не уважать. Он каждый месяц меняет ценники. А вот что скажут хейтеры того же Хвичи, когда стоимость его в один прекрасный момент повысится. Промолчат ? Уверен в этом.
      112910415
      112910415
      сегодня в 18:49
      ну
      кто-то теряет, кто-то находит !
      FenixSL
      FenixSL
      сегодня в 18:31
      хвича и половины не стоит
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Grizly88 (раскрыть)
      сегодня в 18:30
      А у Миранчука поднимется?Да?
      Grizly88
      Grizly88
      сегодня в 18:27
      У Хвичи еще упадет ценник
      Capral
      Capral
      сегодня в 18:13
      Как я недавно и говорил- еще немного, и он будет умолять руководство Наполи оставить его в клубе. Вот только сегодня, блогер Багров призывал Хвичку переходить в топ клуб, потому что, якобы, Наполи- он уже перерос. Недалек тот час, когда цена на эту распиаренную пустышку- будет равна стоимости трамвайного билета...
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 18:11
      Ну бывает,немного потеряли форму!
      Гость
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