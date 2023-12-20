Transfermarkt снизил стоимость Кварацхелии и Миранчука

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сегодня, 17:59

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённую информацию о стоимости игроков итальянской Серии А.

Самыми подорожавшими футболистами стали нападающий «Болоньи» и форвард «Ювентуса» , который сейчас выступает на правах аренды за «Фрозиноне» (у обоих +17 млн евро).

Сильнее всего в цене упал полузащитник «Ювентуса» (-20 млн).

Грузинский вингер «Наполи» подешевел на 5 млн (сейчас он оценивается в 80 млн). Стоимость российского хавбека «Аталанты» снизилась на 1,5 млн (теперь стала 7,5 млн).