Transfermarkt снизил стоимость Кварацхелии и Миранчука

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённую информацию о стоимости игроков итальянской Серии А.
Самыми подорожавшими футболистами стали нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее и форвард «Ювентуса» Матиас Суле, который сейчас выступает на правах аренды за «Фрозиноне» (у обоих +17 млн евро).
Сильнее всего в цене упал полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли (-20 млн).
Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия подешевел на 5 млн (сейчас он оценивается в 80 млн). Стоимость российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука снизилась на 1,5 млн (теперь стала 7,5 млн).
Другое дело Мудрик. Физически сильный и практически универсал. Может играть и на фланге и в центре, может разогнать атаку, да и с обводкой дружит. Достаточно вспомнить, как он накручивал макаронников, в той памятной игре, как он их терроризировал!!! Такой игрок как Мудрик- всегда будет в цене. Да, у него нет такой техники как у Хвички, но есть многое из того, чего нет и никогда не будет у грузина. Мудрика можно использовать на любой позиции, как его часто использовали в Шахтере.
Хвичка очень спицифичный игрок, очень однобокий, кроме дриблинга ничего нет. Вот его пытаются передвинуть в центр, и он уже имеет проблемы, надо перестраиваться, меняться, а он не того плана игрок, чтобы быстро переквалифицироваться... У Мудрика проще- его физика позволяет ему, практически, играть в разный футбол, исполнять разную работу. На него и обратили внимание еще в Шахтере, потому что он универсал. Я помню ,как украинская пресса, весьма толковая, писала про Мудрика. Я помню, как он играл в Шахте, как менял фланги, отходил в защиту. Всего этого- Хвичка не умеет...
Другое дело Мудрик. Физически сильный и практически универсал. Может играть и на фланге и в центре, может разогнать атаку, да и с обводкой дружит. Достаточно вспомнить, как он накручивал макаронников, в той памятной игре, как он их терроризировал!!! Такой игрок как Мудрик- всегда будет в цене. Да, у него нет такой техники как у Хвички, но есть многое из того, чего нет и никогда не будет у грузина. Мудрика можно использовать на любой позиции, как его часто использовали в Шахтере.
Хвичка очень спицифичный игрок, очень однобокий, кроме дриблинга ничего нет. Вот его пытаются передвинуть в центр, и он уже имеет проблемы, надо перестраиваться, меняться, а он не того плана игрок, чтобы быстро переквалифицироваться... У Мудрика проще- его физика позволяет ему, практически, играть в разный футбол, исполнять разную работу. На него и обратили внимание еще в Шахтере, потому что он универсал. Я помню ,как украинская пресса, весьма толковая, писала про Мудрика. Я помню, как он играл в Шахте, как менял фланги, отходил в защиту. Всего этого- Хвичка не умеет...