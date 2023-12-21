Обновлён список самых дорогих игроков АПЛ

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый список самых дорогих игроков АПЛ. Возглавляет его нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд — 180 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний норвежец провёл 22 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года.
Также в первую десятку входят: нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака — 120 миллионов евро; полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден — 110 миллионов евро; полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс — 110 миллионов евро; полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри — 110 миллионов евро; полузащитник «Челси» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо — 90 миллионов евро; нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес — 90 миллионов евро; полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор — 90 миллионов евро; нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Мартинелли — 85 миллионов евро; полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараес — 85 миллионов евро.
Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и подешевевших игроков АПЛ.