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Обновлён список самых дорогих игроков АПЛ

сегодня, 13:43

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый список самых дорогих игроков АПЛ. Возглавляет его нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд — 180 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний норвежец провёл 22 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года.

Также в первую десятку входят: нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака — 120 миллионов евро; полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден — 110 миллионов евро; полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс — 110 миллионов евро; полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри — 110 миллионов евро; полузащитник «Челси» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо — 90 миллионов евро; нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес — 90 миллионов евро; полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор — 90 миллионов евро; нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Мартинелли — 85 миллионов евро; полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараес — 85 миллионов евро.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и подешевевших игроков АПЛ.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:08
Все по делу. Только стоимость Гимараеша немного завышена. Его цена должна быть около 60-70 млн.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:07
Представлены 4 клуба, никак во Франции или Германии) и это еще нет Салаха, Арнольда, Бруно, Сона....
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:59, ред.
Самые дорогие (не считая Холанда) - это игроки Арсенала, причём все они англичане. Очень сильная сборная у Англии сейчас подобралась, которая видимо будет одним из основных претендентов на чемпионство на ближайших европейском и мировом первенствах. Ну, а сам Арсенал сейчас один из основных претендентов на чемпионство в АПЛ.
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