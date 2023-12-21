Обновлён список самых дорогих игроков АПЛ

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сегодня, 13:43

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый список самых дорогих игроков АПЛ . Возглавляет его нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии — 180 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний норвежец провёл 22 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года.

Также в первую десятку входят: нападающий «Арсенала» и сборной Англии — 120 миллионов евро; полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии — 110 миллионов евро; полузащитник «Арсенала» и сборной Англии — 110 миллионов евро; полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании — 110 миллионов евро; полузащитник «Челси» и сборной Эквадора — 90 миллионов евро; нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины — 90 миллионов евро; полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии — 90 миллионов евро; нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии — 85 миллионов евро; полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии — 85 миллионов евро.