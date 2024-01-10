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В «Бешикташе» отрицают переговоры с Антоном Миранчуком

вчера, 10:02

Глава футбольного департамента «Бешикташа» Самет Айбаба заявил, что между турецким клубом и полузащитником «Локомотива» Антоном Миранчуком переговоров не было.

Никаких переговоров с руководством «Локомотива» и агентом Миранчука не было.

В «Бешикташ» пришёл новый тренер, и мы обновляем список потенциальных новичков команды.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» связался с агентом Миранчука Вадимом Шпинёв, чтобы узнать условия потенциального трансфера. Представитель 28-летнего россиянина потребовал зарплату своему клиенту в размере 3 миллионов евро. После этого переговоры были остановлены. В «Локомотиве» Миранчуку предлагают продлить контракт и готовы платить около 10 миллионов рублей.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:07
эх, чуть-чуть не вышло у агента ...
ygjab6p2p6dr
ygjab6p2p6dr
вчера в 10:50
Наверное агент слухи распространяет, чтобы Антону поднять престиж.
shlomo
shlomo
вчера в 10:37
Агент похоже что то курнул, когда потребовал такую зарплату.....
t2e78hkqg4jr
t2e78hkqg4jr
вчера в 10:23
Наверное аналог в 10 миллионов и в Бешикташе готовы были бы платить, но никак 300 миллионов.
sova147
sova147
вчера в 10:17
Значит они ещё думают а наши уши развесили
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