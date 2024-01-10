В «Бешикташе» отрицают переговоры с Антоном Миранчуком

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вчера, 10:02

Глава футбольного департамента «Бешикташа» Самет Айбаба заявил, что между турецким клубом и полузащитником «Локомотива» переговоров не было.

Никаких переговоров с руководством «Локомотива» и агентом Миранчука не было. В «Бешикташ» пришёл новый тренер, и мы обновляем список потенциальных новичков команды.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» связался с агентом Миранчука Вадимом Шпинёв, чтобы узнать условия потенциального трансфера. Представитель 28-летнего россиянина потребовал зарплату своему клиенту в размере 3 миллионов евро. После этого переговоры были остановлены. В «Локомотиве» Миранчуку предлагают продлить контракт и готовы платить около 10 миллионов рублей.