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Куарежма может вернуться в «Бешикташ» и воссоединиться с Сантушем

вчера, 09:59

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма близок к переходу в «Бешикташ».

По информации источника, стороны ведут переговоры, которые успешно продвигаются. Стамбульский клуб несколько дней назад возглавил экс-главный тренер португальской национальной команды Фернанду Сантуш. Специалист и хавбек выигрывали чемпионат Европы 2016 года.

Куарежма два раза приходил в «Бешикташ» (2010-2012, 2015-2019), дважды выиграв с клубом чемпионат Турции и Кубок страны. Последней командой 40-летнего хавбека была «Витория Гимараеш», которую он покинул в июле 2022 года.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 10:40
Вообще то возраст у него не бегать по полю, а уже думать о тренерской работе.
Гость
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