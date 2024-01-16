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«Краснодар» намерен усилиться игроком сборной Ганы

вчера, 17:09

«Краснодар» хочет купить полузащитника «Црвены Звезды» Османа Букари.

«Быки» предложили за футболиста 8 миллионов евро. Отмечается, что российский клуб предлагает игроку более выгодные условия, чем «Бешикташ», который тоже интересуется хавбеком. Сам Букари пока что не принял решения, поскольку находится в расположении сборной Ганы, выступающей на Кубке Африканских Наций.

Сербский коллектив намерен дождаться окончания турнира, поскольку трансферная стоимость Османа может возрасти. «Краснодар» желает решить этот вопрос как можно быстрее.

Ранее сообщалось об интересе «быков» к хавбеку «Крыльев Советов».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 19:58
"Быкам" Букари явно не помешал бы - ведь им возможно предстоит напряжённая борьба за чемпионство.
a-league
a-league ответ a-league (раскрыть)
вчера в 17:47
    8gdm5yznz3wh
    8gdm5yznz3wh
    вчера в 17:28
    Логично что Сербы выжидают.... но могут и пролететь (не дай Бог травму получит).
    Гость
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