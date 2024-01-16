«Краснодар» намерен усилиться игроком сборной Ганы

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вчера, 17:09

«Краснодар» хочет купить полузащитника «Црвены Звезды» .

«Быки» предложили за футболиста 8 миллионов евро. Отмечается, что российский клуб предлагает игроку более выгодные условия, чем «Бешикташ», который тоже интересуется хавбеком. Сам Букари пока что не принял решения, поскольку находится в расположении сборной Ганы, выступающей на Кубке Африканских Наций.

Сербский коллектив намерен дождаться окончания турнира, поскольку трансферная стоимость Османа может возрасти. «Краснодар» желает решить этот вопрос как можно быстрее.

Ранее сообщалось об интересе «быков» к хавбеку «Крыльев Советов».