«Краснодар» намерен усилиться игроком сборной Ганы

«Краснодар» хочет купить полузащитника «Црвены Звезды» Османа Букари.
«Быки» предложили за футболиста 8 миллионов евро. Отмечается, что российский клуб предлагает игроку более выгодные условия, чем «Бешикташ», который тоже интересуется хавбеком. Сам Букари пока что не принял решения, поскольку находится в расположении сборной Ганы, выступающей на Кубке Африканских Наций.
Сербский коллектив намерен дождаться окончания турнира, поскольку трансферная стоимость Османа может возрасти. «Краснодар» желает решить этот вопрос как можно быстрее.
Ранее сообщалось об интересе «быков» к хавбеку «Крыльев Советов».
1. Не надо пытаться спрыгивать с конкретики. Я четко сказал про "кликовую" активность, а то что вы сделали три репоста и написали 5 комментариев, то ваша кликовая активность по сравнению с кликовой активностью сотни клонов = НУЛЮ в периоде.
2. Если же ещё рассмотреть активность количества посещений сайта, которое также влияет на общий рейтинг, то ваш один вход в сутки вообще можно в расчёт не принимать.
3. Если в профиле стоит Армения, то с чего вы взяли, что у меня больше, чем один аккаунт ?
1. Не надо пытаться спрыгивать с конкретики. Я четко сказал про "кликовую" активность, а то что вы сделали три репоста и написали 5 комментариев, то ваша кликовая активность по сравнению с кликовой активностью сотни клонов = НУЛЮ в периоде.
2. Если же ещё рассмотреть активность количества посещений сайта, которое также влияет на общий рейтинг, то ваш один вход в сутки вообще можно в расчёт не принимать.
3. Если в профиле стоит Армения, то с чего вы взяли, что у меня больше, чем один аккаунт ?