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Хеландер близок к переходу в «Андерлехт»

вчера, 18:19

Защитник «Оденсе» Филип Хеландер может продолжить карьеру в «Андерлехте».

Бельгийский клуб уже обратился к датчанам на тему трансфера игрока. Переговоры начнутся в ближайшие дни.

Футболист принял участие в 10 матчах текущего сезона чемпионата Дании.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 22:11
Не нужно перекладывать ответственность на кого-то там. Каждый получает по заслугам. И в правилах написано, что "вы можете быть наказаны как участник скандала, а не как его инициатор".
Вот, ознакомьтесь:
https://www.soccer.ru/rules

А бан можете получить несоразмерный с инициатором из-за причины бана.
И не приплетайте национальные признаки, у нас много "иностранцев", к которым у модераторов нет никаких претензий и вопросов.

На счёт отсутствия комментов с Neuron0007, повторяться не за чем, уже всё посмотрел. Комменты были, в т.ч. нарушающие правила.
Ни о каком разбане речи идти не может.
Вопрос закрыт. Дальнейшее флуд и бан.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:10
Извините конечно за прямоту, но Вы что-то перепутали. Я честно говорю: с Neuron0001 я отвечал на провокации, но Neuron0007 это что-то личное. Просто взяли и удалили один из моих самых успешных аккаунтов ни за что.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
Гусь Поет, Байкал и их много, эти пользователи чаще меня троллят и оскорбляют других, а я отвечал на провокации протона. Но их наказывают либо на один день либо три, но не пожизненно. Так в чем разница между мной и с ними? В том что я иностранец? Они чаще меня оскорбляют друг друга, но не получают такой срок. Но с Neuron0007 комментариев не было.
alexgurzan
alexgurzan ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Только что посмотрел, были не только комменты с этого аккаунта, но и оскорбления других пользователей в том числе.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Деструктивная деятельность? С Neuron0007? Я же говорю - это только игровой аккаунт, комментарии с которого не писал никогда? Так в чем истинная причина? Значит, другим с помощью лжи меня провоцировать можно, а мне отвечать запрещено? Я только отвечал на эти провокации, но не с Neuron0007. Я вот думаю, что это уже на на личном уровне наказание.

Самый успешный аккаунт из нейронов закрыли ни за что.
alexgurzan
alexgurzan ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 21:32
Деструктивная деятельность, как и у других аккаунтов Neuron.
Модератор решил не ждать и выдал бан сразу.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:11
Уважаемся администрация! У меня вопрос, касаемо моего одного аккаунта - Neuron0007. Этот аккаунт в пожизненном бане сейчас, но причину так и не смог понять. С Neuron0007 я даже комментарии не писал никогда. Это был игровой аккаунт КП, на счету которого были +330000 очков.К сожалению, это не единственный аккаунт который в пожизненном бане. Сегодня я заметил что Neuron0001 тоже не работает. Я конечно понимаю, что из Neuron0001 отвечал на некоторые провокации одного из пользователей, но его не наказали, а меня значительно много. И не помню чтобы я выходил из границ для такого наказания. Но если даже, все равно Neuron0007 только игровой аккаунт, можете проверить. Поставил нестолько дизлайков, но так поступают и другие, и гораздо чаще чем я. Так почему они сейчас свободно комментируют и играют безнаказанно, а мой аккаунт в в пожизненном бане из-за пару дизлайков?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:34
На повышение пошёл парень !
pkb39et8ew3a
pkb39et8ew3a
вчера в 20:01
Защитник лишним не будет. Думаю что договорятся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:06
Ну , что ж Филип опытный защитник - возможно бельгийцы видят в нём усиление защитной линии.
Гость
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