Хеландер близок к переходу в «Андерлехт»

Защитник «Оденсе» Филип Хеландер может продолжить карьеру в «Андерлехте».
Бельгийский клуб уже обратился к датчанам на тему трансфера игрока. Переговоры начнутся в ближайшие дни.
Футболист принял участие в 10 матчах текущего сезона чемпионата Дании.
Вот, ознакомьтесь:
https://www.soccer.ru/rules
А бан можете получить несоразмерный с инициатором из-за причины бана.
И не приплетайте национальные признаки, у нас много "иностранцев", к которым у модераторов нет никаких претензий и вопросов.
На счёт отсутствия комментов с Neuron0007, повторяться не за чем, уже всё посмотрел. Комменты были, в т.ч. нарушающие правила.
Ни о каком разбане речи идти не может.
Вопрос закрыт. Дальнейшее флуд и бан.
Вот, ознакомьтесь:
https://www.soccer.ru/rules
А бан можете получить несоразмерный с инициатором из-за причины бана.
И не приплетайте национальные признаки, у нас много "иностранцев", к которым у модераторов нет никаких претензий и вопросов.
На счёт отсутствия комментов с Neuron0007, повторяться не за чем, уже всё посмотрел. Комменты были, в т.ч. нарушающие правила.
Ни о каком разбане речи идти не может.
Вопрос закрыт. Дальнейшее флуд и бан.
Самый успешный аккаунт из нейронов закрыли ни за что.
Самый успешный аккаунт из нейронов закрыли ни за что.
Модератор решил не ждать и выдал бан сразу.
Модератор решил не ждать и выдал бан сразу.