Хеландер близок к переходу в «Андерлехт»

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вчера, 18:19

Защитник «Оденсе» может продолжить карьеру в «Андерлехте».

Бельгийский клуб уже обратился к датчанам на тему трансфера игрока. Переговоры начнутся в ближайшие дни.

Футболист принял участие в 10 матчах текущего сезона чемпионата Дании.