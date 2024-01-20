Стал известен характер травмы Салаха

Пресс-служба Египетской ассоциации футбола сообщает, что нападающий Мохамед Салах пропустит два матча из-за травмы.
У форварда выявлено мышечное повреждение, которое он получил в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций против Ганы.
Пресс-служба Египетской ассоциации футбола сообщает, что нападающий Мохамед Салах пропустит два матча из-за травмы.
У форварда выявлено мышечное повреждение, которое он получил в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций против Ганы.
То есть вне игры...
То есть вне игры...