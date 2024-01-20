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Стал известен характер травмы Салаха

вчера, 11:23

Пресс-служба Египетской ассоциации футбола сообщает, что нападающий Мохамед Салах пропустит два матча из-за травмы.

У форварда выявлено мышечное повреждение, которое он получил в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций против Ганы.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 12:25
Отлегло, значит не так всё серьёзно! Держись Салах!!!
112910415
112910415
вчера в 12:22
ну, не беда коли так
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:56
Это конечно ослабит команду Египет !
uam5jxqnmbs9
uam5jxqnmbs9
вчера в 11:44
Запятую и заголовка уберите
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:41
Два матча на данном этапе....
То есть вне игры...
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:31
Не травматичен, быстро восстанавливается...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:29
Салах настолько выдающийся игрок...что даже у его травмы есть свой характер....
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