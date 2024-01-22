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Салах вернётся в «Ливерпуль» из сборной Египта для лечения травмы

вчера, 08:56

Нападающий Мохамед Салах вернётся в «Ливерпуль» для прохождения лечения мышечной травмы.

Футболист получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций с «Ганой», из-за чего был вынужден покинуть поле.

Официальный сайт английского клуба со ссылкой на заявление Египетской футбольной ассоциации сообщает:

После дополнительных обследований Мохамеда Салаха, проведённых в последние часы, и после общения между медицинским персоналом национальной сборной и коллегами из «Ливерпуля», было решено, что игрок вернётся в Англию после матча с Кабо-Верде, чтобы завершить лечение. Надеемся, что он присоединится к национальной сборной в полуфинале Кубка Африканских Наций, если мы туда попадём.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:19
честно говоря рад , египтянин получил травму и уехал с этого кубка..
надо хорошо подлечить, дать время восстановиться-отдохнуть, что бы Мо смог дальше помогать Ливерпулю
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:57
Да уж. Как сломать человека так пожалуйста, а как вылечить, ты уж мил человек домой езжай. Тут тебе африка, кроме танцев с бубном ничего не светит
John 5mith
John 5mith
вчера в 14:49, ред.
За что Гану в кавычки-то взяли? Вроде полноценная страна...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:33
За игроком уже выехали из Ливерпуля)
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:18
Замечательно съездил на турнир... Лучше бы вообще не участвовал.
ОПС
ОПС
вчера в 09:45
Очень даже может и не вернуться, хотя как еще матчи пройдут.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:38
В его возрасте травмы опасны.
kazakoff
kazakoff ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:24
По середине сезона не хотят терять игроков, чтобы ещё потом футболисты измотанные были
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:21
Да пусть вернется, еще не хватало потеря Салаха в середине сезона.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:08
Судя по всему англичане не очень то заинтересованы, чтобы Салах вернулся на КА, здоровья игроку.
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