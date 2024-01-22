Салах вернётся в «Ливерпуль» из сборной Египта для лечения травмы

Нападающий вернётся в «Ливерпуль» для прохождения лечения мышечной травмы.

Футболист получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций с «Ганой», из-за чего был вынужден покинуть поле.

Официальный сайт английского клуба со ссылкой на заявление Египетской футбольной ассоциации сообщает:

После дополнительных обследований Мохамеда Салаха, проведённых в последние часы, и после общения между медицинским персоналом национальной сборной и коллегами из «Ливерпуля», было решено, что игрок вернётся в Англию после матча с Кабо-Верде, чтобы завершить лечение. Надеемся, что он присоединится к национальной сборной в полуфинале Кубка Африканских Наций, если мы туда попадём.