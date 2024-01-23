Главный трансфер зимы в Ла Лиге – за «Барсой». Топы отмалчиваются, «Жирона» рискует потерять лидеров

Испанцы не суетятся в зимнее трансферное окно.
Из топов активна только «Барса»
Оно и понятно. В тройке испанских грандов больше всех надо именно каталонцам. «Атлетико» редко вкладывается в дорогостоящие трансферы – уже обожглись о Феликса, теперь с такими сделками не торопятся. Да и состав укомплектован. «Реал» ещё летом сделал всё, что хотел, – Перес продолжил строительство новых «галактикос», привезя Джуда Беллингема. Теперь у «сливочных» одна из сильнейших связок в центре поля. Остаётся ещё цель договориться с Килианом Мбаппе. Только этот «сериал» уже сложно воспринимать всерьёз. Ходили слухи, что французу поставили ультиматум и дали подумать до середины января. Теперь сообщается, что нападающий примет решение по своему будущему в марте.
А вот в «Барсе» ситуация тяжелейшая. С одной стороны, состав разбалансирован и требует усиления. С другой, на это-то у «сине-гранатовых» денег нет. Летом с трудом даже свободного агента Илкая Гюндогана зарегистрировали – что уж говорить о громких переходах.
Правда, кое-что каталонцы сделать всё же успели ещё в межсезонье – они договорились с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере 18-летнего центрфорварда Витора Роке. Всё из-за тех же проблем молодой бразилец не отправился в Испанию сразу – но приехал зимой. «Барса» выложила за исполнителя 30+31 миллион евро. Пока самая крупная сделка этой зимой.
У «Сосьедада» размен в атаке
«Баскам» в новой кампании не так просто. Это в прошлом году они знатно пошумели и финишировали сразу за классической тройкой Ла Лиги, теперь настаёт время серьёзной проверки. И команда упала обратно к шестой строчке.
При этом «бело-голубые» потеряли сразу нескольких лидеров. Барренетчеа, например, восстанавливается после травмы лодыжки. Также в лазарете опорник Мартин Субименди, латерали Альваро Одриосола и Айен Муньос.
Так что спад вполне логичен. В то же время баски решили расстаться с работоспособным вингером Мохамедом-Али Чо. Молодой француз редко выходил в старте, но игровую практику получал регулярно. Чаще появлялся на левом фланге атаки. Теперь Мохамед-Али вернётся в родную Лигу 1 – за 10 миллионов евро исполнителя подписала «Ницца».
Решение «Сосьедада» можно связать с Арсеном Захаряном. 20-летний хавбек не подвёл, когда на басков свалились травмы и пришлось выпустить неадаптированного россиянина. Поэтому, вероятно, и решили, что нет смысла держать много топ-исполнителей на одну позицию.
Хотя решили всё же подстраховаться – и подписали Шеральдо Бекера. Профильный центрфорвард, он универсал – так что будет закрывать разные позиции. В любом случае времени на поле у Арсена, по логике, должно стать больше.
«Жирона» прощается с двумя игроками, может потерять ещё больше
Выскочкам-соседям «Барсы» важно отбиться от настойчивых покупателей этой зимой, чтобы удержать взятую высоту во второй части чемпионата. А высота эта для скромных «бело-красных» небывалая! Коллектив ведёт борьбу за лидерство в чемпионате. С «Реалом». Причём иногда даже обходит «сливочных». В то же время «Атлетико» и «Барселона» вынуждены наблюдать за дуэлью со стороны – отставание от второй строчки достигло уже 7-10 очков.
«Жиронцы» отпустили двух футболистов – но это незначительные потери. 34-летний центрбек Бернардо Эспиноса, например, к этому моменту уже потерял место в старте клуба и вообще не играл в чемпионате с августа. Свободным агентом колумбиец перебрался в «Атлетико Насьональ».
Ибрахима Кебе прошёл клубную вертикаль и даже закрепился в основной команде. Но это было в 2021 году, когда каталонцы играли в Сегунде – на уровне же Ла Лиги 23-летний малиец не проявил себя. Теперь его отправили в «Мирандес» на правах аренды.
К слову, этим дело может не ограничиться. «Барса» заглядывается сразу на нескольких игроков своего соседа – спортивному директору «блауграны» Деку интересны Артем Довбик, Виктор Цыганков, Савио, Алейш Гарсия и Янхель Эррера. Каждого из них можно назвать лидером «Жироны» – в списке есть один из лучших бомбардиров текущего розыгрыша Ла Лиги и просто дорогостоящие активы. Или «Реал»: в сферу интересов мадридцев попал защитник Ян Коуто. Ещё сообщается, что в АПЛ «Челси» хочет перехватить Довбика, а «Ньюкасл» – и вовсе главного тренера Мичела.
Топ-трансферов не ожидается
Но именно топ-сделок этой зимой от испанцев ждать не стоит. У «Барселоны» и так почти нет возможностей для финансовых операций – а доступные средства они потратили на Роке. По этой причине интерес к лидерам «Жироны» «сине-гранатовые» обозначают минимально – вряд ли сделки получится оформить.
У них был вариант арендовать Филлипса у «Ман Сити», договориться с «Палмейрасом» по юниору Эстевао, привезти освободившегося Хендерсона. Все эти инсайды так и не оправдались.
«Реал» продолжит обновление состава летом – тогда планируется уход Модрича. Вместе с тем потребуется усиление в линию обороны.
Пределом «Атлетико», по всей видимости, станет аренда Моизе Кина. В родном «Ювентусе» форвард не может попасть в стартовый состав – конкурировать приходится с ожившим Влаховичем. Смена обстановки должна пойти на пользу. Плюс Симеоне умеет работать с проблемными футболистами, а Моизе за всю свою карьеру был хорош разве что в ПСЖ.
Давид Сильва завершил карьеру и ушел из клуба. На его место как раз искали замену и нашли Захаряна. Ушли Ильярраменди и Горосабель. Обоих нельзя назвать звездами, но это были хорошие игроки на твердую четверку, которые позволяли менять тактику и проводить ротацию. Сосьедад не смог выкупить права на Сёрлота, лучшего бомбардира клуба прошлого сезона (12 мячей) и норвежец ушел к прямым конкурентам в Вильярреал. Таким образом, в межсезонье команда лишилась сразу четырех интересных игроков.
Поэтому спад обсусловлен не столько травмами, сколько потерей базового качества. Как писал перед стартом сезона, не удивлюсь если Сосьедад по итогу окажется не выше 6 места.
Давид Сильва завершил карьеру и ушел из клуба. На его место как раз искали замену и нашли Захаряна. Ушли Ильярраменди и Горосабель. Обоих нельзя назвать звездами, но это были хорошие игроки на твердую четверку, которые позволяли менять тактику и проводить ротацию. Сосьедад не смог выкупить права на Сёрлота, лучшего бомбардира клуба прошлого сезона (12 мячей) и норвежец ушел к прямым конкурентам в Вильярреал. Таким образом, в межсезонье команда лишилась сразу четырех интересных игроков.
Поэтому спад обсусловлен не столько травмами, сколько потерей базового качества. Как писал перед стартом сезона, не удивлюсь если Сосьедад по итогу окажется не выше 6 места.
Васкес не подойдет ( разве что на 1- 2 матча)
Вместо Крооса тоже замену надо искать
И тем более вместо Хоселу
Васкес не подойдет ( разве что на 1- 2 матча)
Вместо Крооса тоже замену надо искать
И тем более вместо Хоселу
Откуда деньги?
...К тому же эту майку, Зин,
Тебе напяль — позор один.
Тебе шитья пойдёт аршин —
Где деньги, Зин?. .
Откуда деньги?
...К тому же эту майку, Зин,
Тебе напяль — позор один.
Тебе шитья пойдёт аршин —
Где деньги, Зин?. .