Главный трансфер зимы в Ла Лиге – за «Барсой». Топы отмалчиваются, «Жирона» рискует потерять лидеров

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вчера, 16:35

Испанцы не суетятся в зимнее трансферное окно.

Из топов активна только «Барса»

Оно и понятно. В тройке испанских грандов больше всех надо именно каталонцам. «Атлетико» редко вкладывается в дорогостоящие трансферы – уже обожглись о Феликса, теперь с такими сделками не торопятся. Да и состав укомплектован. «Реал» ещё летом сделал всё, что хотел, – Перес продолжил строительство новых «галактикос», привезя Джуда Беллингема. Теперь у «сливочных» одна из сильнейших связок в центре поля. Остаётся ещё цель договориться с Килианом Мбаппе. Только этот «сериал» уже сложно воспринимать всерьёз. Ходили слухи, что французу поставили ультиматум и дали подумать до середины января. Теперь сообщается, что нападающий примет решение по своему будущему в марте.

А вот в «Барсе» ситуация тяжелейшая. С одной стороны, состав разбалансирован и требует усиления. С другой, на это-то у «сине-гранатовых» денег нет. Летом с трудом даже свободного агента Илкая Гюндогана зарегистрировали – что уж говорить о громких переходах.

Правда, кое-что каталонцы сделать всё же успели ещё в межсезонье – они договорились с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере 18-летнего центрфорварда Витора Роке. Всё из-за тех же проблем молодой бразилец не отправился в Испанию сразу – но приехал зимой. «Барса» выложила за исполнителя 30+31 миллион евро. Пока самая крупная сделка этой зимой.

У «Сосьедада» размен в атаке

«Баскам» в новой кампании не так просто. Это в прошлом году они знатно пошумели и финишировали сразу за классической тройкой Ла Лиги, теперь настаёт время серьёзной проверки. И команда упала обратно к шестой строчке.

При этом «бело-голубые» потеряли сразу нескольких лидеров. Барренетчеа, например, восстанавливается после травмы лодыжки. Также в лазарете опорник Мартин Субименди, латерали Альваро Одриосола и Айен Муньос.

Так что спад вполне логичен. В то же время баски решили расстаться с работоспособным вингером Мохамедом-Али Чо. Молодой француз редко выходил в старте, но игровую практику получал регулярно. Чаще появлялся на левом фланге атаки. Теперь Мохамед-Али вернётся в родную Лигу 1 – за 10 миллионов евро исполнителя подписала «Ницца».

Решение «Сосьедада» можно связать с Арсеном Захаряном. 20-летний хавбек не подвёл, когда на басков свалились травмы и пришлось выпустить неадаптированного россиянина. Поэтому, вероятно, и решили, что нет смысла держать много топ-исполнителей на одну позицию.

Хотя решили всё же подстраховаться – и подписали Шеральдо Бекера. Профильный центрфорвард, он универсал – так что будет закрывать разные позиции. В любом случае времени на поле у Арсена, по логике, должно стать больше.

«Жирона» прощается с двумя игроками, может потерять ещё больше

Выскочкам-соседям «Барсы» важно отбиться от настойчивых покупателей этой зимой, чтобы удержать взятую высоту во второй части чемпионата. А высота эта для скромных «бело-красных» небывалая! Коллектив ведёт борьбу за лидерство в чемпионате. С «Реалом». Причём иногда даже обходит «сливочных». В то же время «Атлетико» и «Барселона» вынуждены наблюдать за дуэлью со стороны – отставание от второй строчки достигло уже 7-10 очков.

«Жиронцы» отпустили двух футболистов – но это незначительные потери. 34-летний центрбек Бернардо Эспиноса, например, к этому моменту уже потерял место в старте клуба и вообще не играл в чемпионате с августа. Свободным агентом колумбиец перебрался в «Атлетико Насьональ».

Ибрахима Кебе прошёл клубную вертикаль и даже закрепился в основной команде. Но это было в 2021 году, когда каталонцы играли в Сегунде – на уровне же Ла Лиги 23-летний малиец не проявил себя. Теперь его отправили в «Мирандес» на правах аренды.

К слову, этим дело может не ограничиться. «Барса» заглядывается сразу на нескольких игроков своего соседа – спортивному директору «блауграны» Деку интересны Артем Довбик, Виктор Цыганков, Савио, Алейш Гарсия и Янхель Эррера. Каждого из них можно назвать лидером «Жироны» – в списке есть один из лучших бомбардиров текущего розыгрыша Ла Лиги и просто дорогостоящие активы. Или «Реал»: в сферу интересов мадридцев попал защитник Ян Коуто. Ещё сообщается, что в АПЛ «Челси» хочет перехватить Довбика, а «Ньюкасл» – и вовсе главного тренера Мичела.

Топ-трансферов не ожидается

Но именно топ-сделок этой зимой от испанцев ждать не стоит. У «Барселоны» и так почти нет возможностей для финансовых операций – а доступные средства они потратили на Роке. По этой причине интерес к лидерам «Жироны» «сине-гранатовые» обозначают минимально – вряд ли сделки получится оформить.

У них был вариант арендовать Филлипса у «Ман Сити», договориться с «Палмейрасом» по юниору Эстевао, привезти освободившегося Хендерсона. Все эти инсайды так и не оправдались.

«Реал» продолжит обновление состава летом – тогда планируется уход Модрича. Вместе с тем потребуется усиление в линию обороны.