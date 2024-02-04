«Челси» дома проиграл «Вулверхэмптону». Кунья оформил хет-трик

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» (2:4) в матче 23-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 19-й минуте забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 22-й минуте нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья сравнял счёт. На 43-й минуте защитник «Челси» Аксель Дисаси отправил мяч в свои ворота. На 63-й минуте Кунья оформил дубль. На 80-й минуте Кунья реализовал пенальти, оформив хет-трик. На 86-й минуте голом отметился защитник «Челси» Тиаго Силва.
«Челси» идёт на 11-м месте (31 очко), «Вулверхэмптон» занимает 10-е место (32 очка).
"Ди" - это иди. Вот Челси и пошёл заниматься весь матч окончанием фамилии.
"Ди" - это иди. Вот Челси и пошёл заниматься весь матч окончанием фамилии.
Такой Антошка из Алиэкспресса)
Такой Антошка из Алиэкспресса)
Не так давно, похожий случай произошел в Реале, когда, недовольный игрой Лунина в игре с Атлетико Анчелотти, тоже, на повышенных тонах, после игры разговаривал с вратарем команды. Но Великий Карл имеет право на подобные нравоучения, а вот Почетт, пока, ничем особенным не запомнился... Ему, самому- еще надо учиться!
Не так давно, похожий случай произошел в Реале, когда, недовольный игрой Лунина в игре с Атлетико Анчелотти, тоже, на повышенных тонах, после игры разговаривал с вратарем команды. Но Великий Карл имеет право на подобные нравоучения, а вот Почетт, пока, ничем особенным не запомнился... Ему, самому- еще надо учиться!
Элитный аргентинский тренер вывел свою максиму "Не нужно выигрывать трофеи, чтобы быть элитным тренером" на новый уровень "Не нужно, чтобы твоя команда хорошо играла, чтобы быть элитным тренером"))
Элитный аргентинский тренер вывел свою максиму "Не нужно выигрывать трофеи, чтобы быть элитным тренером" на новый уровень "Не нужно, чтобы твоя команда хорошо играла, чтобы быть элитным тренером"))