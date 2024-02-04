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«Челси» дома проиграл «Вулверхэмптону». Кунья оформил хет-трик

вчера, 19:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 4Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» (2:4) в матче 23-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 19-й минуте забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 22-й минуте нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья сравнял счёт. На 43-й минуте защитник «Челси» Аксель Дисаси отправил мяч в свои ворота. На 63-й минуте Кунья оформил дубль. На 80-й минуте Кунья реализовал пенальти, оформив хет-трик. На 86-й минуте голом отметился защитник «Челси» Тиаго Силва.

«Челси» идёт на 11-м месте (31 очко), «Вулверхэмптон» занимает 10-е место (32 очка).

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Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
4r4wsvvpszb7
4r4wsvvpszb7
вчера в 21:48
Челси становится заурядным клубом,бороться хотя бы за места в УЕФА нет у него возможности
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:36
Помню как элитный аргентинский тренер с Тоттенхэмом оставлял часто Арсенал позади)))))))) А Челси середняк им поможет не очередная смена тренера, только продажа клуба.
DXTK
DXTK
вчера в 21:34
Я не могу на это смотреть за два матч пропустить 8 голов, во что превратили Челси. Фанаты синих должны на каждый матч приходить с плакатами и призвать Боэли продать снова Челси каким-нибудь арабам и шейхам, тогда они смогут вернуться в большую гонку)))))) ...........
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 21:22
ПОЗОРИЩЕ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:47
Сделали с Челси то, что должны были сделать с МЮ.....)))
Верг
Верг
вчера в 20:42
Ох, снова насували за обе щеки
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:19
Помню было разговоров, дайте Почету команду с деньгами он выиграет всё)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:03
Почу пора на выход.. Он так и останется тренером Тоттенхэма на один сезон ..
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 19:35
Середняк . Абрамович = Челси
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 19:29
Фирменная четверочка
h2ba7f9xrxnx
h2ba7f9xrxnx
вчера в 19:28
Давай мы просто скажем, что «Челси» как всегда. Восемь голов синие пропустили за неделю. Почеттино уже извинялся за результаты. Что теперь придумает?..... а учитывая то что в преддверии 5-матчевой серии вдали от дома, в рамках которой синим предстоит сыграть и с Ман Сити в АПЛ, и с Ливером в финале Кубка. С текущим набором проблем команде Почеттино, конечно же ничего не светит, хотя в отдельно взятой игре может произойти всё что угодно...
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 19:21
Глянул на состав аристократов, в глаза бросился защитник с фамилией Дисаси. Символично.
"Ди" - это иди. Вот Челси и пошёл заниматься весь матч окончанием фамилии.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:20
Его работа в ТХ мне импонировала. Но его человеческие качества мне не нравятся.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
А у меня к нему даже нет симпатии. Покет невероятно высокого мнения о себе, как известно из его многочисленных интервью, он по ЧСВ похож на Контекса, только безтрофейный вариант)

Такой Антошка из Алиэкспресса)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:13
А мне его даже не жаль, несмотря на многолетнюю к нему симпатию. Почему? Да очень просто. В прошлом туре, после поражения Челси, Почетт влетел в раздевалку, со скандалом, и с кулаками набросился на Мудрика, обвинив украинца в неудаче команды. Так, тренер не поступает, виноваты в поражении все.

Не так давно, похожий случай произошел в Реале, когда, недовольный игрой Лунина в игре с Атлетико Анчелотти, тоже, на повышенных тонах, после игры разговаривал с вратарем команды. Но Великий Карл имеет право на подобные нравоучения, а вот Почетт, пока, ничем особенным не запомнился... Ему, самому- еще надо учиться!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:07
Позор! Кто там говорил что МЮ нужен Почеттино?))
therapy
therapy
вчера в 19:06
Какой результативный тур получается 37 мячей наколотили, а ещё два матча
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:05
Челси так и проваливает игры - это точно.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:05
Ай да волки , ай да Молодцы!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:03, ред.
Ребята 10-е место любимое своё даже волкам уступили)

Элитный аргентинский тренер вывел свою максиму "Не нужно выигрывать трофеи, чтобы быть элитным тренером" на новый уровень "Не нужно, чтобы твоя команда хорошо играла, чтобы быть элитным тренером"))
Гость
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