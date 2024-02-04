«Челси» дома проиграл «Вулверхэмптону». Кунья оформил хет-трик

1707062520

вчера, 19:02

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» (2:4) в матче 23-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 19-й минуте забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 22-й минуте нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья сравнял счёт. На 43-й минуте защитник «Челси» Аксель Дисаси отправил мяч в свои ворота. На 63-й минуте Кунья оформил дубль. На 80-й минуте Кунья реализовал пенальти, оформив хет-трик. На 86-й минуте голом отметился защитник «Челси» Тиаго Силва.

«Челси» идёт на 11-м месте (31 очко), «Вулверхэмптон» занимает 10-е место (32 очка).