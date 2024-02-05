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«Арсеналу» грозит наказание после матча с «Ливерпулем»

вчера, 20:10

Как сообщает The Sun, «Арсеналу» придётся выплатить ФА штраф в размере 25 тысяч фунтов.

Дело в том, что 6 футболистов лондонского клуба (Бен Уайт, Габриэль, Якуб Кивиор, Деклан Райс, Вильям Салиба, Кай Хаверц) получили жёлтые карточки, за что "канониры” и были оштрафованы.

При этом Микель Артета за бурное празднование штраф не получил, несмотря на жалобы болельщиков «Ливерпуля».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:45
обижают Арсенал ... нехорошо это
ОПС
ОПС
сегодня в 03:17
Конечно 25 тыс. это как горсть семечек для Арсенала, но сам факт наказания не очень приятный.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:24
Я не понимаю, почему ФА так пристально рассматривает всё,что касается Арсенала. Помню Артету уже наказывали за то, что он якобы бурно праздновал победу, плюс наложили еще и финансовый штраф, а когда тот же самый Клопп совершает пробежки до углового флажка это другое.... Пеп пируэты крутит, или бутылки с водой пинает, но это тоже другое....им можно
Меня еще два клоуна (Гарри Невилл и Джимми Каррагер) рассмешили за то, что они обрушились критикой на Эдегора, а точнее на то, что после финального свистка, Мартин радовался победе перед нашими болельщиками, а потом на их фоне сфоткал нашего клубного форографа, так вот, эти "эксперты" отмечают, что так праздновать нельзя))))
zbnuvte4e872
zbnuvte4e872
вчера в 20:17
Такая победа стоит этих денег
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 20:13
За бурное празднование штраф не получают.
Гость
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