«Арсеналу» грозит наказание после матча с «Ливерпулем»

Как сообщает The Sun, «Арсеналу» придётся выплатить ФА штраф в размере 25 тысяч фунтов.
Дело в том, что 6 футболистов лондонского клуба (Бен Уайт, Габриэль, Якуб Кивиор, Деклан Райс, Вильям Салиба, Кай Хаверц) получили жёлтые карточки, за что "канониры” и были оштрафованы.
При этом Микель Артета за бурное празднование штраф не получил, несмотря на жалобы болельщиков «Ливерпуля».
Меня еще два клоуна (Гарри Невилл и Джимми Каррагер) рассмешили за то, что они обрушились критикой на Эдегора, а точнее на то, что после финального свистка, Мартин радовался победе перед нашими болельщиками, а потом на их фоне сфоткал нашего клубного форографа, так вот, эти "эксперты" отмечают, что так праздновать нельзя))))
Меня еще два клоуна (Гарри Невилл и Джимми Каррагер) рассмешили за то, что они обрушились критикой на Эдегора, а точнее на то, что после финального свистка, Мартин радовался победе перед нашими болельщиками, а потом на их фоне сфоткал нашего клубного форографа, так вот, эти "эксперты" отмечают, что так праздновать нельзя))))