«Арсеналу» грозит наказание после матча с «Ливерпулем»

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вчера, 20:10

Как сообщает The Sun, «Арсеналу» придётся выплатить ФА штраф в размере 25 тысяч фунтов.

Дело в том, что 6 футболистов лондонского клуба (, , , , , ) получили жёлтые карточки, за что "канониры” и были оштрафованы.

При этом за бурное празднование штраф не получил, несмотря на жалобы болельщиков «Ливерпуля».