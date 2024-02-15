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Мбаппе стал самым результативным игроком в топ-5 лигах

вчера, 10:30

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе набрал наибольшее количество результативных баллов среди игроков из топ-5 лиг. На счету 25-летнего француза 30 матчей, в которых он забил 31 мяч и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:52
Adidas готовит его лого...советую спросить у них...потом скажи ответ, думаю и уверен в тебе они тебе ответят))
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 18:12
Разве чемпионат Франции на данный момент входит в Топ-5?
Nety
Nety
вчера в 16:24
Ничего себе середняк))) в любом клубе он будет лучшим, В Любом!
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:41
Удивительно, что он ни разу не выиграл ЗБ, играя за ПСЖ. Если бы не был чемпионом мира, то обычный середняк.
Elliada_
Elliada_ ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
вчера в 15:39
JB? James Bond? Jason Born? Jerome Boateng? Тогда уж JB5
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:29
Не зря он цену свою постоянно поднимает.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:31, ред.
Реал хочет подписать Мбаппе....
Блин!
Куда глаза смотрят у Переса? Он игры ПСЖ лицезреет?
Д Е М Б Е Л Е вот кого надо брать.
Черепашек подставил разок ногу и раз , два попал в створ ворот...
А что творил Дембеле? Порвал весь правый край, а под занавес и на левом навёл шороху.
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
вчера в 13:05
Если мбаппе перейдет в Реал...то и мбаппе куча реклам будет с кучей бабло...а он не думает об этом интересно? Уже у Беллингема есть свой бренд JB..неужели он не думает об этом...к черту зп)) 30 лям в год и это оболденно...но если посчитать весь денги на 1 год...думаю проблема не будет 100 лям поднять
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:14
кто
therapy
therapy
вчера в 11:51
Мама сейчас прочтет и опять ценник подымет...
112910415
112910415
вчера в 11:19
и это опять же не повод, чтоб пустить его в Реал !
Рой Макай
Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:10
В ПСЖ ему хоть Дембель, Хакими или Зайр-Эмери могут качественный пасец на гол выдать. А в Баварии кто? Сане или Мусиала, которые хотят на дриблинге обыграть всех и зайти с мячом в ворота как в Fifa 2003?
drug01
drug01
вчера в 11:03
Он очень хорошо играет как за свой клуб так и за сборную страны
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 10:47
Ну, в принципе, рыцарь Британской империи и подъехал в чемпик одной команды ради этого) Но не пошло))
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 10:45
Кейн или Холанн играя за ПСЖ в Лиге 1 голов 40 бы уже забили с начала сезона
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:43
Неплохо..
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:39
Что касается футбольного мастерства, то это у Мбаппе не "отнимишь"...
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