Мбаппе стал самым результативным игроком в топ-5 лигах

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вчера, 10:30

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции набрал наибольшее количество результативных баллов среди игроков из топ-5 лиг. На счету 25-летнего француза 30 матчей, в которых он забил 31 мяч и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.