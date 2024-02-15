Мбаппе стал самым результативным игроком в топ-5 лигах

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе набрал наибольшее количество результативных баллов среди игроков из топ-5 лиг. На счету 25-летнего француза 30 матчей, в которых он забил 31 мяч и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.
Блин!
Куда глаза смотрят у Переса? Он игры ПСЖ лицезреет?
Д Е М Б Е Л Е вот кого надо брать.
Черепашек подставил разок ногу и раз , два попал в створ ворот...
А что творил Дембеле? Порвал весь правый край, а под занавес и на левом навёл шороху.
Блин!
Куда глаза смотрят у Переса? Он игры ПСЖ лицезреет?
Д Е М Б Е Л Е вот кого надо брать.
Черепашек подставил разок ногу и раз , два попал в створ ворот...
А что творил Дембеле? Порвал весь правый край, а под занавес и на левом навёл шороху.