Эден Азар: «Диеты – ерунда, они бесполезны»

Экс-футболист сборной Бельгии поделился мнением о влиянии диет на спортивную форму.

Не могу сказать, что я ее игнорировал. Просто не обращал особого внимания. Но я не посещал «Макдональдс» ежедневно – тогда я бы не смог отыграть 16 лет на элитном уровне. Просто не придавал этому значения. Я весельчак: люблю поесть, погулять с друзьями, выпить. Иногда за день до игры я выпивал маленькую бутылочку. Боже мой, «день подарков», а потом Рождество – раклеты, вино (хлопает в ладоши).

Мы идем непонятно куда. Потом гол, гол. А люди советуют мне быть осторожным. Это странно.

Диеты – ерунда, они бесполезны. Это поможет, если планируешь играть до 40 лет. Я знал, что это не про меня. В моем холодильнике всегда была небольшая бутылка Ruinart Blanc de Blancs.