Эден Азар: «Диеты – ерунда, они бесполезны»

Экс-футболист сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о влиянии диет на спортивную форму.
Не могу сказать, что я ее игнорировал. Просто не обращал особого внимания. Но я не посещал «Макдональдс» ежедневно – тогда я бы не смог отыграть 16 лет на элитном уровне. Просто не придавал этому значения. Я весельчак: люблю поесть, погулять с друзьями, выпить. Иногда за день до игры я выпивал маленькую бутылочку. Боже мой, «день подарков», а потом Рождество – раклеты, вино (хлопает в ладоши).
Мы идем непонятно куда. Потом гол, гол. А люди советуют мне быть осторожным. Это странно.
Диеты – ерунда, они бесполезны. Это поможет, если планируешь играть до 40 лет. Я знал, что это не про меня. В моем холодильнике всегда была небольшая бутылка Ruinart Blanc de Blancs.
Эден Азар либо настолько туп, либо так пытается сам себя успокоить, оправдать.
С такими взглядами на жизнь сразу понятно, почему он так рано закончил карьеру, причём еще до окончания контракта с Реалом.
Эден Азар должен служить пособием молодым футболистам, как не надо относиться к футболу и к себе в частности.
Эден Азар либо настолько туп, либо так пытается сам себя успокоить, оправдать.
С такими взглядами на жизнь сразу понятно, почему он так рано закончил карьеру, причём еще до окончания контракта с Реалом.
Эден Азар должен служить пособием молодым футболистам, как не надо относиться к футболу и к себе в частности.
(про диету) "Не могу сказать, что я ее игнорировал. Просто не обращал особого внимания." - можно подумать, что между этими понятиями пропасть, но на самом деле это примерно одно и то же.
"Но я не посещал «Макдональдс» ежедневно – тогда я бы не смог отыграть 16 лет на элитном уровне." - ты отыграл 16 лет на элитном уровне, потому что тебе природа подарила вагон здоровья. С Макдональдсом это никак не связано.
"Я весельчак: люблю поесть, погулять с друзьями, выпить." - это обычные желания нормальных людей. В твоём случае следовало бы сказать "люблю нажраться от пуза, тусоваться до беспамятства и бухать". Ты не весельчак, а человек, не знающий меры.
"Иногда за день до игры я выпивал маленькую бутылочку." - непрофессионализм.
"Боже мой, «день подарков», а потом Рождество – раклеты, вино (хлопает в ладоши)." - опять обжорство и пьянство. Оживление при упоминании алкоголя - симптом алкоголизма.
"Мы идем непонятно куда. Потом гол, гол. А люди советуют мне быть осторожным. Это странно." - ужратый в хламину Азар припёрся в спортбар, там сталкивался с людьми, которые советовали ему быть осторожнее. Ничего странного.
"Диеты – ерунда, они бесполезны. Это поможет, если планируешь играть до 40 лет. Я знал, что это не про меня." - действительно, тебе не в футбол играть надо, а уму-разуму учиться.
"В моем холодильнике всегда была небольшая бутылка Ruinart Blanc de Blancs." - в минутном интервью 3 раза упомянул алкоголь. Вывод: Эден Азар - алкоголик.
(про диету) "Не могу сказать, что я ее игнорировал. Просто не обращал особого внимания." - можно подумать, что между этими понятиями пропасть, но на самом деле это примерно одно и то же.
"Но я не посещал «Макдональдс» ежедневно – тогда я бы не смог отыграть 16 лет на элитном уровне." - ты отыграл 16 лет на элитном уровне, потому что тебе природа подарила вагон здоровья. С Макдональдсом это никак не связано.
"Я весельчак: люблю поесть, погулять с друзьями, выпить." - это обычные желания нормальных людей. В твоём случае следовало бы сказать "люблю нажраться от пуза, тусоваться до беспамятства и бухать". Ты не весельчак, а человек, не знающий меры.
"Иногда за день до игры я выпивал маленькую бутылочку." - непрофессионализм.
"Боже мой, «день подарков», а потом Рождество – раклеты, вино (хлопает в ладоши)." - опять обжорство и пьянство. Оживление при упоминании алкоголя - симптом алкоголизма.
"Мы идем непонятно куда. Потом гол, гол. А люди советуют мне быть осторожным. Это странно." - ужратый в хламину Азар припёрся в спортбар, там сталкивался с людьми, которые советовали ему быть осторожнее. Ничего странного.
"Диеты – ерунда, они бесполезны. Это поможет, если планируешь играть до 40 лет. Я знал, что это не про меня." - действительно, тебе не в футбол играть надо, а уму-разуму учиться.
"В моем холодильнике всегда была небольшая бутылка Ruinart Blanc de Blancs." - в минутном интервью 3 раза упомянул алкоголь. Вывод: Эден Азар - алкоголик.