Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиЛига Чемпионов 2023/2024

Фанаты «Интера» в бешенстве. Арнаутович испортил победный матч с «Атлетико»

вчера, 10:21
Интер - Атлетико

Итальянцы наиграли на разгром испанцев.

«Интер» – команда мирового уровня

Ни один человек не может смотреть в полном объеме матчи всех главных клубов сезона, просто не хватит времени. Но после поединка в Милане жаль, что футбольный мир редко видит игру «Интера» Симоне Индзаги. Понятно, что не все их матчи яркие, ведь многие ходы итальянцев отточены. Но нет проблемы с эмоциональностью. На трибунах был не только человек с закрытым черной маской лицом – неадекватный рэпер Канье Уэст, но и настоящие фанаты «Интера».

Реагировали колоритно. Дедушка плакал, девушка трясла ладонью в классическом местном жесте, когда пальцы сложены вместе. А толстый мальчик эмоционально отреагировал на самый яркий промах австрийского форварда Арнаутовича. Марко пробил выше перекладины в атаке, которую сам помог создать. Хулиган сразу не поверил, что Витсель не дотянется до мяча в подкате, из-за этого потерял ключевые доли секунды для оценки эпизода.

Но, невзирая на все промахи, «Интер» не сыграл в нулевую ничью в пользу «Атлетико», сумели победить. Арнаутович забил рикошетом от соперника, хотя самыми важными персонами на поле были другие футболисты «Интера». Из 19 ударов миланцев 7 на счету Лаутаро Мартинеса. Один из лучших футболистов мира, невзирая на средний рост – 174 сантиметра, шикарно играет головой, что вчера демонстрировал.

Вратарь «Атлетико» Облак собрал 5 сейвов и в трех случаях справлялся с ударами именно Мартинеса. Понравилось, как турок Чалханоглу отрабатывал в защите, хотя также успевал в атаке. Впереди запомнился навесами Барелла, хавбек спокойно размещается на позиции правого инсайда. Даже в матче, где лучше мог сыграть умница Димарко и больше пользы принести правый латераль Думфрис, выйдя на замену, «Интер» показал мировой класс командной работы.

Если бы Арнаутович реализовал выходы к воротам и дотянулся до мяча после удачного прострела с правого фланга, то счет мог быть 3:0, даже 4:0 в пользу «Интера». Но испанцам повезло, что у Арнаутовича были самые верные моменты в матче, где по xG у «нерадзурри» солидный перевес. Вероятность победы, исходя из цифр, была 70 на 11 % в пользу итальянцев. Вместо этого получили опасную минимальную домашнюю победу.

Индзаги тонко переиграл Симеоне

Понятно, что вчера Симоне был лучше, чем Диего. «Атлетико» нанес лишь 4 удара из пределов штрафной площади против 13 попыток «Интера». А самое главное – у Зоммера ни одного сейва. Однажды выскочил из ворот для перехвата попытки Льоренте нанести удар, но защитник подстраховал голкипера, а испанский игрок упал на соперников. Симеоне спрашивал у резервного арбитра о пенальти, но поводов для такого сурового решения не было – футболисты обороны сделали все, чтобы Льоренте не пострадал.

Индзаги не страдал, когда подстраивался под игру соперника с аналогичной схемой – «3-5-2», так как у «Интера» итальянская модель работает иначе. Лучше всего понятно по левому центральному защитнику Бастони. Хотя Сандро всего 24 года и многому ещё научится, итальянец уже смело идет в атаку, помогая «Интеру» получать большинство во время построения атак. Несколько лет назад о таком нельзя было говорить. Но сейчас тренер Индзаги ближе к уровню молодого Анчелотти, чем остальные коллеги.

Симоне впервые с «Интером» выиграл в 9 матчах подряд, итальянец готов к работе за пределами Серии А. У Гвардиолы и Клоппа защитник Бастони мог играть на похожем уровне. Но в мире немного тренеров, которые сумеют так успешно расширить функции молодого футболиста. К слову, Павар тоже по ситуации играет высоко, а к латералям в роли вингеров фанаты «Интера» давно привыкли. Даже официальный источник – пресс-служба УЕФА, до матча правильно нарисовала схему миланцев как «3-3-2-2».

У Индзаги первой двойкой была связка Димарко и Дармиана, они оба располагались нередко выше по схеме, чем тройка центральных полузащитников. «Интер» играет динамично и широко, перекрывая подходы к своим воротам. С первой попытки Диего Симеоне ничего не сумел поделать с такой классной командой. Вот только эта пара вместе со связкой «Лейпцига» и «Реала» самая сильная в первом раунде плей-офф. «Атлетико» дома может выиграть 2:1 и решать судьбу путевки в овертайме.

«Атлетико» умеет взять реванш

Фанаты «Интера» злились после промахов Арнаутовича, ведь прекрасно знают, с кем имеют дело. В начале января в полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Атлетико» в овертайме 5:3. Команда у Анчелотти очень сильная, но пришлось дважды отыгрываться, причем все голы в основное время на счету защитников. Симеоне знает этого соперника и умеет навязать ему борьбу, независимо от формы «Атлетико».

Спустя восемь дней было ещё одно мадридское дерби. В этот раз в овертайме в Кубке короля победил Гризманн со счетом 4:2. Первый гол того дерби забил Лино, которого вчера не сумели поймать на правом фланге «Интера», левый латераль имел шанс забить. Важно учесть одну строчку в статистике – «явные голевые моменты», там счет 3:2. Даже когда у «Атлетико» не клеится игра, речь о команде с колоссальным опытом в Европе.

Гризманн дождется Мораты в основе – Альваро вышел лишь на замену, а Витселя подстрахуют в Мадриде, учтут ошибки в Милане. «Атлетико» не испугался после навала «Интера». Гости понимают, что заслужили поражение. Испанцы признают, что широкая схема Индзаги с тройками на флангах, сдвоенным центром атаки и грамотными действиями центральных защитников итальянцев в выходе из обороны сработала у хозяев.

«Интер» мог сыграть ярче. Вот только «Атлетико» себя не показал. Савич всегда может удачно сходить на стандарт в Мадриде, а Гризманн создать голы из ничего. Вчера Индзаги выложил солидные тактические карты на стол, не смог насладиться разве что игрой крутого новичка Тюрама, Маркуса заменили в перерыве. А вот «Атлетико» взял паузу на изучение соперника. Но не стоит недооценивать команду с Гризманном в заявке.

А пока хвалим «Интер». У Зоммера больше «сухарей» во всех матчах сезона – 21, чем пропущенных мячей – 14. «Интер» впервые за 18 лет не допустил ни одного точного удара соперника в Лиге чемпионов. Атака тоже хороша, больше в топ-5 забила только «Бавария». Но Арнаутович промахнулся. Эти моменты окажутся роковыми, если «Атлетико» включится дома. А пока «Интер» фаворит, мечтают о ещё одном финале Лиги чемпионов.

«Арсенал» заглох в Лиге чемпионов. Жёсткий «Порту» наказал фаворита на 94-й минуте матча
Сегодня, 09:14Вадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии1
Чемпионы-неудачники разошлись миром. «Барселона» не дожала
Сегодня, 01:38Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
Бесполезные игроки в половине случаев. Дорогие трансферы в АПЛ часто не срабатывают
19 февраляВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
«Реал» нашёл замену почти всем легендам. Но команда с Мбаппе может проигрывать чаще
18 февраляВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
Обидчик «Баварии» вне зоны еврокубков в Серии А. «Лацио» противоречив при Сарри
17 февраляМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии5
У «Баварии» всё валится из рук. Руководство не предаст Тухеля, хотя Томас оставил команду без трофеев
16 февраляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 12:32
Досадно и обидно!! Ставили минус один на интер!!!!!
bacrzqe9c9zq
bacrzqe9c9zq
вчера в 12:31
Ну не получилось у Арнаутовича забить. И было бы очень обидно если бы итальянцы не выиграли, а так 1:0 и от Интера не так уж и много требуется в ответке!
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:29
Преимущество в один мяч по современным меркам, все равно что нет преимущества вовсе. Все решится в ответной встрече. Атлетико действительно может отыграться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:15, ред.
Конечно, АТМ несколько переоценивали из-за матчей с "Реалом", где, кроме первого матча, который ещё в сентябре был, сменщики "Реала" сами себе напривозили просто, матч в Суперкубке провалил Кепа, в Кубке провалил Лунин, в чемпионате "Реал" был на голову выше, но Начо опять умудрился подвести команду на ровном месте и т.п.

Кроме этих матчей он было довольно средний по ходу сезона.

"Интер" можно считать даже одним из претендентов на ЛЧ, может быть, даже вторым претендентом после МС (оценим "Арсенал" сегодня), потому что так же, как переоценивали АТМ, переоценивают сейчас "Реал", потому что он играет практически без защиты и всё-таки без стабильного пока что вратаря (да, Лунин спасал с РБ, но так же он провалил кубок с АТМ).

Инзаги же давно доказал, что он топ-тренер, и в "Лацио" он был очень хорош, а, обладая такими приличными исполнителями, как Лаутаро и К, в "Интере" он окончательно раскрылся, не знаю, надо ли ему переходить в другой клуб, я надеюсь всё-таки на возвращение серии А (сейчас только "Интер" можно отнести к топ-клубам, "Юве" тупо с вязким мерзким футболом Аллегровой, "Милан" недотягивает по классу игроков).
112910415
112910415
вчера в 10:57
а пока Интер фаворит ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:36
На трибунах был не только человек с закрытым черной маской лицом – неадекватный рэпер Канье Уэст
------------------------------
Примерно так он вчера смотрел футбол)))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:29
Если бы Арнаутович реализовал выходы к воротам и дотянулся до мяча после удачного прострела с правого фланга, то счет мог быть 3:0, даже 4:0 в пользу «Интера».
----------------------------------------
А вот тут спорно. Думаю, если бы Арнаутович забил в первом же моменте, то возможно остальных у него уже и не было бы, и Интер закрылся б и также доиграл мачт со счетом 1:0. Но гадать можно сколько угодно, что было бы если бы да кабы..... Одно знаю точно- Интер сейчас намного сильнее атлетов и должны проходить дальше
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 10:24
Арнаутович второй Лукаку. Интер мог еще забивать пару и спокойно ехать в Мадрид катать вату, а так придется попотеть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 