Фанаты «Интера» в бешенстве. Арнаутович испортил победный матч с «Атлетико»

Итальянцы наиграли на разгром испанцев.
«Интер» – команда мирового уровня
Ни один человек не может смотреть в полном объеме матчи всех главных клубов сезона, просто не хватит времени. Но после поединка в Милане жаль, что футбольный мир редко видит игру «Интера» Симоне Индзаги. Понятно, что не все их матчи яркие, ведь многие ходы итальянцев отточены. Но нет проблемы с эмоциональностью. На трибунах был не только человек с закрытым черной маской лицом – неадекватный рэпер Канье Уэст, но и настоящие фанаты «Интера».
Реагировали колоритно. Дедушка плакал, девушка трясла ладонью в классическом местном жесте, когда пальцы сложены вместе. А толстый мальчик эмоционально отреагировал на самый яркий промах австрийского форварда Арнаутовича. Марко пробил выше перекладины в атаке, которую сам помог создать. Хулиган сразу не поверил, что Витсель не дотянется до мяча в подкате, из-за этого потерял ключевые доли секунды для оценки эпизода.
Но, невзирая на все промахи, «Интер» не сыграл в нулевую ничью в пользу «Атлетико», сумели победить. Арнаутович забил рикошетом от соперника, хотя самыми важными персонами на поле были другие футболисты «Интера». Из 19 ударов миланцев 7 на счету Лаутаро Мартинеса. Один из лучших футболистов мира, невзирая на средний рост – 174 сантиметра, шикарно играет головой, что вчера демонстрировал.
Вратарь «Атлетико» Облак собрал 5 сейвов и в трех случаях справлялся с ударами именно Мартинеса. Понравилось, как турок Чалханоглу отрабатывал в защите, хотя также успевал в атаке. Впереди запомнился навесами Барелла, хавбек спокойно размещается на позиции правого инсайда. Даже в матче, где лучше мог сыграть умница Димарко и больше пользы принести правый латераль Думфрис, выйдя на замену, «Интер» показал мировой класс командной работы.
Если бы Арнаутович реализовал выходы к воротам и дотянулся до мяча после удачного прострела с правого фланга, то счет мог быть 3:0, даже 4:0 в пользу «Интера». Но испанцам повезло, что у Арнаутовича были самые верные моменты в матче, где по xG у «нерадзурри» солидный перевес. Вероятность победы, исходя из цифр, была 70 на 11 % в пользу итальянцев. Вместо этого получили опасную минимальную домашнюю победу.
Индзаги тонко переиграл Симеоне
Понятно, что вчера Симоне был лучше, чем Диего. «Атлетико» нанес лишь 4 удара из пределов штрафной площади против 13 попыток «Интера». А самое главное – у Зоммера ни одного сейва. Однажды выскочил из ворот для перехвата попытки Льоренте нанести удар, но защитник подстраховал голкипера, а испанский игрок упал на соперников. Симеоне спрашивал у резервного арбитра о пенальти, но поводов для такого сурового решения не было – футболисты обороны сделали все, чтобы Льоренте не пострадал.
Индзаги не страдал, когда подстраивался под игру соперника с аналогичной схемой – «3-5-2», так как у «Интера» итальянская модель работает иначе. Лучше всего понятно по левому центральному защитнику Бастони. Хотя Сандро всего 24 года и многому ещё научится, итальянец уже смело идет в атаку, помогая «Интеру» получать большинство во время построения атак. Несколько лет назад о таком нельзя было говорить. Но сейчас тренер Индзаги ближе к уровню молодого Анчелотти, чем остальные коллеги.
Симоне впервые с «Интером» выиграл в 9 матчах подряд, итальянец готов к работе за пределами Серии А. У Гвардиолы и Клоппа защитник Бастони мог играть на похожем уровне. Но в мире немного тренеров, которые сумеют так успешно расширить функции молодого футболиста. К слову, Павар тоже по ситуации играет высоко, а к латералям в роли вингеров фанаты «Интера» давно привыкли. Даже официальный источник – пресс-служба УЕФА, до матча правильно нарисовала схему миланцев как «3-3-2-2».
У Индзаги первой двойкой была связка Димарко и Дармиана, они оба располагались нередко выше по схеме, чем тройка центральных полузащитников. «Интер» играет динамично и широко, перекрывая подходы к своим воротам. С первой попытки Диего Симеоне ничего не сумел поделать с такой классной командой. Вот только эта пара вместе со связкой «Лейпцига» и «Реала» самая сильная в первом раунде плей-офф. «Атлетико» дома может выиграть 2:1 и решать судьбу путевки в овертайме.
«Атлетико» умеет взять реванш
Фанаты «Интера» злились после промахов Арнаутовича, ведь прекрасно знают, с кем имеют дело. В начале января в полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Атлетико» в овертайме 5:3. Команда у Анчелотти очень сильная, но пришлось дважды отыгрываться, причем все голы в основное время на счету защитников. Симеоне знает этого соперника и умеет навязать ему борьбу, независимо от формы «Атлетико».
Спустя восемь дней было ещё одно мадридское дерби. В этот раз в овертайме в Кубке короля победил Гризманн со счетом 4:2. Первый гол того дерби забил Лино, которого вчера не сумели поймать на правом фланге «Интера», левый латераль имел шанс забить. Важно учесть одну строчку в статистике – «явные голевые моменты», там счет 3:2. Даже когда у «Атлетико» не клеится игра, речь о команде с колоссальным опытом в Европе.
Гризманн дождется Мораты в основе – Альваро вышел лишь на замену, а Витселя подстрахуют в Мадриде, учтут ошибки в Милане. «Атлетико» не испугался после навала «Интера». Гости понимают, что заслужили поражение. Испанцы признают, что широкая схема Индзаги с тройками на флангах, сдвоенным центром атаки и грамотными действиями центральных защитников итальянцев в выходе из обороны сработала у хозяев.
«Интер» мог сыграть ярче. Вот только «Атлетико» себя не показал. Савич всегда может удачно сходить на стандарт в Мадриде, а Гризманн создать голы из ничего. Вчера Индзаги выложил солидные тактические карты на стол, не смог насладиться разве что игрой крутого новичка Тюрама, Маркуса заменили в перерыве. А вот «Атлетико» взял паузу на изучение соперника. Но не стоит недооценивать команду с Гризманном в заявке.
А пока хвалим «Интер». У Зоммера больше «сухарей» во всех матчах сезона – 21, чем пропущенных мячей – 14. «Интер» впервые за 18 лет не допустил ни одного точного удара соперника в Лиге чемпионов. Атака тоже хороша, больше в топ-5 забила только «Бавария». Но Арнаутович промахнулся. Эти моменты окажутся роковыми, если «Атлетико» включится дома. А пока «Интер» фаворит, мечтают о ещё одном финале Лиги чемпионов.
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Примерно так он вчера смотрел футбол)))))
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Примерно так он вчера смотрел футбол)))))
Кроме этих матчей он было довольно средний по ходу сезона.
"Интер" можно считать даже одним из претендентов на ЛЧ, может быть, даже вторым претендентом после МС (оценим "Арсенал" сегодня), потому что так же, как переоценивали АТМ, переоценивают сейчас "Реал", потому что он играет практически без защиты и всё-таки без стабильного пока что вратаря (да, Лунин спасал с РБ, но так же он провалил кубок с АТМ).
Инзаги же давно доказал, что он топ-тренер, и в "Лацио" он был очень хорош, а, обладая такими приличными исполнителями, как Лаутаро и К, в "Интере" он окончательно раскрылся, не знаю, надо ли ему переходить в другой клуб, я надеюсь всё-таки на возвращение серии А (сейчас только "Интер" можно отнести к топ-клубам, "Юве" тупо с вязким мерзким футболом Аллегровой, "Милан" недотягивает по классу игроков).
Кроме этих матчей он было довольно средний по ходу сезона.
"Интер" можно считать даже одним из претендентов на ЛЧ, может быть, даже вторым претендентом после МС (оценим "Арсенал" сегодня), потому что так же, как переоценивали АТМ, переоценивают сейчас "Реал", потому что он играет практически без защиты и всё-таки без стабильного пока что вратаря (да, Лунин спасал с РБ, но так же он провалил кубок с АТМ).
Инзаги же давно доказал, что он топ-тренер, и в "Лацио" он был очень хорош, а, обладая такими приличными исполнителями, как Лаутаро и К, в "Интере" он окончательно раскрылся, не знаю, надо ли ему переходить в другой клуб, я надеюсь всё-таки на возвращение серии А (сейчас только "Интер" можно отнести к топ-клубам, "Юве" тупо с вязким мерзким футболом Аллегровой, "Милан" недотягивает по классу игроков).