Фанаты «Интера» в бешенстве. Арнаутович испортил победный матч с «Атлетико»

1708500088

вчера, 10:21

Итальянцы наиграли на разгром испанцев.

«Интер» – команда мирового уровня

Ни один человек не может смотреть в полном объеме матчи всех главных клубов сезона, просто не хватит времени. Но после поединка в Милане жаль, что футбольный мир редко видит игру «Интера» Симоне Индзаги. Понятно, что не все их матчи яркие, ведь многие ходы итальянцев отточены. Но нет проблемы с эмоциональностью. На трибунах был не только человек с закрытым черной маской лицом – неадекватный рэпер Канье Уэст, но и настоящие фанаты «Интера».

Реагировали колоритно. Дедушка плакал, девушка трясла ладонью в классическом местном жесте, когда пальцы сложены вместе. А толстый мальчик эмоционально отреагировал на самый яркий промах австрийского форварда Арнаутовича. Марко пробил выше перекладины в атаке, которую сам помог создать. Хулиган сразу не поверил, что Витсель не дотянется до мяча в подкате, из-за этого потерял ключевые доли секунды для оценки эпизода.

Но, невзирая на все промахи, «Интер» не сыграл в нулевую ничью в пользу «Атлетико», сумели победить. Арнаутович забил рикошетом от соперника, хотя самыми важными персонами на поле были другие футболисты «Интера». Из 19 ударов миланцев 7 на счету Лаутаро Мартинеса. Один из лучших футболистов мира, невзирая на средний рост – 174 сантиметра, шикарно играет головой, что вчера демонстрировал.

Вратарь «Атлетико» Облак собрал 5 сейвов и в трех случаях справлялся с ударами именно Мартинеса. Понравилось, как турок Чалханоглу отрабатывал в защите, хотя также успевал в атаке. Впереди запомнился навесами Барелла, хавбек спокойно размещается на позиции правого инсайда. Даже в матче, где лучше мог сыграть умница Димарко и больше пользы принести правый латераль Думфрис, выйдя на замену, «Интер» показал мировой класс командной работы.

Если бы Арнаутович реализовал выходы к воротам и дотянулся до мяча после удачного прострела с правого фланга, то счет мог быть 3:0, даже 4:0 в пользу «Интера». Но испанцам повезло, что у Арнаутовича были самые верные моменты в матче, где по xG у «нерадзурри» солидный перевес. Вероятность победы, исходя из цифр, была 70 на 11 % в пользу итальянцев. Вместо этого получили опасную минимальную домашнюю победу.

Индзаги тонко переиграл Симеоне

Понятно, что вчера Симоне был лучше, чем Диего. «Атлетико» нанес лишь 4 удара из пределов штрафной площади против 13 попыток «Интера». А самое главное – у Зоммера ни одного сейва. Однажды выскочил из ворот для перехвата попытки Льоренте нанести удар, но защитник подстраховал голкипера, а испанский игрок упал на соперников. Симеоне спрашивал у резервного арбитра о пенальти, но поводов для такого сурового решения не было – футболисты обороны сделали все, чтобы Льоренте не пострадал.

Индзаги не страдал, когда подстраивался под игру соперника с аналогичной схемой – «3-5-2», так как у «Интера» итальянская модель работает иначе. Лучше всего понятно по левому центральному защитнику Бастони. Хотя Сандро всего 24 года и многому ещё научится, итальянец уже смело идет в атаку, помогая «Интеру» получать большинство во время построения атак. Несколько лет назад о таком нельзя было говорить. Но сейчас тренер Индзаги ближе к уровню молодого Анчелотти, чем остальные коллеги.

Симоне впервые с «Интером» выиграл в 9 матчах подряд, итальянец готов к работе за пределами Серии А. У Гвардиолы и Клоппа защитник Бастони мог играть на похожем уровне. Но в мире немного тренеров, которые сумеют так успешно расширить функции молодого футболиста. К слову, Павар тоже по ситуации играет высоко, а к латералям в роли вингеров фанаты «Интера» давно привыкли. Даже официальный источник – пресс-служба УЕФА , до матча правильно нарисовала схему миланцев как «3-3-2-2».

У Индзаги первой двойкой была связка Димарко и Дармиана, они оба располагались нередко выше по схеме, чем тройка центральных полузащитников. «Интер» играет динамично и широко, перекрывая подходы к своим воротам. С первой попытки Диего Симеоне ничего не сумел поделать с такой классной командой. Вот только эта пара вместе со связкой «Лейпцига» и «Реала» самая сильная в первом раунде плей-офф. «Атлетико» дома может выиграть 2:1 и решать судьбу путевки в овертайме.

«Атлетико» умеет взять реванш

Фанаты «Интера» злились после промахов Арнаутовича, ведь прекрасно знают, с кем имеют дело. В начале января в полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Атлетико» в овертайме 5:3. Команда у Анчелотти очень сильная, но пришлось дважды отыгрываться, причем все голы в основное время на счету защитников. Симеоне знает этого соперника и умеет навязать ему борьбу, независимо от формы «Атлетико».

Спустя восемь дней было ещё одно мадридское дерби. В этот раз в овертайме в Кубке короля победил Гризманн со счетом 4:2. Первый гол того дерби забил Лино, которого вчера не сумели поймать на правом фланге «Интера», левый латераль имел шанс забить. Важно учесть одну строчку в статистике – «явные голевые моменты», там счет 3:2. Даже когда у «Атлетико» не клеится игра, речь о команде с колоссальным опытом в Европе.

Гризманн дождется Мораты в основе – Альваро вышел лишь на замену, а Витселя подстрахуют в Мадриде, учтут ошибки в Милане. «Атлетико» не испугался после навала «Интера». Гости понимают, что заслужили поражение. Испанцы признают, что широкая схема Индзаги с тройками на флангах, сдвоенным центром атаки и грамотными действиями центральных защитников итальянцев в выходе из обороны сработала у хозяев.

«Интер» мог сыграть ярче. Вот только «Атлетико» себя не показал. Савич всегда может удачно сходить на стандарт в Мадриде, а Гризманн создать голы из ничего. Вчера Индзаги выложил солидные тактические карты на стол, не смог насладиться разве что игрой крутого новичка Тюрама, Маркуса заменили в перерыве. А вот «Атлетико» взял паузу на изучение соперника. Но не стоит недооценивать команду с Гризманном в заявке.

А пока хвалим «Интер». У Зоммера больше «сухарей» во всех матчах сезона – 21, чем пропущенных мячей – 14. «Интер» впервые за 18 лет не допустил ни одного точного удара соперника в Лиге чемпионов. Атака тоже хороша, больше в топ-5 забила только «Бавария». Но Арнаутович промахнулся. Эти моменты окажутся роковыми, если «Атлетико» включится дома. А пока «Интер» фаворит, мечтают о ещё одном финале Лиги чемпионов.