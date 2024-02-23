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Почеттино: «„Ливерпуль“ является фаворитом АПЛ»

вчера, 18:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, кого он считает фаворитом в гонке за победу в АПЛ:

По моему мнению, фаворитом является «Ливерпуль». Это и так ясно. У них есть опыт, чтобы соревноваться в подобных гонках.

Сейчас первое место в турнире занимает «Ливерпуль» (60 очков), второе — «Манчестер Сити» (56 очков), третье — «Арсенал» (55 очков).

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:27
Почет перед финалом на Уэмбли льет мед в уши Юргену)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
Что у нас покупает Газпром???
Семака??....Ахметова???
И где Почеттино говорит про шейхов??
Он говорит о Ливерпуле....который принадлежит американцам...Fenway Sports Group...
1580556558
1580556558 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:09
Все гораздо проще. Газпром у нас всё покупает, у них шейхи всё покупают.
2scmfxz2y3pk
2scmfxz2y3pk
вчера в 19:10
По мне так Арсенал сильнее.
Capral
Capral
вчера в 18:26
Общие фразы и ничего конкретного. Если, МС, по-настоящему возьмется за дело- мало, никому не покажется!!! Относительный спад МС- еще не гарантия чемпионства Клоппа. Да и Арсенал, еще не сказал своего слова, и поборется всерьёз!!! У команды- есть характер, мужество и умение, что, она и доказала в прошлом сезоне!

Рано, коронавать Клоппа и его силовой прессингующий футбол...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:15, ред.
А у МС меньше опыта ???
За последние 15 лет МС чемпионил 7 раз...Ливерпуль - 1....
И у Ливерпуля опыт...у МС - нет...
Или перевод чудной и чудный...либо Почеттино решил попрактиковаться в тонком английском юморе....
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