Почеттино: «„Ливерпуль“ является фаворитом АПЛ»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, кого он считает фаворитом в гонке за победу в АПЛ:
По моему мнению, фаворитом является «Ливерпуль». Это и так ясно. У них есть опыт, чтобы соревноваться в подобных гонках.
Сейчас первое место в турнире занимает «Ливерпуль» (60 очков), второе — «Манчестер Сити» (56 очков), третье — «Арсенал» (55 очков).
Семака??....Ахметова???
И где Почеттино говорит про шейхов??
Он говорит о Ливерпуле....который принадлежит американцам...Fenway Sports Group...
Семака??....Ахметова???
И где Почеттино говорит про шейхов??
Он говорит о Ливерпуле....который принадлежит американцам...Fenway Sports Group...
Рано, коронавать Клоппа и его силовой прессингующий футбол...
Рано, коронавать Клоппа и его силовой прессингующий футбол...
За последние 15 лет МС чемпионил 7 раз...Ливерпуль - 1....
И у Ливерпуля опыт...у МС - нет...
Или перевод чудной и чудный...либо Почеттино решил попрактиковаться в тонком английском юморе....
За последние 15 лет МС чемпионил 7 раз...Ливерпуль - 1....
И у Ливерпуля опыт...у МС - нет...
Или перевод чудной и чудный...либо Почеттино решил попрактиковаться в тонком английском юморе....