Почеттино: «„Ливерпуль“ является фаворитом АПЛ»

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вчера, 18:00

Главный тренер «Челси» рассказал, кого он считает фаворитом в гонке за победу в АПЛ :

По моему мнению, фаворитом является «Ливерпуль». Это и так ясно. У них есть опыт, чтобы соревноваться в подобных гонках.

Сейчас первое место в турнире занимает «Ливерпуль» (60 очков), второе — «Манчестер Сити» (56 очков), третье — «Арсенал» (55 очков).