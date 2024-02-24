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Тебас оценил возможное влияние Мбаппе на развитие Ла Лиги

вчера, 08:58

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об ожидаемом переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в чемпионат Испании.

Поможет ли Мбаппе еще большему развитию Ла Лиги? Приобретение топ-футболистов ускоряет развитие, но не является необходимым условием для этого.

Разумеется, лучше иметь громкие имена. Полезно иметь таких тренеров, как Жозе Моуриньо или Пеп Гвардиола. Но такие исполнители, как Криштиану Роналду, Неймар или Лионель Месси, ушли, а Ла Лига прекрасно себя чувствует.

Тем не менее Мбаппе поможет нам в ближайшие годы закрепить все достигнутые результаты.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:49
Никакого влияния на развитие ЛЛ Мбаппе не окажет, просто потому что он не является чиновником в этой лиге, ничем в ней не руководит и ни за что там не отвечает. Повлиять он сможет только на игру Реала и на его бюджет.
То же самое пели про СериАл, когда туда с пафосом перебрался нарцисс. Что приходил, что уходил — СериАл не закончился.
Все подобные речи про громкие переходы из лиги в лигу топовых игроков не более чем популистские!
8wf663sqy6at
8wf663sqy6at
вчера в 09:49
Не думаю что это влияние будет столь значительное, ЛаЛига это уже состоявшийся продукт
shur
shur
вчера в 09:34
...в Аравии звездит Рон, янки тащатся от Месси, кому то надо и в
Европе потешать публику! Прежде всего спорт это шоу, в котором
натренерованные люди подают свои умения,подготовку и талант!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:34
А не пришло ли время защиты диссертаций на эту тему ?)
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 09:23
Поможет ли Мбаппе еще большему развитию Ла Лиги? Думаю нет.
hhy8wegu52qc
hhy8wegu52qc
вчера в 09:22
Хавьер Тебас выразил уверенность в том, что присоединение Килиана Мбаппе к испанскому чемпионату будет выгодным для обеих сторон. Несмотря на то что наличие громких имен в составе команды всегда привлекает внимание, Тебас подчеркнул, что Ла Лига способна процветать и без таких звезд, как Роналду, Неймар и Месси. Вместо этого, по его мнению, развитие лиги в большей степени зависит от опытных тренеров и привлечения талантливых игроков.
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