Тебас оценил возможное влияние Мбаппе на развитие Ла Лиги

Глава Ла Лиги высказался об ожидаемом переходе нападающего ПСЖ в чемпионат Испании.

Поможет ли Мбаппе еще большему развитию Ла Лиги? Приобретение топ-футболистов ускоряет развитие, но не является необходимым условием для этого.

Разумеется, лучше иметь громкие имена. Полезно иметь таких тренеров, как Жозе Моуриньо или Пеп Гвардиола. Но такие исполнители, как Криштиану Роналду, Неймар или Лионель Месси, ушли, а Ла Лига прекрасно себя чувствует.

Тем не менее Мбаппе поможет нам в ближайшие годы закрепить все достигнутые результаты.