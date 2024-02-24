Рюдигер вернулся к работе в общей группе

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер снова занимается в общей группе.
Футболист принял участие в тренировке команды перед матчем с «Севильей».
Игра с «красно-белыми» состоится 25 февраля.
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер снова занимается в общей группе.
Футболист принял участие в тренировке команды перед матчем с «Севильей».
Игра с «красно-белыми» состоится 25 февраля.
Это- Круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Таки, да, он идёт и наваляет всем пигмеям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я его сразу узнал, это, ОН- Великий и Ужасный РЮДИГЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это- Круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Таки, да, он идёт и наваляет всем пигмеям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я его сразу узнал, это, ОН- Великий и Ужасный РЮДИГЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!