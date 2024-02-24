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Рюдигер вернулся к работе в общей группе

вчера, 14:57

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер снова занимается в общей группе.

Футболист принял участие в тренировке команды перед матчем с «Севильей».

Игра с «красно-белыми» состоится 25 февраля.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:47
Ждем полного восстановления, без него Реалу трудновато
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:08
Отличная новость. Рюдигер очень важен для Реала. До травмы, он был лучшим защитником мира.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:55
Дружище, Приветствую!!!
Это- Круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Таки, да, он идёт и наваляет всем пигмеям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я его сразу узнал, это, ОН- Великий и Ужасный РЮДИГЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:51
qwvu2h8n4tx4
qwvu2h8n4tx4
вчера в 16:38
Это отличная новость! Антонио Рюдигер - важный игрок для “Реала”, и его возвращение к тренировкам означает, что он готов к предстоящему матчу. Болельщики “Реала” должны быть рады видеть его на поле.
Capral
Capral
вчера в 15:40
Это приятно!!! Отличная новость!!! В победе Реала в Примере- не сомневаюсь, но в ЛЧ- он однозначно нужен. Реал- лучший- всегда и во всём!!!!!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 15:33
Рюдигер вернулся и это хорошо для Реала. Скоро в Лиге чемпионов начнут выступать.
shlomo
shlomo
вчера в 15:33
Это хорошо что он восстанавливается... пригодится в игре.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:32
Ну и слава богу. Скорейшего выздоровления и в строй.
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